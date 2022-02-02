Кроме того, агрегаторы такси должны объяснить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.

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ФАС попросила агрегаторы такси объяснить повышение цен на поездки в Москве и Казани, пишет Forbes со ссылкой на письмо, которое служба разослала сервисам.

Ведомство попросило предоставить сведения о поездках в период с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, а также с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. На ответ ФАС дала сервисам десять дней.

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Кроме того, сервисы должны ответить, почему у поездок на одинаковые расстояния могут быть разные цены в зависимости от типа мобильного устройства.

Согласно письму, запрос в ФАС поступил от председателя Госдумы Бориса Чернышова, которого попросил об этом председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

Шатунов со ссылкой на данные аналитиков Tinkoff Data указал, что в 2021 году средняя стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению с 2020-м. Также он предполагает, что сервисы определяют тип устройства и в зависимости от его модели предлагают разные цены за поездки. Чем дороже смартфон — тем выше цена.

Источник Forbes в одном из сервисов рассказал, что ни один агрегатор не использует технические средства, чтобы узнать модель смартфона пассажира.

Молодежный парламент также обратился в Роскомнадзор с предложением законодательно регулировать «дискриминацию ценообразования» — запретить использование систем веб-аналитики и ввести административную ответственность за её применение.

В пресс-службе ФАС Forbes заявили, что не могут комментировать межведомственную переписку, но вопрос ценообразования агрегаторов такси находится в сфере внимания ведомства. В «Ситимобиле» заявили, что не меняли стоимость поездок — она определяется с помощью алгоритмов динамического ценообразования в зависимости от спроса и количества таксистов.