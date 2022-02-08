«Ситимобил» начал тестировать прокат снегокатов в Москве Статьи редакции
Пока аренда бесплатная и действует только в парке «Сокольники».
Прокат находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Перед арендой снегоката надо внести залог — 3000 рублей или ценную вещь. Один снегокат можно взять в аренду на час, количество сеансов не ограничено.
На точке есть 20 взрослых и 10 детских снегокатов. Арендовать снегокат можно с 7 по 20 февраля с 9:00 до 17:00, заявил «Ситимобил».
После тестирования «Ситимобил» оценит спрос на снегокаты и решит, стоит ли добавлять их в приложение. Если эксперимент будет удачным, компания будет предлагать снегокаты в Новосибирске или Красноярске, где зима наступает рано, и в Сочи. «AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.
Что дальше? Начнут мороженое летом продавать и Цветы на 8 марта?
Надеюсь сбер не читает ваш комментарий
"Надеюсь сбер не читает ваш комментарий" Зря) 🤣
Не. Скорее всего остынут, прекратят эксперименты и будут уже тусоваться на VC как все нормальные люди. Как мы с тобой, к примеру (-:
Этой зимой коньки в Питере были как никогда актуальны.
Они без двигателя чтоли? Ногой надо работать? Ущемление прав инвалидов
Нет, на них только с горки (с рельефа) можно кататься )
С горки лучше сноускут
То есть, вместо того, чтобы спокойно и привычно ломать конечности на картонке, санках, ледянке и прочей утвари нас это предлагают делать стоя? :-)
Стоя просто можно не только конечности переломать.
В феврале) сегодня +1 утром) вовремя)
кот_с_часами.jpg
извините, png
Оценить спрос на бесплатную аренду 😂
Лучший коммент года 👍
Лучший коммент весны
Давайте и в Питере запускайте!
Ещё нету транспорта который ездит от плохой погоды)
едет только с горки - у Питера нет шансов)))
Как это, а с разведённого моста?
Зимой даже мосты не разводят(((
Совершенно неудобный девайс (снегокат с картинки). Провальная идея.
ПО опыту - на таких только с крутой горки возможно скатываться. По прямой и вовсе не едет.
А на обычные "летние" самокаты нет зимних шин или типа того?
Не подкалываю, а присоединяюсь к вопросу) Ибо тоже хочу разжиться самокатом, но сезонность смущает. Просто как велосипедист, знаю что на велосипеды есть зимняя резина, даже шипованная. И на велике периодически сезон не закрываю, катая зимой по снегу и льду.
Гугл говорит, что есть: https://gyromania.ru/shipovannaya-rezina-10-dyuymov/
Или это какой-то костыль?
Или дело не только в шинах, но и в падении ёмкости аккумов на холоде?
Лучше бы работу такси наладили. Глючное приложение, водители адовые, ценник скачет (долго ищет и потом бац и поднимает).. Пользовался ими очень долго, был лояльным клиентом, но в итоге ушел окончательно на яндекс.
Во многих регионах актуально будет
Нет.
Ясно.
Del
А где моторчик? (с)
Моторчик ещё не взял в аренду самокат🤣🤣🤣
Зимой у нас гусеничные электросамокаты нужны)
Скоро ждём на городских улицах и на МКАД особо одарённых.
Я бы покатал
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