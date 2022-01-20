Но им могут помешать регуляторы. В прошлом власти позволили этим же компаниям захватить рынок мобильных систем, однако теперь попытаются предотвратить повторение ситуации на рынке ОС для машин, пишет Politico.

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Прежде чем автомобиль появится на дорогах, пройдёт от трёх до пяти лет с момента его создания. Поэтому только поступившие в продажу машины оснащены уже устаревшими технологиями, говорит аналитик ABI Research Джеймс Ходжсон.

Это побудило автопроизводителей передать интерактивные функции приборной панели смартфонам. С помощью CarPlay от Apple или Android Auto от Google можно подключить телефон к системе машины. Благодаря этому водитель может звонить через автомобильную акустику, слушать музыку или смотреть видео.

Однако компании вроде Apple и Google, пишет издание, стремятся лишить водителей выбора через создание собственного ПО. Регуляторы индустрии опасаются, что фирмы поступят с автомобилями так же, как однажды с телефонами — привяжут свои ОС к конкретным продуктам и займут доминирующее положение на рынке.

В борьбе за смартфоны победили Google и Apple, отмечает Politico. Теперь обе компании вместе с Amazon борются за контроль над машинами. Все они видят на автомобильном рынке аудиторию, проводящую за рулём большую часть времени, которую можно привлечь.

Apple CarPlay

Автопроизводители после многолетних безуспешных попыток самостоятельно внедрить технологии обращаются за помощью к Кремниевой долине. Они надеются перенять как её технологии, так и прибыльные бизнес-модели, в которых потребители платят услуги ежемесячно, а не покупают их единоразово.

Хоть регуляторы и упустили момент, когда крупные компании захватили рынок смартфонов, они попытаются предотвратить повторение ситуации на рынке автомобильных ОС, пишет издание.

Google

Google вместе подразделением беспилотных автомобилей Waymo и Ford впервые начали обсуждать партнёрство в 2015 году.

Автопроизводитель требовал, чтобы технология для беспилотников эксклюзивно предоставлялась его продукции, Google хотела сотрудничать и с другими фирмам. Из-за этого сделка сорвалась, что привело к увольнению гендиректора Ford Марка Филдса. Google же продолжила искать клиентов и заключила сделки с Volvo, General Motors и Stellantis — материнской компанией Chrysler, RAM, Jeep и Plymouth.

Как и на смартфонах, автопроизводители могут использовать Android в качестве основного ПО для своих устройств. Но если им нужны «Google Карты» или голосовой помощник, они должны подписать контракт с компанией. Она предлагает пакет Google Automotive Services (GAS) по принципу «всё или ничего». Например, чтобы получить доступ к «Картам», автопроизводитель должен согласиться использовать Play Store и голосового помощника.

GAS

Honda, Volvo и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi согласились на установку пакета. Chrysler, Jeep и Plymouth используют только Android, в качестве голосового помощника они выбрали Amazon Alexa, а для навигации — сервис TomTom.

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В феврале 2021 года новый гендиректор Ford Джим Фарли объявил о шестилетнем сотрудничестве с Google. Начиная с 2023 года автомобили компании будут поставляться с предустановленными «Google Картами», «Ассистентом» и Play Store.

Фарли также удалось договориться о том, что инженеры Ford будут работать напрямую с разработчиками ПО Google. Сотрудничество назвали «Team Upshift».

Одна из самых важных частей нашей стратегии — партнёрство. Это означает, что мы должны делегировать некоторые опции, такие как навигационные и развлекательные системы. Джим Фарли гендиректор Ford

Apple

Компания работает над собственными беспилотниками Project Titan с 2014 года. Концепция проекта менялась от создания только ПО для беспилотных автомобилей до полностью автономных машин. Работу несколько раз останавливали — последний раз в сентябре 2021 года, когда руководитель проекта Дуг Филд ушёл в Ford.

В 2017 году Тим Кук заявил, что Apple работает над автономными технологиями для автомобилей. Компания подала заявки на десятки патентов, в том числе на дисплеи, которые проецируют информацию на лобовое стекло. Используя эти патенты, специализирующаяся на аренде машин организация Vanarama создала концепт автомобиля Apple.

