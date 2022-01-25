Самолёт введут в эксплуатацию, когда США дадут компании разрешение на перевозки пассажиров.

Привлечённые деньги Wisk потратит на расширение штата сотрудников — сейчас он состоит из 350 человек — и запуск коммерческого аэротакси в течение следующих пяти лет, пишет The Verge.

Компания планирует выполнять 14 млн рейсов каждый год по всему миру.