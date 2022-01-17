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Транспорт
TJ

Американский стартап Zeva протестировал «летающую тарелку» — одноместное устройство, развивающее скорость до 257 км/ч Статьи редакции

Аппарат взлетает и садится вертикально.

24
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Zeva протестировал одноместный тейлситтер Zero, который выглядит как «летающая тарелка». Аппарат после взлёта переходит в горизонтальное положение: человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

Прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года. Теперь он прошёл первые лётные испытания — четыре полёта общей продолжительностью более четырёх минут. За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъём.

Устройство рассчитано на полёты до 50 миль (около 80 км) и скорость до 160 миль/ч (около 257 км/ч).

Когда начнутся пилотируемые полёты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель Zero с депозитом в $5 тысяч. Стоимость первых аппаратов — до $250 тысяч.

#новость #zeva

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Денис Боенсков

это ж пепелац!

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Sergei Timofeyev

Нет, этот всегда вертикально, а этот - в горизонтальный полёт переходит. Вообще коэффициент планера у него забавный должен быть... утюги летают лучше.

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Alexander Ivanov

Ничего ты не понимаешь в аэродинамике пепелаца, родной

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2
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Суворцев Николай

По мимо всего этого, думаю утюг будет более динамичнее))

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0
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Sergei Timofeyev

Но в ГП они так и не перевели. Мне интересен момент перехода, так как РН на ЛА я не вижу.

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0
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Денис Боенсков

Если не видели как пепелац летает горизонтально, то это не значит что он так не умеет ) Кстати эти товарищи горизонтальный полет показывали только на игрушечном макете.

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0
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Sergei Timofeyev

Это прекрасно.

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0
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Михаил Стерлин

Размещение пассажира в тесном летательном аппарате лёжа лицом вниз даёт ему уникальную возможность страдать от агорафобии и клаустрофобии одновременно.

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10
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Sergei Timofeyev

На всю котлету беру!

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1
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Артем Павлючук

Берёте то чего нет на бирже?) Да вы батенька миллиардер)))

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0
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キル ボルガリン

Параша какая-то

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4
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Главный нос

Кринжанул ))

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Главный нос

От создателей 🧻 Zewa

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Главный нос

Zewa?

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Артем Павлючук

Затарились по акции в окей ?

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Главный нос

Они же купили контрольный пакет Apple в начале ковида, помнится)

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Александр Алексеев

А с гравицапой сколько будет стоить? Чтобы не только так летал.

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Sergei Timofeyev

250

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Денис Боенсков

удалено

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Вячеслав Бибичев

Уфологи с ума сойдут

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Николай Попов

Какого цвета штаны выдают после оплаты аппарата? :)

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Old Nick

будет зависеть от комплекктации

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Old Nick

Пред серийный образец.

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Алексей Лисовицкий

Летающая тарелка со смываемой втулкой

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