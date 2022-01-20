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Транспорт
Маша Цепелева

«Делимобиль» добавил Tesla Model 3 в свой парк в Москве Статьи редакции

Аренда стоит от 24 рублей за минуту.

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Пока в автопарке шесть Tesla Model 3, рассказали vc.ru в компании. Электромобили доступны для суточной и поминутной аренды.

Цена зависит от рейтинга пользователя. Если он получал штрафы последние полгода или у него низкий рейтинг, то доступ ему не дадут.

Пока это единственные электромобили в парке каршеринга. В будущем они появятся и в других городах работы «Делимобиля».

  • В ноябре 2021 года «Ситидрайв» добавил Tesla в свой автопарк в Сочи.

#новость #делимобиль

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3 комментария
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Семён Маслов

Похоже скоро будут появляться Теслы на рынке вторичных авто с пробегом из такси), как тебе такое Илон Маск )))

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Любой якорь

Коцнул бампер — продал хату 😅

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Азамат Салахов

Надеются, что так IPO попрет?

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