Транспорт
Евгения Евсеева

ВТБ запустил платформу «Мой авто» для покупки и продажи автомобиля, оплаты штрафов, налогов и парковки Статьи редакции

В будущем через приложение можно будет записаться на техосмотр.

  • Пока сервис доступен клиентам банка в приложении «ВТБ Онлайн» в разделе «Услуги», объявил ВТБ. Во втором квартале 2022 года он станет доступен и пользователям из других банков.
  • Пользователи платформы могут купить автомобиль за свой счёт или в кредит или продать машину через партнёров банка — автодилерские центры. Кроме того, можно купить полис ОСАГО и каско, оплатить налоги, штрафы и парковку, пополнить счёт транспондера или оформить подписку.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно добавить машину из базы ГИБДД. После этого вводить данные автомобиля не нужно.
  • Для покупки машины нужно выбрать на витрине её марку и модель или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа.
  • До середины 2022 года на платформе станут доступны запись на техобслуживание, помощь на дорогах, а также опровождение сделок с коммерческими машинами.

#новость #втб #автомобили

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Dmitrii Nesterenko

Учитывая общий уровень сервиса в банке ВТБ и торговле данными клиентов, это последнее место где бы я стал продавать или обслуживать своё авто.

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Константин .

Продам базу винов (с) твб банк

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Михаил Панков

А то другие банки данными не торгуют, вы что

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Dmitrii Nesterenko

Возможно, но я не сталкивался. А вот ВТБ это делает 100%.

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Михаил Панков

Когнитивное искажение из-за размера банка. Так же и мошенники обычно представляются службой безопасности Сбера, а не какого-нибудь совкомбанка

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Dmitrii Nesterenko

Да звонят "со всех" банков. Только вот на следующий день после получения зп карты втб утром позвонили мошенники и знали номер карты. Ниразу ни до, ни после мошенники не знали номер моей карты.

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3216q114

Таже история с Альфа, точь в точь.

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Ирина Нестерова

плюс, у меня только в день зп или каких нить втбшных поступлений звонят, бесит уже, хочу в один прекрасный момент на таких мошенников наорать

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Семен Переделкин

Не вздумай, а то они наорут в ответ. И даже матом!

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Ирина Нестерова

ну хоть в офисе повеселее будет

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3216q114

Как и Альфа. Сливает номер с ФИО моментально, стоит из отделения выйти.

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Dmitrii Nesterenko

Я Альфой пользуюсь, ниразу такого не было.

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Вася Пражкин

ВТБ запустил платформу «Мой авто»
 Вспомнил, что надо помыть авто. Спасибо, ВТБ!

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Тцин Тцитли

- Авто чьё?
- Мой.
ps. VTB

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Sergei Timofeyev

Пользователи платформы могут купить автомобиль за свой счёт или в кредит
 А за чужой и так, чтобы не отдавать? Можно добавить такую функциональность?

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3216q114

Вам к альфа банку, ты и за чужой можно и за ваш.

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Sergei Timofeyev

Они все из одной бочки.

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3216q114

И даже тинек ?

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Sergei Timofeyev

А что мне он?

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Илья Волочков

Очень тупое название.

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Dmitriy Sedin

В банке МКБ уже год как работает - еще и авто можно купить.

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Семен Переделкин

Персональный автоконсьерж - звучит солидно.

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Sergei Timofeyev

с щепоткой ИИ

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Rownie

Мой авто - подразумевается что авто банка ВТБ когда отнимут за долги по кредиту

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Rownie

Лучше бы кто то запустил вменяемый лизинг/ подписку за 100-150 евро в месяц как в европе.

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Политический крюк

Отличная новость.
ВТБ, как с вами связаться? У меня знакомый перекуп тачек спрашивает, нужны базы клиентов и VINов.

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Alex

Весьма забавно смотреть на попытки ВТБ запрыгнуть в уходящий вагон «владельцев экосистем». 😁 Второй клоун, слишком поздно понявший что быть только трубой для трафика он не хочет — МТС.

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Антон Назаренко

а где сама платформа? Как ее запустили если ссылок на платформу нет? или это какая-то внутренняя вещь в себе?
типа если в компании больше 5000 сотрудников, то клиенты ей не нужны

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