«Ситимобил» запустил в Подмосковье систему контроля усталости водителей Статьи редакции
Камеры не будут снимать пассажиров.
- Две камеры в салоне будут наблюдать за водителем с помощью компьютерного зрения. Они оценят его состояние по взгляду, будут реагировать, если он не пристегнул ремень, курил в салоне, разговаривал по телефону за рулём и отвлекался от вождения. Также камеры следят за манерой вождения и предупреждают об опасных манёврах на дороге.
- Если камеры зафиксируют нарушение, они издадут звуковой сигнал. Записи потом могут посмотреть и водители, и таксопарк, чтобы проанализировать нарушения и изменить рабочий график. Пассажиры в поле зрения камер не попадают.
- Технологию разработала компания VisionLabs. Систему сейчас тестируют в нескольких десятках автомобилей одного таксопарка в Московской области. Самостоятельно отключить систему водитель не может.
- После тестирования «Ситимобил» поговорит с водителями о нарушениях и поощрит самых аккуратных.
- В апреле 2019 года подобную систему разработало «Яндекс.Такси», а в сентябре 2021 года Минтранс России предложило устанавливать устройства в автомобили.
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