«Яндекс Go» будет показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки Статьи редакции
В феврале ФАС обязала такси-сервисы объяснить повышение цен в период до и после новогодних праздников.
В приложении «Яндекс Go» появился «индекс спроса». Пользователи будут видеть его после того, как укажут пункт прибытия.
В зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного. Если возле индекса отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной.
Нажав на него, можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.
Стоимость поездок временно поднимается, чтобы при повышенном спросе пользователи могли вызвать такси и уехать на нём через пару минут после вызова, а не ждали машину часами, пишет компания в блоге.
- 2 февраля ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси в ноябре-январе, а также ответить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.
- В «Яндексе» и «Ситимобиле» тогда пояснили, что стоимость поездки формируется при помощи алгоритма динамического ценообразования, на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.
Индекс поиска "патамушта вот то и это, заебал"
"Так дёшево не повезу э"
А так на самом деле
Ну теперь, к примеру, будет почти всегда нарисована плашка "нехватка свободных машин в районе", ибо один хуй не докажешь обратного.
Поклоняйся алгоритму динамического ценообразования, веруй в искусственный интеллект, блеать!
У вас айфон - повышающий коэффициент!
«На вашем устройстве осталось 3% заряда и из-за этого мы вынуждены поднять стоимость поездки на 30%»
Там в обязательном порядке, должен быть пункт "Хотим денег, блеать!"
Эх, если бы там правду писали:
Цена за Вашу поездку увеличена вдвое по сравнения с остальными потому что:
- У Вас последний iPhone;
- У Вас подключён Яндекс Плюс;
- Вы возвращаетесь домой из бара в Пт вечером (высока вероятность что вы прибуханы, и вам будет насрать на на цены);
Отлично! Что такое динамическое ценообразование объясняем на карточках для ФАС.
Помню, от кафе до дома в Подмосковье, 2 километра. Время 01 ночи. Идти скользко. Цена эконома 500₽. В течении часа обновлял ценник, в итоге несмотря на "высокий спрос", цена эконома, комфорта и комфорта+ стала равна 130₽.
Правда никто не хотел принимать заказ. Прождал 15 минут, так никто и не согласился, хотя время подачи было 2 минуты и машин на карте аж 9 штук
Таксисты просто иногда охуевшие пидорасы.
Помню так же летом надо было доехать с юга города на север, Санкт-Петербург, мосты не разведены.
Вызвал тачку - цена 600 с чем-то. Ехать 25 минут без пробок.
Сажусь - и водила такой "бля чот дёшево, не поеду".
Я будучи относительно пьяным (весьма) этому клоуну минут пять объяснял, что меня вот вообще не должно волновать материальное состояние и проблемы жоповоза, взял заказ-вези. Доехал, и вкорячил ему одну звёзду за поездку.
Это что, перевести через перекрёсток, метров 300 до метро, 300р. Яндекс хотел) пошёл пешком))
Влияет. Как минимум у Яндекса есть режим "в направлении дома" для таксистов
Его нет уже больше года) Все таксисты жалуются на это!
"...и уёбывать помчались в направленьи ФРГ, блять" (с)
Не знаю как в Яндексе, но есть службы где водитель отмечает, в какие районы или сторону он хочет ехать
А что не так? Если ты едешь в район, где мало машин, логично тебе давать скидку. Ситидрайв, по наблюдениям, так какое-то время делал (и сейчас наверное делает, просто бонус меньше). Также пробочная ситуация сильно зависит от точки назначения.
Классовая ненависть мозг отключает?)
Все январские каникулы в ярко красной зоне 24 на 7! :D
Вылетал 31.12.21 из Минеральных вод и до аэропорта от моей первоначальной дислокации было 100км, в провинции где я находился, нет Яндекс.Такси, так вот частные "извощики" подняли цены 31.12 в 2-3 раза, прилетев 31.12.21 и встретив НГ в аэропорте Пулково, вызвал такси и был приятно удивлён, цена поездки была обычной до моего пункта назначения в радиусе СПб, хотя рассчитывал на "драконовскую" ценообразование в этот период.
P.S. Частным извощикам более наплевать, без агрегатора, особенно когда прилетаешь и ты попадаешь в 90-е и тебя хватают за руку при выходе из аэропорта.
Чудо, тут дело не в 90-х. А в количестве рынка в мин водах и питере.
Мне кажется эта фигня просто еще больше нагрузит приложение, а цены все равно будут такими ж. Абсолютно бессмысленная дичь
Главное — поставить галочку.
ФАС потребовал, Яндекс выполнил, ФАС отчитался.
И пох что тесты никто не проводит - главное картинками обменялись.
не перестаю удивляться тому, как много комментаторов готовы придумать своим конспирологическим теориям миллион объяснений
Бизнесы готовы использовать все что формально не запрещено, а иногда и формальности обходятся. Когда экономика не сходится - инвесторы в спину дышат, а компании нужно искать новые возможности. Как вы думаете, в такой ситуации будет кто то сильно против «свежих идей»?
А будет пункт: "Прокатило"? ))
Это внутреннее название индекса в Яндексе))
это называется "сервисный сбор"
А, ну то есть всё так, как мы и подозревали. Повышение цен в дождь связано не с "высоким спросом", а просто с самим фактом, что плохая погода. А если реально есть высокий спрос, то цена будет ещё выше.
В интернете много инфы о том, как меняется спрос в зависимости от дождя (я на конфе видел гифку от анатиков Яндекса). Погода - очень значимый фактор смены цены и его выделили в отдельный фактор, который влияет. Уверен, что таксистов вслед за облачком шлют заранее в разные районы Москвы.
как будто бы логично, когда снег валит, а пять коммунальщиков чистят район, время поездок увеличиваются, а многие таксисты меньше хотят уёбывать автомобиль
Прям уверен?)) Нет, заранее их точно никто не шлёт. А по факту прихода облачка, само собой, мотивируют ехать, ставя там повышающий коэффициент. Но именно по факту облачка, как видно из данного поста, а не из-за высокого спроса, как это ранее объяснялось. Будь там хоть избыток машин, наценка на облачко будет.
Вы точно прочитали так, как написано?
можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.
Это когда написано, сейчас, или 3 года назад, когда все повышения цен объяснялись именно "нехваткой машин и высоким спросом", но по факту погода очевидно влияла?
Ну логично, что первое - следствие второго. В дождь больше желающих воспользоваться такси, больше пробок, меньше желающих водителей в непогоду выходить на линию.
Если бы первое однозначно определяло второе, никто бы это отдельно не указывал. Даже при избытке машин будет повышающий коэффициент на погоду, что уже давно отмечено, но яндекс не любил напрямую это признавать.
Все правильно ФАС делает. Яндекс и картель уже показали свою работу на примере доставки продуктов/еды.
30% с этого, сервисный сбор и доставка с того, ой кажется повышенный спрос доплати, ой курьер опоздал на 1 минуту по маршруту который мы ему проложили через реку, поэтому сегодня поработает бесплатно.
Дак это же дополнительная метрика для одурачивания и регулирования. Чем сложнее схема, тем больше поводов злоупотреблять и манипулировать цифрами. Яндекс в этом профессионален, уже не новость.
Кручу-верчу, обмануть хочу - это миссия Яндекса, на мой взгляд)
Активити аналитики, ога.
Забавно, но при выпиливании всех трекеров этот мусор продолжает работать. ¯\_(ツ)_/¯
У владельцев айфонов как я понял будет повышенный тариф)
Да, конечно, у владельца какого-нить айфона 7 будет дороже, чем у владельца какого-нибудь самсунга Z. Все логично.
"Поехали, некогда объяснять"
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