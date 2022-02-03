Tesla отзовёт 817 тысяч электромобилей в США из-за неисправности с ремнём безопасности Статьи редакции
В машинах не срабатывает звуковой сигнал, когда ремень не пристёгнут.
- Национальное управление безопасности дорожного движения США попросило Tesla отозвать электромобили Model S и X 2021–2022 годов, Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов, пишет Reuters со ссылкой на отчёт ведомства.
- Tesla выпустит обновление прошивки, чтобы решить проблему. Компания сообщила регулятору, что она не знает, были ли аварии или травмы из-за программного сбоя.
- Сигнал о непристёгнутом ремне может не срабатывать, если автомобиль заведён, но работает, когда скорость машины превышает 22 км/ч, заявили специалисты компании.
- В июне 2021 года Китай потребовал от Tesla отозвать 285 тысяч машин из-за неисправности круиз-контроля — он включался сам по себе. В конце декабря Tesla сообщила, что отзовёт около 475 тысяч электромобилей из-за технических дефектов.
- 1 февраля 2022 года Tesla отозвала почти 54 тысячи машин из-за проблем с функцией торможения перед запрещающим знаком.
- В 2021 году Tesla продала 936 тысяч электромобилей — это рекорд для компании.
Этот комментарий для адептов Маска под ним вы можете оставлять комментарии о величии инженерного гения Маска))
Я однажды сорвал со стены плакат Памелы Андерсон и повесил плакат Маска. Дрочу каждый день и не устаю!
Дрочить вручную это анахронизм) настоящие адепты юзают специальный тулс
1. Адепты Илона Маска.
2. Адепты краха Илона Маска.
3. Адепты "вы здесь"
4. Русский канадец.
Вы прочитали краткий пересказ будущего срача, можете переходить к следующей теме.
P.S. Кто вкурсе, как там Илья Максимов? Женился? Завел детей? Шортит Теслу?
А "отозвать" - это вот вообще что значит? Компания за свой счёт у каждого клиента забирает авто и перепрошивает, а потом за свой же счёт ему возвращает?
Если не возможно решить обновлением по воздуху, то приезжает на ТО и ему её чинят за счёт Теслы. Многие владельцы и знать не знают, что их Авто дефектны
Ждем Свергоуна, он скажет, что с качеством у Теслы всё хорошо и вообще гляньте на других производителей
"Тесла настолько крутой автомобиль, что все проблемы можно исправить обновлением программного обеспечения." - любой рандомный Маскодрочер
Марат почему вы такой злой, Илон вам косарь торчит?
К Илону вообще вопросов нет, вопросы к адептам его)
А что вам лично адепты сделали? Почему у вас к ним вопросы?
Это долгая история, но в основе ее вечное желание доказывать что Тесла самый лучший автомобиль в мире.
Господа эксперты, это начало краха Илона и можно наконец то шортить?
Практика показывает если в комментариях поставить в одно предложение "шортить" и "Маск", адепты заминусуют....наблюдаем
Только покупать ведь компания скоро будет стоить 1000 триллионов долларов
Маск, не закрывай глаза, вон наши пацаны, видишь,
Держись, всё будет зашибись сам увидишь,
Вспомни лето, наши планы, подумай о семье,
Помнишь, ты же обещал Граймке Марс в сентябре,
Я видел его взгляд сотни раз,
Но сейчас он смотрел куда-то глубже моих глаз,
Мне стало страшно, мы ждём слишком долго,
Я обернулся, нас ждала отозванная Волга,
И пацаны уже бежали помагать,
У подруги растеклась тушь, приступ слёз опять,
Они на заднем сиденье, Маску трудно дышать,
Уже в машине прошло минуты три или пять,
Мужик по полной, в сердцах, жмёт на газ,
Stonks падают на пол, дежурная смена ждёт нас,
Маск что-то сказал, но я расслышал только: "Клянусь",
А через секунд пятнадцать обвалился его курс...
Рэп - это кал.
Принято. Отзываю комментарий
Сигнал о непристёгнутом ремне может не срабатывать, если автомобиль заведён, но работает, когда скорость машины превышает 22 км/ч, заявили специалисты компании.
Вроде нормальное поведение описано, стоит - нет сигнала, двигается - есть сигнал. Теперь будет пищать даже в стоящем автомобиле?
Это же не баг, а фича
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