Разработчик беспилотного аэротакси Wisk привлёк $450 млн от Boeing Статьи редакции
Самолёт введут в эксплуатацию, когда США дадут компании разрешение на перевозки пассажиров.
Привлечённые деньги Wisk потратит на расширение штата сотрудников — сейчас он состоит из 350 человек — и запуск коммерческого аэротакси в течение следующих пяти лет, пишет The Verge.
Компания планирует выполнять 14 млн рейсов каждый год по всему миру.
Wisk, которую в 2019 году основала Boeing и компания Kitty Hawk сооснователя Google Ларри Пейджа, производит беспилотные четырёхместные самолёты, которые перевозят пассажиров на короткие дистанции.
Компания представила свой первый прототип ещё в 2018 году, тогда же она объявила о первых испытания аэротакси.
- В последние годы появилось много стартапов, которые пытаются выйти на рынок беспилотных самолётов. Например, аэротакси также разрабатывают Airbus и Embraer, а ВВС США создаёт такие самолёты для военных целей, пишет WSJ.
Разрешение на законные перевозки? На незаконные по каким-то причинам перевозки разрешения, стало быть, не нужно?
Поправил, спасибо)
Лучше бы опарыш сделали.
знакомый подводник говорил — хороший спортивный инвентарь для стрельбы по мишеням
Это немного другое :)
Они все научились решать проблемы с шумом? Или там невероятные прорывы в обуздании гравитации бесшумными способами с невероятной плотностью и хранением энергии?
Звучит все так, как отмыв денег из боинга через прачечную с пластмассовым макетом
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