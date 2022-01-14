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Транспорт
Маша Цепелева

Самый закредитованный застройщик в мире Evergrande выпустил свой первый электромобиль Статьи редакции

Компания планирует сделать автопроизводство своим основным бизнесом в ближайшие 10 лет.

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Evergrande выпустила электрический внедорожник Hengchi 5 на 12 дней раньше запланированного срока, пишет Insider со ссылкой на сообщение компании в китайской соцсети Weibo.

Компания разрабатывала и другие модели марки Hengchi, но это единственная, которая поступила в массовое производство. По данным South China Morning Post, автомобиль может проехать около 700 км на одном заряде и стоит менее 200 тысяч китайских юаней (около $31,45 тысячи).

Hengchi 5
Hengchi 5 на конвейере

В августе 2020 года Evergrande заявила, что хочет стать «крупнейшим производителем электромобилей в мире» в течение трёх-пяти лет. К 2025 году компания планирует поставлять 1 млн электромобилей в год, а к 2035 году — 5 млн. Крупнейший конкурент, Tesla в 2021 году поставила около 936 тысяч автомобилей.

В октябре 2021 года гендиректор Evergrande Хуэй Ка Янь заявил, что компания хочет сделать электромобили своим основным бизнесом в ближайшие 10 лет.

  • Evergrande — застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года он обещал выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила.
  • Власти Китая потребовали от основателя расплатиться по долгам из собственного кармана. В ноябре Хуэй Ка Янь погасил долги Evergrande на $1,1 млрд и продал часть своей недвижимости и коллекции искусства.
  • В декабре власти Китая начали проверку активов компании и его основателя, чтобы определить нужна ли застройщику помощь от государства, сообщали источники Reuters.
Финансы
Лиана Липанова
Обманутые дольщики и долг в $300 млрд: проблемы китайского застройщика Evergrande сравнивают с началом кризиса 2008 года Статьи редакции

23 сентября компания должна выплатить проценты по облигациям или объявить по ним дефолт — эксперт называет это более важным событием, чем заседание ФРС.

Здания Evergrande в китайской провинции Цзянсу NYT

#новость #evergrande

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7 комментариев
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Чит Чат

Тренд 2022 - Если бизнес говно,, заяви, что будешь выпускать электромобиль

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Raimond Vladimirov

Электромобиль он же спасает от долга, только его выпустил и 300 млрд на счету :)

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Семен Переделкин

Перед чем-то напоминает Кайен.

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Daniel W

это чисто Nio, только расплакавшийся

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Иван Шеметов

Вот бы мне долг в 300 миллиардов, чисто чтобы хвастаться

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RobinzonCruzo

Похоже на анекдот

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Антон Храмченко

Ага, обгонят Теслу, жди.

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