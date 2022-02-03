ВТБ запустил платформу «Мой авто» для покупки и продажи автомобиля, оплаты штрафов, налогов и парковки Статьи редакции
В будущем через приложение можно будет записаться на техосмотр.
- Пока сервис доступен клиентам банка в приложении «ВТБ Онлайн» в разделе «Услуги», объявил ВТБ. Во втором квартале 2022 года он станет доступен и пользователям из других банков.
- Пользователи платформы могут купить автомобиль за свой счёт или в кредит или продать машину через партнёров банка — автодилерские центры. Кроме того, можно купить полис ОСАГО и каско, оплатить налоги, штрафы и парковку, пополнить счёт транспондера или оформить подписку.
- Чтобы воспользоваться сервисом, нужно добавить машину из базы ГИБДД. После этого вводить данные автомобиля не нужно.
- Для покупки машины нужно выбрать на витрине её марку и модель или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа.
- До середины 2022 года на платформе станут доступны запись на техобслуживание, помощь на дорогах, а также опровождение сделок с коммерческими машинами.
Учитывая общий уровень сервиса в банке ВТБ и торговле данными клиентов, это последнее место где бы я стал продавать или обслуживать своё авто.
Продам базу винов (с) твб банк
А то другие банки данными не торгуют, вы что
Возможно, но я не сталкивался. А вот ВТБ это делает 100%.
Когнитивное искажение из-за размера банка. Так же и мошенники обычно представляются службой безопасности Сбера, а не какого-нибудь совкомбанка
Да звонят "со всех" банков. Только вот на следующий день после получения зп карты втб утром позвонили мошенники и знали номер карты. Ниразу ни до, ни после мошенники не знали номер моей карты.
Таже история с Альфа, точь в точь.
плюс, у меня только в день зп или каких нить втбшных поступлений звонят, бесит уже, хочу в один прекрасный момент на таких мошенников наорать
Не вздумай, а то они наорут в ответ. И даже матом!
ну хоть в офисе повеселее будет
Как и Альфа. Сливает номер с ФИО моментально, стоит из отделения выйти.
Я Альфой пользуюсь, ниразу такого не было.
ВТБ запустил платформу «Мой авто»
Вспомнил, что надо помыть авто. Спасибо, ВТБ!
- Авто чьё?
- Мой.
ps. VTB
Пользователи платформы могут купить автомобиль за свой счёт или в кредит
А за чужой и так, чтобы не отдавать? Можно добавить такую функциональность?
Вам к альфа банку, ты и за чужой можно и за ваш.
Они все из одной бочки.
И даже тинек ?
А что мне он?
Очень тупое название.
В банке МКБ уже год как работает - еще и авто можно купить.
Персональный автоконсьерж - звучит солидно.
с щепоткой ИИ
Мой авто - подразумевается что авто банка ВТБ когда отнимут за долги по кредиту
Лучше бы кто то запустил вменяемый лизинг/ подписку за 100-150 евро в месяц как в европе.
Весьма забавно смотреть на попытки ВТБ запрыгнуть в уходящий вагон «владельцев экосистем». 😁 Второй клоун, слишком поздно понявший что быть только трубой для трафика он не хочет — МТС.
а где сама платформа? Как ее запустили если ссылок на платформу нет? или это какая-то внутренняя вещь в себе?
типа если в компании больше 5000 сотрудников, то клиенты ей не нужны
Мое сетевое почтение! Мы разработали пакет базовых юридических документов для индустрии геймдева и всех цифровых всадников, выкладываем их в открытый доступ на GitHub. Пакет будет улучшаться и дополняться – актуальная версия будет всегда доступна у нас на сайте.
Индивидуальные встречи — идеальное место, чтобы узнать мнение сотрудника о компании, команде и стиле управления руководства. Для руководителя это лучший момент, чтобы дать отзыв о работе специалиста и верно его направить, а может и дать конструктивную критику.
В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах.
Мы долго искали метрику, которая максимально оперативно покажет сильные и слабые стороны нашего сервиса и поможет быстрее принимать решения, основываясь на данных. Выбрали CSAT (Customer Satisfaction Score) — показатель, в основе которого лежит оценка каждого взаимодействия пользователя с приложением.
В интернете, благодаря TikTok, завирусились видео, в которых операторы службы поддержки Тинькофф продолжают строчки популярных песен вслед за пользователями. Тренд попробовали продолжить и другие банки.
Рынок IT-кадров оказался не бесконечным: много лет он буквально трещал по швам, а теперь окончательно исчерпал свою емкость. В прошлом году крупные банки буквально «пропылесосили» его. При этом потребность в новых специалистах для растущей отрасли остается актуальной. Как наилучшим образом строить кадровую стратегию в таких реалиях, рассказала…
В феврале ФАС обязала такси-сервисы объяснить повышение цен в период до и после новогодних праздников.
Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.
Все, чьи имена оказались в злополучном списке сразу стали жертвами спамеров. С другой стороны, если бы не это, они бы даже не обратили внимание на то, что данные были слиты в сеть.
Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.