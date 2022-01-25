«Островок» запустил бесплатный сервис для организации командировок Статьи редакции
Его преимуществом в компании называют более выгодные цены на отели по сравнению с конкурентами.
Через «Ostrovok.ru Командировки» можно бронировать отели в России и за рубежом (их в базе около 1,7 млн), заказывать авиабилеты и трансфер в 150 странах, арендовать автомобили, оплачивать услуги в нескольких валютах, ставить лимит на расходы и формировать отчётность, объявил «Островок».
Пользоваться сервисом можно на сайте и в приложениях для iOS или Android. После регистрации в системе компании могут настроить тревел-политику. Например, выбрать, сколько можно потратить на авиабилет, гостиницу и другое. Тогда в поиске будут отображаться только соответствующие варианты.
К одному личному кабинету можно подключить несколько сотрудников с разными правами доступа. Расходы на командировки можно группировать. Оплачивать бронирование можно по счёту, личной или корпоративной картой или на месте в отеле.
Закрывающие документы автоматически выгружаются из личного кабинета в «1С» и другие системы учёта, а обмен возможен по электронной системе документооборота.
По собственным данным, сервисами «Островка» пользуются около 5,5 тысячи корпоративных клиентов.
- В 2020 году свои сервисы для организации командировок запустили Ozon.Travel, Aviasales и «Туту.ру».
им бы нейминг подтянуть, название до чего душное
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