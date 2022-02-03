Транспорт
Богдан Музыченко

Tesla отзовёт 817 тысяч электромобилей в США из-за неисправности с ремнём безопасности Статьи редакции

В машинах не срабатывает звуковой сигнал, когда ремень не пристёгнут.

  • Национальное управление безопасности дорожного движения США попросило Tesla отозвать электромобили Model S и X 2021–2022 годов, Model 3 2017–2022 годов и Model Y 2020–2022 годов, пишет Reuters со ссылкой на отчёт ведомства.
  • Tesla выпустит обновление прошивки, чтобы решить проблему. Компания сообщила регулятору, что она не знает, были ли аварии или травмы из-за программного сбоя.
  • Сигнал о непристёгнутом ремне может не срабатывать, если автомобиль заведён, но работает, когда скорость машины превышает 22 км/ч, заявили специалисты компании.
  • В июне 2021 года Китай потребовал от Tesla отозвать 285 тысяч машин из-за неисправности круиз-контроля — он включался сам по себе. В конце декабря Tesla сообщила, что отзовёт около 475 тысяч электромобилей из-за технических дефектов.
  • 1 февраля 2022 года Tesla отозвала почти 54 тысячи машин из-за проблем с функцией торможения перед запрещающим знаком.
  • В 2021 году Tesla продала 936 тысяч электромобилей — это рекорд для компании.

#новость #tesla

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Марат Язмыш

Этот комментарий для адептов Маска под ним вы можете оставлять комментарии о величии инженерного гения Маска))

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Семен Переделкин

Я однажды сорвал со стены плакат Памелы Андерсон и повесил плакат Маска. Дрочу каждый день и не устаю!

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Марат Язмыш

Дрочить вручную это анахронизм) настоящие адепты юзают специальный тулс

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Конструктивный яд

И этот гений действительно имеет место быть.

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Mesye Sharl-Maximilyen

1. Адепты Илона Маска.
2. Адепты краха Илона Маска.
3. Адепты "вы здесь"
4. Русский канадец.

Вы прочитали краткий пересказ будущего срача, можете переходить к следующей теме.

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Mesye Sharl-Maximilyen

P.S. Кто вкурсе, как там Илья Максимов? Женился? Завел детей? Шортит Теслу?

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Семен Переделкин

А "отозвать" - это вот вообще что значит? Компания за свой счёт у каждого клиента забирает авто и перепрошивает, а потом за свой же счёт ему возвращает?

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Graf De Lotarev

Если не возможно решить обновлением по воздуху, то приезжает на ТО и ему её чинят за счёт Теслы. Многие владельцы и знать не знают, что их Авто дефектны

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7
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Max Payne

Ждем Свергоуна, он скажет, что с качеством у Теслы всё хорошо и вообще гляньте на других производителей

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3
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Марат Язмыш

"Тесла настолько крутой автомобиль, что все проблемы можно исправить обновлением программного обеспечения." - любой рандомный Маскодрочер

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2
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Denis G

Марат почему вы такой злой, Илон вам косарь торчит?

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–2
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Марат Язмыш

К Илону вообще вопросов нет, вопросы к адептам его)

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2
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Specialist

А что вам лично адепты сделали? Почему у вас к ним вопросы?

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Марат Язмыш

Это долгая история, но в основе ее вечное желание доказывать что Тесла самый лучший автомобиль в мире.

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1
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Волоцкой Дмитрий

Господа эксперты, это начало краха Илона и можно наконец то шортить?

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Марат Язмыш

Практика показывает если в комментариях поставить в одно предложение "шортить" и "Маск", адепты заминусуют....наблюдаем

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Василий

Только покупать ведь компания скоро будет стоить 1000 триллионов долларов

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jianku13

Маск, не закрывай глаза, вон наши пацаны, видишь,
Держись, всё будет зашибись сам увидишь,
Вспомни лето, наши планы, подумай о семье,
Помнишь, ты же обещал Граймке Марс в сентябре,
Я видел его взгляд сотни раз,
Но сейчас он смотрел куда-то глубже моих глаз,
Мне стало страшно, мы ждём слишком долго,
Я обернулся, нас ждала отозванная Волга,
И пацаны уже бежали помагать,
У подруги растеклась тушь, приступ слёз опять,
Они на заднем сиденье, Маску трудно дышать,
Уже в машине прошло минуты три или пять,
Мужик по полной, в сердцах, жмёт на газ,
Stonks падают на пол, дежурная смена ждёт нас,
Маск что-то сказал, но я расслышал только: "Клянусь",
А через секунд пятнадцать обвалился его курс...

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Семен Переделкин

Рэп - это кал.

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jianku13

Принято. Отзываю комментарий

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Сильвестр Иванов

Сигнал о непристёгнутом ремне может не срабатывать, если автомобиль заведён, но работает, когда скорость машины превышает 22 км/ч, заявили специалисты компании.
 Вроде нормальное поведение описано, стоит - нет сигнала, двигается - есть сигнал. Теперь будет пищать даже в стоящем автомобиле?

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123

Это же не баг, а фича

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