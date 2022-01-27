Транспорт
Маша Цепелева

Tesla отчиталась о рекордной прибыли за год в $5,5 млрд и проблемах в цепочке поставок из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания не будет выпускать новые модели в 2022 году, а сосредоточится на расширении производства.

  • Прибыль Tesla выросла за год в семь раз, до $5,5 млрд, выручка — на 42%, до $53,8 млрд. В 2020 году компания впервые отчиталась о годовых результатах, тогда прибыль составила $721 млн, выручка — $31,5 млрд.
  • Поставки автомобилей выросли на 87% по сравнению с 2020 годом — это рекордный рост для компании.
  • В отчёте Tesla добавила, проблемы с цепочками поставок могут привести к работе заводов не на полную мощность в 2022 году. Полупроводников по-прежнему не хватает, но кризис не такой серьезный, приводит WSJ слова Илона Маска. Глава компании ожидает улучшения ситуации в 2023 году.
  • Маск добавил, что в 2022 году Tesla не будет выпускать новые модели, например, Cybertruck и версию электромобиля за $25 тысяч, а сконцентрируется на увеличении производства действующих.
  • Также Tesla к концу года выберет место для строительства нового завода и запустит производство аккумуляторов собственной разработки.

#новость #tesla

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Транспорт
Маша Цепелева
Tesla отчиталась о рекордной прибыли за год в $5,5 млрд и проблемах в цепочке поставок из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания не будет выпускать новые модели в 2022 году, а сосредоточится на расширении производства.

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