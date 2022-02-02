ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси в ноябре-январе — Forbes Статьи редакции
Кроме того, агрегаторы такси должны объяснить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.
ФАС попросила агрегаторы такси объяснить повышение цен на поездки в Москве и Казани, пишет Forbes со ссылкой на письмо, которое служба разослала сервисам.
Ведомство попросило предоставить сведения о поездках в период с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, а также с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. На ответ ФАС дала сервисам десять дней.
Кроме того, сервисы должны ответить, почему у поездок на одинаковые расстояния могут быть разные цены в зависимости от типа мобильного устройства.
Согласно письму, запрос в ФАС поступил от председателя Госдумы Бориса Чернышова, которого попросил об этом председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.
Шатунов со ссылкой на данные аналитиков Tinkoff Data указал, что в 2021 году средняя стоимость поездок на такси выросла на 24% по сравнению с 2020-м. Также он предполагает, что сервисы определяют тип устройства и в зависимости от его модели предлагают разные цены за поездки. Чем дороже смартфон — тем выше цена.
Источник Forbes в одном из сервисов рассказал, что ни один агрегатор не использует технические средства, чтобы узнать модель смартфона пассажира.
Молодежный парламент также обратился в Роскомнадзор с предложением законодательно регулировать «дискриминацию ценообразования» — запретить использование систем веб-аналитики и ввести административную ответственность за её применение.
В пресс-службе ФАС Forbes заявили, что не могут комментировать межведомственную переписку, но вопрос ценообразования агрегаторов такси находится в сфере внимания ведомства. В «Ситимобиле» заявили, что не меняли стоимость поездок — она определяется с помощью алгоритмов динамического ценообразования в зависимости от спроса и количества таксистов.
Представители «Яндекс.Такси» и Didi рассказали Forbes, что пока не получали письма от ФАС. В пресс-службе Gett и Госдумы не ответили на запрос.
В «Ситимобиле» заявили, что не меняли стоимость поездок — она определяется с помощью алгоритмов динамического ценообразования
А, ну тогда всё ок, алгоритим стоимости такси же — это как гравитация, одна из основ мироздания, он существовал триллионы лет до ситимобила и будет существовать ещё столько же после, так что ситимобилу он неподвластен, как и неповластен времени. У древних египтян можно найти очень много изображений алгоритма стоимости такси в пирамидах, но всю правду от нас скрывают
О еще один необразованный, который не понимает , что алгоритм динамически меняет цену в зависимости от спроса и наличия машин в определенном районе, с тем чтобы всегда была гарантированна возможность уехать на такси
Ага. А в античные времена и средневековье вместо алгоритма говорили что это воля божья. Очень удобно ведь. Ты че, еретик? Ты сомневаешься в его поступках?
Это основной принцип развития современного IT:
Странная, вплоть до неадекватности, работа современных программ - это не косяки и глюки рукожопых кодеров, а священное откровение, сошедшее на этих кодеров в ходе интеллектуального самосовершенствования.
Какая воля, что ты несешь. Если бы цена не повышалась, то была бы ситуация как в советских магазинах, где товара на всех не хватала. Реально не думал что настолько много невежественных на виси.
Спрос вврастает машин больше не становится, цена растет, это математика, ты в школу ходил?
Если ты реально считаешь, что товара в союзе в разные периоды времени не хватило из-за гос регулирования цен, то вопрос о твоём образовании выходит на новый уровень.
Я реально считаю, что ты не просто не понимаешь как работает спрос и предложения, ты курс начальной школы по математики не смог, и говорить об образовании с человеком который не умеет делать простейшие математические вычисления, и не понимает что если на тарелке 3 яблока, а детей пятеро и он считает что можно по одной цене продать 3 яблока, всем пятерым детям, извини тебе нужно в первый класс опять.
Т.е. дорожающие машины и бензин это ок, а поездки не ок?
Выхожу на ж/д станции (МЦД) в ближнем подмосковье. Середина рабочего дня. На стоянке вижу 5-6 машин с брендингом я.такси. Народу вокруг - почти никого.
Открываю приложение - вижу повышенный спрос, причем ценник почти в 3 раза выше обычного.
Казалось бы, видимо, либо машины не по тому тарифу тут стоят, либо временно заказы не принимают - обедают. Ну ладно, вызываю, спешу. Время ожидания составляет секунд 10, потому что первая же брендированная машина тут же подъезжает.
И это далеко не единичный случай.
