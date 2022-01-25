Транспорт
Богдан Музыченко

Разработчик беспилотного аэротакси Wisk привлёк $450 млн от Boeing Статьи редакции

Самолёт введут в эксплуатацию, когда США дадут компании разрешение на перевозки пассажиров.

Привлечённые деньги Wisk потратит на расширение штата сотрудников — сейчас он состоит из 350 человек — и запуск коммерческого аэротакси в течение следующих пяти лет, пишет The Verge.

Компания планирует выполнять 14 млн рейсов каждый год по всему миру.

Wisk, которую в 2019 году основала Boeing и компания Kitty Hawk сооснователя Google Ларри Пейджа, производит беспилотные четырёхместные самолёты, которые перевозят пассажиров на короткие дистанции.

Компания представила свой первый прототип ещё в 2018 году, тогда же она объявила о первых испытания аэротакси.

Беспилотный самолёт Wisk, фото сделано Майком Блейком из Reuters
  • В последние годы появилось много стартапов, которые пытаются выйти на рынок беспилотных самолётов. Например, аэротакси также разрабатывают Airbus и Embraer, а ВВС США создаёт такие самолёты для военных целей, пишет WSJ.

#новость #wisk #авиаперевозки #kittyhawk #boeing

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Bakhtiyor Khujaev

Разрешение на законные перевозки? На незаконные по каким-то причинам перевозки разрешения, стало быть, не нужно?

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Богдан Музыченко

Поправил, спасибо)

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Jack Hammer

Лучше бы опарыш сделали.

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Daniel W

знакомый подводник говорил — хороший спортивный инвентарь для стрельбы по мишеням

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Jack Hammer

Это немного другое :)

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Anatoly Ivanov

Они все научились решать проблемы с шумом? Или там невероятные прорывы в обуздании гравитации бесшумными способами с невероятной плотностью и хранением энергии?

Звучит все так, как отмыв денег из боинга через прачечную с пластмассовым макетом

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