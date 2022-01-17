Американский стартап Zeva протестировал «летающую тарелку» — одноместное устройство, развивающее скорость до 257 км/ч Статьи редакции
Аппарат взлетает и садится вертикально.
Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.
Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошёл первые лётные испытания — четыре полёта общей продолжительностью более четырёх минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъём.
Устройство рассчитано на полёты до 50 миль (около 80 км) и скорость до 160 миль/ч (около 257 км/ч).
Когда начнутся пилотируемые полёты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в $5 тысяч. Стоимость первых аппаратов — до $250 тысяч.
это ж пепелац!
Нет, этот всегда вертикально, а этот - в горизонтальный полёт переходит. Вообще коэффициент планера у него забавный должен быть... утюги летают лучше.
Ничего ты не понимаешь в аэродинамике пепелаца, родной
По мимо всего этого, думаю утюг будет более динамичнее))
Но в ГП они так и не перевели. Мне интересен момент перехода, так как РН на ЛА я не вижу.
Если не видели как пепелац летает горизонтально, то это не значит что он так не умеет ) Кстати эти товарищи горизонтальный полет показывали только на игрушечном макете.
Это прекрасно.
Размещение пассажира в тесном летательном аппарате лёжа лицом вниз даёт ему уникальную возможность страдать от агорафобии и клаустрофобии одновременно.
На всю котлету беру!
Берёте то чего нет на бирже?) Да вы батенька миллиардер)))
Параша какая-то
Затарились по акции в окей ?
А с гравицапой сколько будет стоить? Чтобы не только так летал.
250
удалено
Уфологи с ума сойдут
Какого цвета штаны выдают после оплаты аппарата? :)
будет зависеть от комплекктации
Пред серийный образец.
Летающая тарелка со смываемой втулкой
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