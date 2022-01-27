Tesla отчиталась о рекордной прибыли за год в $5,5 млрд и проблемах в цепочке поставок из-за дефицита чипов Статьи редакции
Компания не будет выпускать новые модели в 2022 году, а сосредоточится на расширении производства.
- Прибыль Tesla выросла за год в семь раз, до $5,5 млрд, выручка — на 42%, до $53,8 млрд. В 2020 году компания впервые отчиталась о годовых результатах, тогда прибыль составила $721 млн, выручка — $31,5 млрд.
- Поставки автомобилей выросли на 87% по сравнению с 2020 годом — это рекордный рост для компании.
- В отчёте Tesla добавила, проблемы с цепочками поставок могут привести к работе заводов не на полную мощность в 2022 году. Полупроводников по-прежнему не хватает, но кризис не такой серьезный, приводит WSJ слова Илона Маска. Глава компании ожидает улучшения ситуации в 2023 году.
- Маск добавил, что в 2022 году Tesla не будет выпускать новые модели, например, Cybertruck и версию электромобиля за $25 тысяч, а сконцентрируется на увеличении производства действующих.
- Также Tesla к концу года выберет место для строительства нового завода и запустит производство аккумуляторов собственной разработки.
Ждём хороший рост в этом году
Как дела у Рогозина?
Одни поняли, что устали работать в офисе, другим больше пришёлся по духу фриланс — поэтому корпорация решила удерживать их бонусами.
Компания не будет выпускать новые модели в 2022 году, а сосредоточится на расширении производства.
Роботы будут работать на складах DHL в Северной Америке.
Aliexpress, OZON, Yandex, DNS, Eldorado нам нужно серьезно поговорить.
20 января 22 года председатель правительства Михаил Мишустин провёл в Воронеже мероприятие, посвящённое развитию авиации в России. По итогам совещания был сделан следующий вывод: в парке крупнейших российских авиакомпаний 30 % самолётов к 2030 году должны быть произведены внутри страны, а мощность заводов должна составлять от 100 ЛА в год.
Несмотря на потерю доли рынка в Китае, прибыль Ericsson за IV квартал 2021 года приятно удивила. Возросший спрос на поставку оборудования 5G в Европу, Северную и Латинскую Америку увеличили чистую прибыль компании на 40%, и она достигла $1,1 млрд. Фондовый рынок моментально отреагировал на новости от Ericsson – акции Nokia возросли на 1,46%.
Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.
Мы провели исследование российского рынка и посмотрели, как чувствовал себя бизнес в 2021 году. Аналитики компании выяснили, что, благодаря смягчению коронавирусных ограничений, рынок стал постепенно восстанавливаться и выходить на докризисные показатели.
Yota проанализировала количество и продолжительность телефонных звонков своих пользователей, а также объем использованного мобильного трафика за 2021 год в разных регионах страны. Таким образом мобильный оператор определил самые «звонящие» и «качающие» регионы.
Здравствуйте! Вы тут, потому что у вас есть проблемы с online-репутацией. Если это не так – не читайте дальше.