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Транспорт
Маша Цепелева

Владелец Ostrovok.ru запустил бесплатный сервис для организации командировок Статьи редакции

Его преимуществом в компании называют более выгодные цены на отели по сравнению с конкурентами.

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1363 просмотров

Через «Ostrovok.ru Командировки» можно бронировать отели в России и за рубежом (их в базе около 1,7 млн), заказывать авиабилеты и трансфер в 150 странах, арендовать автомобили, оплачивать услуги в нескольких валютах, ставить лимит на расходы и формировать отчётность, объявил «Островок».

Пользоваться сервисом можно на сайте и в приложениях для iOS или Android. После регистрации в системе компании могут настроить тревел-политику. Например, выбрать, сколько можно потратить на авиабилет, гостиницу и другое. Тогда в поиске будут отображаться только соответствующие варианты.

К одному личному кабинету можно подключить несколько сотрудников с разными правами доступа. Расходы на командировки можно группировать. Оплачивать бронирование можно по счёту, личной или корпоративной картой или на месте в отеле.

Закрывающие документы автоматически выгружаются из личного кабинета в «1С» и другие системы учёта, а обмен возможен по электронной системе документооборота.

По собственным данным, сервисами «Островка» пользуются около 5,5 тысячи корпоративных клиентов.

#новость #островок

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Pavel Loginov

К черту островок. Где Фаге? Как его биохакинг?

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Кирилл Макеев

Ещё он показывает новым мордовским друзьям фотки моделей, которых он вызывал "для здоровья".

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4
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Кирилл Макеев

В Мордовии голубику у барака собирает
(под снегом)

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2
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Sergei Timofeyev

В командировке же.

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1
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Дмитрий Милюков

Подумал, что Фаге - гражданин Украины. Может, это из-за него????!!!!!

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Антон Т

Ноотропы из хлебного мякиша через гальванизацию вилкой

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Тимур Петров

https://vc.ru/legal/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki

Сооснователя «Островка» Сергея Фаге задержали в…
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vc.ru
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–1
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Дмитрий Милюков

Полгода прошло

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Ware Wow

Год - не срок
Два - урок
Три - пустяк
Пять - ништяк!

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Anton Salimov

им бы нейминг подтянуть, название до чего душное

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Дмитрий Милюков

Фаге выпустили из СИЗО? Это интереснее, чем новый сервис ))

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Artemy

Нет, пилит сервис "Острожок"

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thispersondoesnotexist

Где связь новости о допсервисе Островка и Фаге?

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thispersondoesnotexist

В чём выгода для отелей работать с Островками всякими?

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Артём Прокопенко

Низкая стоимость привлечения клиентов. Это основной плюс при работе с любым агрегатором. Агрегатор компетентен в маркетинге, ты в своем продукте.

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Сергей Милосердов
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Чит Чат

а есть эти деловые поездки то?

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Настоящий украинец

Злые вы... Вообще тем кто сделал первыми такой сервис нужно было бизнес модель патентовать, что бы такие как островок не составляли потом конкуренцию.

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