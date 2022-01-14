Самый закредитованный застройщик в мире Evergrande выпустил свой первый электромобиль Статьи редакции
Компания планирует сделать автопроизводство своим основным бизнесом в ближайшие 10 лет.
Evergrande выпустила электрический внедорожник Hengchi 5 на 12 дней раньше запланированного срока, пишет Insider со ссылкой на сообщение компании в китайской соцсети Weibo.
Компания разрабатывала и другие модели марки Hengchi, но это единственная, которая поступила в массовое производство. По данным South China Morning Post, автомобиль может проехать около 700 км на одном заряде и стоит менее 200 тысяч китайских юаней (около $31,45 тысячи).
В августе 2020 года Evergrande заявила, что хочет стать «крупнейшим производителем электромобилей в мире» в течение трёх-пяти лет. К 2025 году компания планирует поставлять 1 млн электромобилей в год, а к 2035 году — 5 млн. Крупнейший конкурент, Tesla в 2021 году поставила около 936 тысяч автомобилей.
В октябре 2021 года гендиректор Evergrande Хуэй Ка Янь заявил, что компания хочет сделать электромобили своим основным бизнесом в ближайшие 10 лет.
- Evergrande — застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года он обещал выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила.
- Власти Китая потребовали от основателя расплатиться по долгам из собственного кармана. В ноябре Хуэй Ка Янь погасил долги Evergrande на $1,1 млрд и продал часть своей недвижимости и коллекции искусства.
- В декабре власти Китая начали проверку активов компании и его основателя, чтобы определить нужна ли застройщику помощь от государства, сообщали источники Reuters.
Тренд 2022 - Если бизнес говно,, заяви, что будешь выпускать электромобиль
Электромобиль он же спасает от долга, только его выпустил и 300 млрд на счету :)
Перед чем-то напоминает Кайен.
это чисто Nio, только расплакавшийся
Вот бы мне долг в 300 миллиардов, чисто чтобы хвастаться
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