Владелец Ostrovok.ru запустил бесплатный сервис для организации командировок Статьи редакции
Его преимуществом в компании называют более выгодные цены на отели по сравнению с конкурентами.
Через «Ostrovok.ru Командировки» можно бронировать отели в России и за рубежом (их в базе около 1,7 млн), заказывать авиабилеты и трансфер в 150 странах, арендовать автомобили, оплачивать услуги в нескольких валютах, ставить лимит на расходы и формировать отчётность, объявил «Островок».
Пользоваться сервисом можно на сайте и в приложениях для iOS или Android. После регистрации в системе компании могут настроить тревел-политику. Например, выбрать, сколько можно потратить на авиабилет, гостиницу и другое. Тогда в поиске будут отображаться только соответствующие варианты.
К одному личному кабинету можно подключить несколько сотрудников с разными правами доступа. Расходы на командировки можно группировать. Оплачивать бронирование можно по счёту, личной или корпоративной картой или на месте в отеле.
Закрывающие документы автоматически выгружаются из личного кабинета в «1С» и другие системы учёта, а обмен возможен по электронной системе документооборота.
По собственным данным, сервисами «Островка» пользуются около 5,5 тысячи корпоративных клиентов.
- В 2020 году свои сервисы для организации командировок запустили Ozon.Travel, Aviasales и «Туту.ру».
К черту островок. Где Фаге? Как его биохакинг?
Ещё он показывает новым мордовским друзьям фотки моделей, которых он вызывал "для здоровья".
В Мордовии голубику у барака собирает
(под снегом)
В командировке же.
Подумал, что Фаге - гражданин Украины. Может, это из-за него????!!!!!
Ноотропы из хлебного мякиша через гальванизацию вилкой
Полгода прошло
Год - не срок
Два - урок
Три - пустяк
Пять - ништяк!
им бы нейминг подтянуть, название до чего душное
Фаге выпустили из СИЗО? Это интереснее, чем новый сервис ))
Нет, пилит сервис "Острожок"
Где связь новости о допсервисе Островка и Фаге?
В чём выгода для отелей работать с Островками всякими?
Низкая стоимость привлечения клиентов. Это основной плюс при работе с любым агрегатором. Агрегатор компетентен в маркетинге, ты в своем продукте.
а есть эти деловые поездки то?
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