Отрицали вред и давили на регулятор: как производители защищали этилированный бензин от запрета Статьи редакции
При его сгорании в атмосферу выделялось много свинца, что приводило к преждевременным смертям и снижению IQ. Производители в ответ на критику утверждали, что этилированный бензин — единственный способ увеличить эффективность топлива. О спорах с производителями топлива и его запрете — в пересказе The Conversation.
В декабре 1921 года исследователи из лаборатории General Motors (GM) в Огайо во время экспериментов добавили в бензин тетраэтилсвинец. С ним двигатели работали тише и мощнее, а изнашивались меньше, чем без него.
В 1923 году GM вместе с нефтяной корпорацией Standard Oil и химической компанией DuPont основали предприятие по производству этого топлива под брендом Ethyl. Фирмы не хотели, чтобы название ассоциировалось с содержащимся в нём свинцом.
На тот момент о вреде свинца уже было известно — даже Бенджамин Франклин и Чарльз Диккенс успели зафиксировать вред от него, пишет издание. Как только GM начала продавать новое топливо, эксперты в области здравоохранения засомневались в его безопасности, однако производитель игнорировал критиков.
В октябре 1924 года на одном из заводов GM несколько десятков рабочих отравились свинцом. Погибло шесть человек, остальных госпитализировали. Внешне отравление началось с дезориентации, а затем наступало помутнение рассудка, сопровождаемое агрессией и истеричным смехом.
На других заводах GM и DuPont в США в том же году зафиксировали еще 11 смертельных отравлений «сумасшедшим газом» — так его прозвали рабочие.
Противостояние с прессой
В 1924 году на пресс-конференции представитель Standard Oil ответил журналистам, что ничего не знает о гибели рабочих, а углубляться в тему — не в интересах общественности.
Информация об отравлениях продолжала появляться в СМИ. К весне 1925 года несколько изданий провели собственные расследования.
В статье New York World журналисты задали вопрос о безопасности нового бензина эксперту по боевым отравляющим веществам Янделлу Хендерсону и ведущему исследователю тетраэтилсвинца от GM Томасу Миджли.
Сотрудник компании сводил беспокойства о здоровье людей к шутке, настаивая на том, что этилированный бензин — единственный способ увеличить эффективность топлива. Хендерсон же оценил выбросы свинца из-за нового топлива в 30 тонн в год на одной только Пятой авеню в Нью-Йорке.
Попытки ограничить производство и запрет этилированного бензина
В мае 1925 года Служба общественного здравоохранения США попросила GM, Standard Oil и независимых учёных поучаствовать в публичном слушании об этилированном бензине.
Компании настаивали, что топливо не вредило здоровью общественности. В частности, Фрэнк Ховард из Standard Oil утверждал: тетраэтилсвинец разбавляется с бензином в соотношении 1:1000, поэтому никак не может представлять угрозу для здоровья человека.
Учёные засомневались, так ли необходим тетраэтилсвинец, когда есть более безопасные альтернативы, пишет издание. На втором раунде слушаний суд планировал рассмотреть безопасные добавки, такие как этанол и пентакарбонил железа. Но в итоге слушания отменили — из-за давления лоббистов производителей топлива. В 1926 году служба здравоохранения и вовсе заявила, что не видит веских причин для запрета этилированного бензина.
Топливо продолжало завоёвывать рынки других стран, однако в 1960–1970 годах вопрос безопасности открылся вновь. Исследователи подсчитали, что многолетнее использования этилированного бензина привело к миллионам преждевременных смертей по всему миру, снижению IQ у людей и другим проблемам.
Одним из главных критиков топлива стал американский геохимик Клэр Кэмерон Паттерсон. Он утверждал, что содержание свинца в воздухе стало настолько высоким, что он не смог измерить его содержание в своей лаборатории — химический элемент был повсюду.
Загрязнение воздуха сподвигло его к созданию первого в мире чистого помещения с контролируемой средой. В 1965 году геохимик опубликовал статью о влиянии свинца на окружающий мир.
В 1970-х Агентство по охране окружающей среды США начало выводить этилированный бензин с американского рынка из-за того, что он вредит природе. Производители топлива пытались оспорить действия регулятора, но апелляционный суд утвердил решение Агентства.
Опасения возросли ещё сильнее с новыми исследованиями профессора Питтсбургского университета Герберта Нидлмана, который считал, что понижение IQ у детей и другим нарушениями развития связано с влиянием свинца.
Заинтересованные лица называли исследования Паттерсона и Нидлмана поддельными, но в 1996 году США официально запретили продажу этилированного бензина. За ней в 2000-х последовала Европа, а затем и развивающиеся страны, последней из которых стал Алжир в августе 2021 года.
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При его сгорании в атмосферу выделялось много свинца, что приводило к преждевременным смертям и снижению IQ. Производители в ответ на критику утверждали, что этилированный бензин — единственный способ увеличить эффективность топлива. О спорах с производителями топлива и его запрете — в пересказе The Conversation.
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