На протяжении многих лет Apple обсуждала партнёрство с Hyundai, Nissan и Toyota, а в начале 2020 года провела переговоры о покупке производителя электромобилей Canoo. К конечном итоге договориться не получилось, о чём Canoo сообщил в 2020 году.

«Apple никогда не доверяла свой бренд кому-то другому. Они хотят контролировать всё от начала и до конца», — говорит Джеймс Ходжсон, аналитик автономных машин из ABI Research.

Amazon

В 2014 году компания попыталась выйти на рынок смартфонов с телефоном Fire, но попытка оказалась неудачной. Тем не менее одна часть проекта выжила — голосовой помощник Alexa. Именно через него Amazon вышла на рынок ПО для машин.

Первые версии Alexa Auto были приложением для смартфона, подключённого к автомобилю через CarPlay или Android Auto. Но доступ к системе автомобиля через Apple или Google ограничивал функциональность Alexa. Поэтому Amazon начала работать напрямую с автопроизводителями, чтобы встроить сервис в машины.

BMW и GM выпустили автомобили с Alexa в 2018 году, и с тех пор Audi, Jeep и Land Rover и другие последовали их примеру. Со встроенной Alexa водители могут удалённо запирать или открывать двери, включать двигатель или проверять количество топлива. Ассистент в машине может регулировать свет в доме, рассказывать о погоде или покупать продукты на Amazon или в её дочерней компании Whole Foods.

Ходжсон из ABI считает, что голосовое управление помогает водителям не отвлекаться от дороги. Широкое использование Alexa в домашних условиях уже означает, что у неё есть готовая база клиентов, которые оценят интеграцию, говорит аналитик.

Вице-президент Cox Automotive Mobility Джим Хеффнер считает, что Amazon менее успешна в партнёрстве с автопроизводителями, чем Google, потому что использует гибридный подход и фокусируется на новых участниках рынка.

В 2020 году Amazon приобрела производителя автономных такси Zoox. В его квадратных четырёхместных автомобилях нет водителя, а пассажиры сидят лицом друг к другу. Машины предназначены для езды в городских условиях, компания в скором времени надеется начать работу в Сан-Франциско и Лас-Вегасе.

Автомобиль Zoox

Amazon также инвестировала в производителя электромобилей Rivian и владеет 20% фирмы. Rivian заявила о себе в ноябре 2021 и привлекла почти $12 млрд, что сделало её одним из самых дорогих автопроизводителей в мире. Гендиректор Rivian Ар-Джей Скариндж перед IPO сообщил, что экосистему услуг Amazon встроят в фургоны компании.

По словам Хеффнера, Amazon хочет самый большой автопарк для доставки в мире. И для помощи своему потребительскому бизнесу постарается использовать технологии, созданные для коммерческого транспорта.

Фургон Rivian для доставки товаров Amazon

Он предположил, что в будущем компания предложит пользователям поездки в обмен на транзакции и данные.

Попытки предотвращения новой монополии

«Для многих потребителей покупка автомобиля — долгосрочное решение. Если пользователь будет привязан к услугам одной организации только потому, что купил автомобиль, это может убить конкуренцию» — говорит сотрудница компании, специализирующейся на вопросах конкуренции Public Knowledge, Шарлотта Слейман.

Коалиция из 38 штатов подала в суд на Google в 2020 году за монополизацию онлайн-поиска, однако он не начнётся до сентября 2023 года. Также вероятны апелляции, поэтому дело вряд ли будет разрешено до 2025 года, пишет Politico. Эксперты говорят, что иск не помешает Google или другой компании закрепиться на автомобильном рынке.

Google заявила, что решение ЕС распространяется только на Android-телефоны, а не на ПО для машин: «В конце концов, производители могут выбирать, какие голосовые помощники устанавливать в свои автомобили, а пользователи — решать, какие помощники использовать».

Android Auto

«Мы конкурируем с компаниями, которые предлагают автомобильные информационно-развлекательные системы — CarPlay, Alexa, Nuance Automotive и другие. Автомобильная ОС Android — это открытая настраиваемая платформа, куда производители и пользователи могут устанавливать широкий спектр сторонних приложений», — говорит представитель Google Питер Шоттенфельс.