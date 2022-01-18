Британский разработчик беспилотных технологий Wayve привлёк $200 млн Статьи редакции
Стартап разрабатывает систему беспилотного вождения, которая использует камеры вместо лидаров.
- Раунд возглавил фонд Palo Alto Eclipse при участии Balderton Capital и ведущего исследователя ИИ в Meta Яна Лекуна, пишет CNBC. Также в стартап вложились существующие инвесторы — Microsoft, Virgin и другие.
- Wayve не раскрывает свою оценку, но CNBC предполагает, что она превышает $1 млрд.
- Стартап направит инвестиции на поиск сотрудников, расширение технологий и вычислительных мощностей для обучения беспилотников при помощи ИИ. Wayve пытается нанять ведущих учёных в области ИИ, которые могут помочь компании создать свою платформу.
- Британский Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения.
- По данным Crunchbase, с момента основания стартап привлёк $256,6 млн, включая этот раунд.
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