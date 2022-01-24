Транспорт
Богдан Музыченко

«Ситимобил» начал тестировать в Подмосковье систему контроля усталости водителей Статьи редакции

В тестировании участвует один таксопарк.

  • Две камеры в салоне будут наблюдать за водителем с помощью компьютерного зрения. Они оценят его состояние по взгляду, будут реагировать, если он не пристегнул ремень, курил в салоне, разговаривал по телефону за рулём и отвлекался от вождения. Также камеры следят за манерой вождения и предупреждают об опасных манёврах на дороге.
  • Если камеры зафиксируют нарушение, они издадут звуковой сигнал. Записи потом могут посмотреть и водители, и таксопарк, чтобы проанализировать нарушения и изменить рабочий график. Пассажиры в поле зрения камер не попадают.
  • Технологию разработала компания VisionLabs. Систему сейчас тестируют в нескольких десятках автомобилей одного таксопарка в Московской области. Самостоятельно отключить систему водитель не может.
  • После тестирования «Ситимобил» поговорит с водителями о нарушениях и поощрит самых аккуратных.
  • В апреле 2019 года подобную систему разработало «Яндекс.Такси», а в сентябре 2021 года Минтранс России предложило устанавливать устройства в автомобили.

#такси #ситимобил

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Горина Маргарита

интересно, интересно....

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Maria Goodride

Эм, любопытно. Интересно также, если водитель бросил авто в переулке, это как-то отслеживается? А то у нас машина Яндекс такси уже месяц стоит,будто бесхозная, сугробами укрытая.

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jianku13

Возможно, это автомобиль в собственности водителя, который оформил его по правилам «Яндекс.Такси», чтобы подключиться к сервису. Ну а потом он, скорее всего, баснословно разбогател на новогодних заказах, решил бросить всё это и уехал жить лучшей жизнью.

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Дмитрий Волков

Здравствуйте! Я из саппорта Go. Конечно, брошенные машины — это как минимум некрасиво. Хотел бы разобраться. Уже спешу к вам в ЛС за подробностями.

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Artemiy Shlesberg

А платить ему больше начнут при этом?

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Alex Petrov

Еще бы в Ситимобил были водители, а не разбегались от них.

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Знатный Тролль

А система контроля сексуального возбуждения будет?

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