Простите, но ваши рассуждения уровня «одна бабка сказала». Ни у одного пользователя нет достаточного количества данных чтобы подтвердить или опровергнуть манипуляции с ценой. Более того если вам кажется, что Яндекс манипулирует ценами, то вы с вероятностью близкой к ста будете искать этому подтверждение, напрочь игнорируя случаи, опровергающие это.
Мне не нужно ничего искать - я вижу стоящие рядом со мной (буквально, физически рядом), свободные (да, именно свободные) машины ))
Вы, вероятно, слабо знакомы с реалиями небольших подмосковных жд-станций. Чтож, надо было сразу расписать весь колорит:
Нет нужды заглядывать к водителям в кабину, они сами стоят рядом с машинами и наперебой окликивают проходящих мимо редких в это время дня пассажиров пригородных электричек: "Я свободен, поехали, я свободен, поехали!".
Как правило, ценник чуть ниже чем у агрегатора, просто они едут за наличку, мимо кассы этого самого агрегатора.
Я знаком с реалиями, а вы наивны. То что таксист говорит пассажиру что он свободен , не означает что он свободен для Яндекс. Такси
Разумеется. А от чего так? )
Что так?
С чего вы взяли что он и свободные?
https://vc.ru/transport/358193-fas-obyazala-yandeks-taksi-sitimobil-didi-i-gett-obyasnit-povyshenie-cen-na-taksi-v-noyabre-yanvare-forbes?comment=3841174&from=copylink&type=quick
И что объясняет ваш кейс? Может одновременно с вами делают заказ еще десяток пассажиров, а машины которые вы видите уже ждут пассажиров с поезда. Может водители не работают и кто то включился после перерыва? Да причин сколько угодно. Зато я знаю что можно машину и полчаса ждать , потому что их физически нет даже за двойгой тариф.
Мой кейс не сколько объясняет, сколько дополняет очевидную мысль - частный перевозчик/агрегатор вправе ставить какие угодно цены и он это делает.
Другой вопрос в том, за чем действительно должен следить ФАС в таком контексте. А именно за динамикой цен на муниципальный ОТ. 2 месяца назад автобус от той же станции до моего дома стоил 40 рублей, а сейчас - 50. 25%, однако.
Есть еще проще способ. Работает на андрюше. Если узнать стоимость в яндексе, затем закрыть приложение и узнать стоимость еще в каком нибудь сервисе а потом вернуться в яндекс, то стоимость в последнем выростает на 30-50 рублеей. Такое происходит в 80%+ случаев.
Как это заметил стал сразу делать заказ в яндексе а потом узнавать в других приложениях. Если там оказывалось дешевле, отменяю яндекс, ибо нехуй!
Можно и не закрывать приложение, достаточно подождать минут 5 и снова проложить маршрут )
да, точно )
Дата, когда это было?
Да много раз за последний год, что я живу на описываемой мной местности.
Последний раз - с неделю назад.
Подобное встречал и в других местах. Давно махнул рукой - монополия, что взять.
Помните историю как таксисты по очереди выходили на линию что бы всегда был дефицит машин и повышенный спрос?))
Зря тебе минусов накидали) По факту так и есть.
Но ту не то, чтобы гарантировано уехать на такси, а с тем, чтобы гарантированно не заставлять ждать потенциального клиента. Если машин мало, а спрос выше - цена будет выше, чтобы выцеплять самых платежеспособных клиентов. Это помоему логично.
Логично что? Обдирать людей? Ну в некотором смысле да. Только одно непонятно: почему повышение цен, например, на новые линейки видеокарт или игровых консолей это «фу перекупы/ритейлеры горите в аду», а такси - «не ну а чо, логично»?!
да и в случае с перекупами лично мне все понятно)
Потому что ты опять не понимаешь, природу дефицита, что спрос , особенно в такси растет иногда очень быстро, а количество машин может в этот момент становится даже меньше, точно также и с картами когда пиковый спрос майнеров , то нарастить быстро выпуск невозможно, и спекули пользуются и взвинчивают цены. Тебе бы реально в школу подучится
Это логично. Вот только эта отмазка "алгоритмы" "динамическое ценообразование" как правило (почеркиваю, как правило), используется яндексом просто что бы ободрать клиентов, а не из-за реальной ситуации на данный момент.
предположим у тебя ЗП 5000/день, ты работаешь строго по производственному календарю.
Ты будешь выходить на работу в новый год, или другой праздник, или выходной за эти же деньги?
