Транспорт
Евгения Евсеева

Китайский такси-сервис Didi сократил количество сотрудников в России — РБК Статьи редакции

Компания увольняет людей из-за проблем материнской компании, которая вынуждена уйти с Нью-Йоркской биржи на фоне давления китайских властей.

  • Didi сокращает количество сотрудников своего центрального офиса в России, рассказали РБК три источника на рынке. По словам одного из них, в конце 2021 года компания сократила до 90% работников.
  • На 31 декабря 2020 года среднесписочная численность сотрудников офиса «Диди Мобилити Рус» (юрлица сервиса) составляла 15 человек. Информация за 2021 год пока не доступна, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.
  • Ещё два источника сообщили, что уволенные сотрудники пытались устроиться в конкурирующие такси-сервисы. Среди них были те, кто занимал «довольно высокие позиции».
  • В Didi рассказали, что сервис продолжает работать почти в 40 городах России, не ответив на другие вопросы издания. В «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» отказались от комментариев.
  • Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 38 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Один из источников РБК со ссылкой на бывшего сотрудника Didi назвал причиной сокращений проблемы, с которыми в течение 2021 года столкнулась материнская компания из Китая.
  • В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае. В декабре Didi объявила о делистинге на Нью-Йоркской бирже и подаче заявки на IPO в Гонконге.

#новость #didi

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Artemy

Скажи-ка, Диди, ведь не даром?

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Radna

Компартия наконец-то вспомнила что они коммунисты и начали заниматься тем же что и должны были, убивать частный бизнес и рыночные механизмы.

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3
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Martin Holbrook

Сдулись, так и не взяв планку. Цены стали как в Яндексе, а время подачи как в Максиме.

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2
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Gennadiy Khatuntsev

Китайцы как всегда удачно побрили инвесторов. Тут провели IPO, Luckin Coffee подделывали отчёты, Винни загубил весь EdTech и т. п.. Молодцы.

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1
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Пабы старой Руси

Лучшее от обоих миров

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Monkhouse

Что же теперь делать таксистам, так ждавшим, что придет Китай и похоронит Яндекс?

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Алексей Владимирович

пусть другое что-нибудь хоронят.

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Максим Марвуша

Понять, что предложение превышает спрос и найти другую работу

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1
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Денис Пронин

Ждать чего-нибудь ещѣ

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lakoros

Похоронит) Они ждали и получали повышенные ставки, пока диди вливала деньги чтобы укрепиться на местном рынке. теперь видимо всё.

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Семен Переделкин

我是一名出租車司機，我非常愛我的貓女和習同志。 很快我就會來到俄羅斯省，像國王一樣在這裡徵稅。

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Gleb Tyutikov

"同志", а Вы смелый. Поинтересуйтесь сленговой стороной ”tongzhi” в современном китайском.

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Маленький бокал

Продолжать ныть и жаловаться на Яндекс, продолжая на него работать)))

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Александр Сафонов

ДиДи - даваи, досвидании

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Ruslan Fatikhov

Судя по рекламным компаниям было ощущение что там работало 3 сотрудника.

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33_rublya

Теперь 2.

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Личный опыт
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Китайский такси-сервис Didi сократил количество сотрудников в России — РБК Статьи редакции

Компания увольняет людей из-за проблем материнской компании, которая вынуждена уйти с Нью-Йоркской биржи на фоне давления китайских властей.

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