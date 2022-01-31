Транспорт
Богдан Музыченко

Tesla купила участок железной дороги в Германии, чтобы возить по ней сотрудников на работу Статьи редакции

Когда Tesla введёт дорогу в эксплуатацию, неизвестно.

  • Tesla купила железную дорогу, ведущую от города Эркнер в сторону Берлина, пишет немецкое издание Berliner Morgenpost. Условия сделки компания не раскрывает.
  • На купленном участке расположены завод Tesla «Гига Берлин» и город Грюнхайде. Tesla запустит по нему поезд, который будет доставлять сотрудников на фабрику, пока не будет построена станция Фаншляузе в Грюнхайде.
  • За строительство, расписание поезда и его использование будет отвечать сама Tesla.
  • Tesla планировала, что полноценное серийное производство электромобилей на заводе начнётся в 2021 году, но он до сих пор работает в тестовом режиме, пишет издание Teslarati. Tesla прогнозирует, что когда фабрика заработает в полную мощность, она будет производить до 500 тысяч электромобилей в год.
Завод Tesla в Берлине «Гига Берлин»

#новость #tesla

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Хусик Раджанян

Амбиции у Tesla как у ведущей корпорации, молодцы, прям интересно за ними следить

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Кирилл Макеев

Как у саяногорского алюминиевого завода

см последний абзац

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

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Глеб Фомин

Значит правильным курсом идут, Маску на радость)

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Фёдор Ковальчук

Какой хозяин, такая и корпорация, скоро вообще путешествовать в космос начнем, как в Турцию слетать)

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Андрей Иванов

Вот что бывает когда родители не покупают жд дорогу в детстве

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Артём Подгорный

Не многие сейчас заботятся о своих сотрудниках, респект Тесла)

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Глеб Фомин

Ну при таком заработке любой бы себе это мог позволить, хотя это тоже не точно.

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StepanCapusta

Это конечно круто, что Тесла думает о таких вещах.
Но, мне кажется, власти могли бы поучаствовать.
Маск им принес технологичное производство, рабочие места, налоги..

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Кирилл Макеев

Так власти скорее всего и поучаствовали - это входило в условие контракта. Теслобои, извините, если будет неудобно думать об этом.

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Sergei Timofeyev

- Папа, тут все в институт ездят на электричках
- Вот тебе, сынок, 20 миллионов - купи себе электричку.

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Чистякова Ольга

Ну умнички, могут себе позволить так то

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Бабка в засаде

Эм. Какая-то компания Маска когда-то что-то запускала в срок, без задержек? )

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Основной кот
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Александр Волков

пусть у нас что-то купят , хоть жд пути лучше станут

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Баландина Ольга

Отношение к сотрудникам, к которому должна стремиться каждая компания

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