В NYC, например, у Lyft есть опция подачи авто: быстро за одну цену, дешевле, если ты готов подождать минут 10. Т.е. дают альтернативу. Здесь же альтернативы нет и похоже на картельный сговор типа того, что часто можно наблюдать у Большой Тройки мобильных операторов
Аккаунты перепутал. Ты обычно с этого аккаунта ругаешь я.такси.
Алгоритмы пишут люди и они закладывают в них определенную логику, эта логика не с неба падает. Эту логику разработчики могут менять, настраивать. Вот эту логику и просят объяснить.
все логично. захожу в такси посмотреть цену она 200р, жду пока подешевеет или думаю ну ок поеду на таки раз норм цена. Агрегатор понимает скорее всего будет заказ и поднимает цену, смотришь через 5 минут вуаля 400. Норм алгоритм динамически цену рассчитал т к спрос вырос в 2 раза
Ну если совсем просто - вот есть золото, килограмм. Его стоимость определяется его количеством на земле, относительно других элементов. Если вдруг вокруг вообще все станет золотым - его стоимость резко упадет.
Так же и в такси. Есть определенное количество автомобилей, и есть периоды, когда спрос на эти автомобили выше, но автомобилей меньше. Тем самым агрегатор пытается подогнать реального предложения к объему спроса.
Бесполезно для необразованных объяснять. Он же видит вот стоит машина, она его должна вести за 100 рублей.
А что тут может быть непонятного, по моему все предельно просто для понимания? В обычный день на 100 пассажиров приходится 100 машин, и цена за поездку, условно, 100 рублей.
В Новый Год половина таксистов идет домой и не работает, количество пьяных клерков после корпоратива, которые всегда ездили на своих авто - увеличивается. Таким образом мы получаем 50 водил на 200 пассажиров. Чтобы отсеять часть клиентов, которые потом будут возмущаться почему так долго ждать машину, нужно повысить цену.
Это все херня. У меня для вызова такси есть специальный говнодроид вместо моего 12ого айфона с подключённым плюсом, потому что на айфоне 24х7 повышенный спрос, а даже когда его нет, то цена почти всегда дороже, она бывает такая же, как на старом хуавее без плюса, но дешевле не бывает никогда. А на хуавее реально бывает так, что можно уехать как раньше за обычную цену. И чем это объяснить кроме жадности Яндекса?
ФАС не хочет кого-то обязать объяснить, почему рубль упал с 30 до 75 ?
Как это упал с 30 до 75? Вырос же, получается! За доллар целых 75 рублей дают, теперь могу купить себе намного больше вещей!
Это в том случае, если у тебя эти вещи покупают, а не тебе продают)
ЗП люди получают в рублях. если до 2014 года 75000к - это было 2000$, то сейчас это 1000$.
Вот поэтому у меня зарплата в долларах)
Завидую белой завистью)
Официальной валютой на территории РФ является российский рубль. Добрый день, иностранный агент!
Dratuti
А ведь не так давно чуть ли не национальной валютой был "у.е."
Нет бы порадоваться за человека...
:D ценю сарказм!
рубль упал с 30 до 75 чего?
потерянных надежд
да курс упал :) краткость - сестра таланта. будто все сделали вид, что ничего не поняли.
понял, конечно, просто докопался до построения предложения немножк )
Так тут упал же... ФАС интересует только то что растёт.
Ааа.. Тогда бы узнать, почему _курс_ доллара вырос по отношению к рублю.
И запре... бл, это уже было! В СССР.
Объяснить? Серьезно?
Что-то из серии:
if(rain) {
totalCost = price * 3;
}
Вот по этому!
if(Apple) {
totalCost = price * 3;
}
if(Xiaomi) {
totalCost = price/3;
}
if(Nokia 3310) {
totalCost = free;
}
Можно сделать логику более формальной, добавив всюду else перед if — иначе айфон будет проверяться на шяоми и нокию каждый раз. Понимаю, что в мире Будды много чудес, но не настолько же, чтобы бы ла AppleXiaomi или AppleXiaomiNokia, причём всегда по цене Нокии :)
totalCost = free;
totalCost = NULL;
Ну прекрасно! Просто прекрасно) А ведь реально сидим рядом с женой, а цены Яндекс Go показывает разные по одному и тому же маршруту 🙈 И так было всегда. Иногда выбираем, от кого заказывать. А ещё бывает посмотришь сколько стоит, свернёшь приложение, вернёшься через 15 мин - пробок стало меньше, а цена больше.
