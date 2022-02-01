Транспорт
Богдан Музыченко

Подразделение беспилотников Cruise из GM привлекло $1,35 млрд и запустило тестирование такси без водителя в США Статьи редакции

Электромобили без водителя будут возить пассажиров с 11 вечера до 5 утра по местному времени.

  • Деньги вложил SoftBank, заявила компания. Cruise потратит их на расширение команды и масштабирование бизнеса.
  • Компания объявила о запуске тестирования такси без водителей в Сан-Франциско. Чтобы поучаствовать, надо оставить заявку на сайте. Пока беспилотные автомобили ездят только в некоторых районах города: Хейт-Эшбери, Ричмонде, Чайнатауне и Пасифик-Хайтсе.
  • Компания ориентируется на ночные поездки — электромобили без водителя будут возить пассажиров с 11 вечера до 5 утра по местному времени.
  • Cruise была основана в 2013 году в Сан-Франциско. В 2016 году стартап купила GM за $1 млрд.
  • В мае 2019 года Cruise привлекла $1,15 млрд от GM, SoftBank, Honda и других инвесторов. В январе 2021 года Microsoft, Honda и другие вложили в стартап $2 млрд.
  • В январе 2020 года Cruise показала свою первую серийную машину для совместных поездок. В октябре 2021 года объявила о планах запустить такси в США, а к 2023 году — в Дубае.
Один из электромобилей Cruise без водителя

#новость #gm #cruise

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