Tesla купила участок железной дороги в Германии, чтобы возить по ней сотрудников на работу Статьи редакции
Когда Tesla введёт дорогу в эксплуатацию, неизвестно.
- Tesla купила железную дорогу, ведущую от города Эркнер в сторону Берлина, пишет немецкое издание Berliner Morgenpost. Условия сделки компания не раскрывает.
- На купленном участке расположены завод Tesla «Гига Берлин» и город Грюнхайде. Tesla запустит по нему поезд, который будет доставлять сотрудников на фабрику, пока не будет построена станция Фаншляузе в Грюнхайде.
- За строительство, расписание поезда и его использование будет отвечать сама Tesla.
- Tesla планировала, что полноценное серийное производство электромобилей на заводе начнётся в 2021 году, но он до сих пор работает в тестовом режиме, пишет издание Teslarati. Tesla прогнозирует, что когда фабрика заработает в полную мощность, она будет производить до 500 тысяч электромобилей в год.
Амбиции у Tesla как у ведущей корпорации, молодцы, прям интересно за ними следить
Как у саяногорского алюминиевого завода
см последний абзац
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
Значит правильным курсом идут, Маску на радость)
Какой хозяин, такая и корпорация, скоро вообще путешествовать в космос начнем, как в Турцию слетать)
Вот что бывает когда родители не покупают жд дорогу в детстве
Не многие сейчас заботятся о своих сотрудниках, респект Тесла)
Ну при таком заработке любой бы себе это мог позволить, хотя это тоже не точно.
Это конечно круто, что Тесла думает о таких вещах.
Но, мне кажется, власти могли бы поучаствовать.
Маск им принес технологичное производство, рабочие места, налоги..
Так власти скорее всего и поучаствовали - это входило в условие контракта. Теслобои, извините, если будет неудобно думать об этом.
- Папа, тут все в институт ездят на электричках
- Вот тебе, сынок, 20 миллионов - купи себе электричку.
Ну умнички, могут себе позволить так то
Эм. Какая-то компания Маска когда-то что-то запускала в срок, без задержек? )
пусть у нас что-то купят , хоть жд пути лучше станут
Отношение к сотрудникам, к которому должна стремиться каждая компания
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