В воскресенье сидели с племяхой смотрели цены. Ей с ее ведройда по тому же маршруту на ~25% дешевле ехать чем мне с ифона. Причём мысль возникла в порядке конспирологии: она посмотрела первой и цена была выше изначально, но как только посмотрел я со своего - у неё цена упала на 100р+.
я не берусь судить, насколько правильно устраивать дискриминацию по модельному признаку, но то что это есть - факт.
Яндекс говорили, что у них могут быть персональные скидки постоянным клиентам до 40%.
Я думаю там алгоритмы сложнее немного. У нас были с женщиной телефоны одной модели и у неё всегда цена на эконом была ниже моей на 10%+. Но есть ещё одна абсолютно четкая разница что мне цену эконома всегда закручивает такую, что она от комфорта всегда отличается не более чем на 15-40р при обычном спросе и ценнике в 450-600р+. У женщины же она стабильно рублей на 100+ ниже.
ФАС: "Почему вы подняли цены?"
Агрегаторы: "Патамушт"
ФАС: "Ок"
потому а )могу б)хочу
Да ладно, в России цены на такси как в самых отсталых странах. 4 школьника могут ехать в школу за 100 руб (по 25 с каждого), что дешевле чем на автобусе.
Это видимо в совсем небольших городах. В Москве в экономе часто приезжает что- то похожее на Тук-Тук, а ценник может стремиться к 500м рублям за пару км и 10 минут поездки.
Город-милионник это любой кроме Москвы и Питера. Тут можно долго рассуждать, но в Москве всё дороже (в т.ч. и общественный транспорт), а не только такси. Таких запрплат как в Москве тоже нигде в стране нет.
В Омской области, в глуши квартиру трешку 54 метра можно купить за 70000 рублей, а в Москве нужно 15 лямов готовить. Хотя одна и та же бетонная коробка. Странно, с чего бы это так)
"Ну, потому что!"
Молодежный парламент также обратился в Роскомнадзор с предложением законодательно регулировать «дискриминацию ценообразования» — запретить использование систем веб-аналитики и ввести административную ответственность за её применение.
А ведь это поинтереснее будет, чем то, что в заголовке новости.
потому что инфляция не 8.4℅
Не согласны с ценами - не пользуйтесь. Яндекс, Ситимобил, DiDi никому ничем не обязан. Наоборот данные сервисы дают возможность заработать сотням тысяч граждан РФ.
Крайне спорное заявление. Яндекс - монополист перевозок, занимает основную часть рынка. Собственно существование монополий это та причина по которой необходимо существование ФАС.
Если переложить ваш пример на коммунальные платежи, то при необоснованном росте тарифов на электричество пользователям нужно просто перейти к другому поставщику или вырабатывать электричество самим.
зарабатывают они только сами. для водителей и пассажиров все будет только хуже
Просто сотрясание воздуха, но малообразованные люди скажут ооо наконец то этих жадных таксистов прижмут
Там уже прижимать некуда)))
В фас работают дети, ей богу.
А инфляцию, не попросил 🤦🏻
«Источник Forbes в одном из сервисов рассказал, что ни один агрегатор не использует технические средства, чтобы узнать модель смартфона пассажира.»
Меняйте источника, эту информацию любое приложение получает. Как минимум для защиты от фрода
+ яндекс тут в какой-то теме признавался, что делал это в кач-ве эксперимента.
Да и аналитика наверняка собирается. Даже просто, чтобы знать на каком устройстве с приложением проблемы.
недовольные таксисты в комментариях как обычно
Камент про универсальное объяснение под названием "динамическое ценообразование".
Можно ещё посмотреть динамику ценн на новые автомобили, бензин, газ и самим ответить на свой вопрос. Это сложная очень задача, но что делать....
Проходят столетия, а люди всё те же. Им технологии, они на костёр за это. Ну не может среднестатистический человек понять как работают алгоритмы и сколько условий может влиять на них, ну не хватает у него мозгов. Нет бы помолчать и радоваться прогрессу, а он начинает: «Сжечь их! Это всё обман!».
Прошу объяснить, почему в ФАС работают тупые необразованные сотрудники, которые не проходили в школе курс математики?
Прошу объяснить, с каких пор экономику преподают на уроках математики?
С тех пор как экономика для объяснения своих законов использует математику. Еще один недоучившийся.
Судя по манере выражаться и фразе "кто дизлайкнет - тот дурак", у товарища просто экономику в школе ещё не начали преподавать
Ну а как еще объяснить, людям типа вас кто даже не обладает знаниями математики на уровне начальной школы и не может понять, что если есть три яблока по одной цене , их нельзя продать пятерым.
если есть три яблока по одной цене , их нельзя продать пятерым
Чойта?
У вас утвердительное предложение с вопросом. При чём тут математика? Речь идёт не о росте в связи с инфляцией, по контексту статьи рост лишь был поводом для проверки, а основные вопросы - причины повышения цен в определенный период и различия в ценообразовании от устройства пользователя. На своем примере проверял, что цены на более дешёвом телефоне были ниже. Также цены были ниже при высоком уровне заряда и увеличивались при низком.
При том что не вы ни ФАС ни дизлайкающие двоечники в коментах не понимаете, что базовые цены прежние и цена аозрастает только когда растет спрос. Вы реально не понимаете , что если машин меньше чем желающих уехать, то цена не может оставаться прежней?
Прививка не защищает от заражения, но уменьшает риск умереть! Олень бля. Машины простаивают на повышенном спросе
Глупец простаивающие машины не выгодны никому, ни водителям, клиентам и агрегатору.
@Инспектор у нас пациент, ему нид хелп
Перепись двоечников по математике наблюдаем на счетчике дизлайков.
Сегрега́ция (позднелат. segregatio — отделение, обособление, удаление, разделение) — принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Различают две формы сегрегации: институциональную и территориальную[1]. Институциональная сегрегация характеризуется обязательным использованием параллельных учреждений (например, разных школ, больниц, объектов общественного питания) представителями различных групп.
недовольные новостью таксисты в комментариях
Да, я вас умоляю) "Инфляция" и тп.
Спрос был выше, а водителей столько же
теперь понятно почему таксисты у ЦУМа крутятся - сливают излишки денег и сверхприбыль
В связи с ростом руБля
Новая система Restik помогает ресторанам автоматизировать работу, а интеграция с сервисом CloudTips — получать чаевые и обратную связь от клиентов в режиме онлайн. О том, что это дает бизнесу, нам рассказала совладелица сети кафе «Плов №1» Екатерина Сотова.
Сейчас многие стремятся получить профессию в IT и идут к ней разными способами. Прежде чем получить первую полноценную работу тестировщиком, я прошел через несколько компаний, которые обещали «всему научить с нуля». Хочу на своем опыте рассказать, как отличить хорошее обучение от плохого и не потратить время зря.
Компания объявила о дроблении акций в июле 2022 года.
За последний год цены на недвижимость существенно выросли, в отдельных регионах выше, чем на 20%.
Москва, 01 февраля 2022 г. — На Авито появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА*. Для успешной верификации у пользователя Авито должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале Госуслуг. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок.
Мейнстримом последних лет в сфере DS/ML является NLP, в особенности, перспективы использования нейронных сетей, построенных на архитектуре трансформеров. Они используются в том числе в системах голосовых помощников, а голосовые помощники прочно входят в нашу жизнь. Тем не менее, важной составляющей успеха голосовых помощников является то, что они…
Сайт compromat.ru — это библиотека компромата, в которой, как и в другой библиотеке, можно найти «книжку» на любой вкус. Здесь новости из мира культуры, науки, спорта, политики, шоу-бизнеса и т.д. На этом сайте хранятся интересные статьи, а также фото и видеоматериалы. Команда «Репутация Москва» предоставляет алгоритм действий, если на данном…
Страховки и телемедицина для домашних животных от «ВетЭксперт», виджет Instagram Stories для сайта от Storista, сервис поиска инструктора по активным видам спорта Travers и еще 23 полезных сервиса от читателей для читателей.
Вы стартапер или разработчик? Откройте эту статью - вас ждет здоровенная монопольная ниша с миллионами рублей по подписке. Фишка в том что владельцы умудрились сделать из конфетки полноценное говно, а конкурентов нет. Детали в теме.
Привет всем! Меня зовут Жамбал Гармажапов, я операционный директор digital-агентства Outside Digital. Наверняка многим из вас время от времени попадаются такие кейсы, когда клиент затягивает с обратной связью. Крупная компания, возможно, корпорация, внутри нее есть множество сложных процессов: согласования, бюрократия, менеджеры постоянно…
Кроме того, агрегаторы такси должны объяснить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.