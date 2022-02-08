Транспорт
Богдан Музыченко

«Ситимобил» начал тестировать прокат снегокатов в Москве Статьи редакции

Пока аренда бесплатная и действует только в парке «Сокольники».

Прокат находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Перед арендой снегоката надо внести залог — 3000 рублей или ценную вещь. Один снегокат можно взять в аренду на час, количество сеансов не ограничено.

На точке есть 20 взрослых и 10 детских снегокатов. Арендовать снегокат можно с 7 по 20 февраля с 9:00 до 17:00, заявил «Ситимобил».

Точка проката снегокатов в Москве в парке «Сокольники»

После тестирования «Ситимобил» оценит спрос на снегокаты и решит, стоит ли добавлять их в приложение. Если эксперимент будет удачным, компания будет предлагать снегокаты в Новосибирске или Красноярске, где зима наступает рано, и в Сочи. «AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.

Снегокаты «Ситимобил» и «AliExpress Россия»

#новость #ситимобил #aliexpressrussia

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Алексей Соловьёв

Что дальше? Начнут мороженое летом продавать и Цветы на 8 марта?

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Святослав Белов

Надеюсь сбер не читает ваш комментарий

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10
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Ivan Kulmyaev

"Надеюсь сбер не читает ваш комментарий" Зря) 🤣

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0
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Pavel Ivanov

Не. Скорее всего остынут, прекратят эксперименты и будут уже тусоваться на VC как все нормальные люди. Как мы с тобой, к примеру (-:

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2
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Василий Степанофф

Этой зимой коньки в Питере были как никогда актуальны.

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0
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Семен Рыбаков

Они без двигателя чтоли? Ногой надо работать? Ущемление прав инвалидов

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7
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Виктория Шершнева

Нет, на них только с горки (с рельефа) можно кататься )

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0
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Dmitry Kiselev

С горки лучше сноускут

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–1
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Kostya Maers

То есть, вместо того, чтобы спокойно и привычно ломать конечности на картонке, санках, ледянке и прочей утвари нас это предлагают делать стоя? :-)

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Александр Медведь

Стоя просто можно не только конечности переломать.

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Benjamin Button

В феврале) сегодня +1 утром) вовремя)

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6
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Pavel Ivanov

кот_с_часами.jpg

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Sergei Timofeyev

извините, png

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2
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Benjamin Button

Оценить спрос на бесплатную аренду 😂

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Сергей Щукин

Лучший коммент года 👍

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Sergei Timofeyev

Лучший коммент весны

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Максим Кот

Давайте и в Питере запускайте!

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Артем П.

Ещё нету транспорта который ездит от плохой погоды)

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Цкуро Бесцветный

едет только с горки - у Питера нет шансов)))

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Kostya Maers

Как это, а с разведённого моста?

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Цкуро Бесцветный

Зимой даже мосты не разводят(((

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Виталий Набатов

Совершенно неудобный девайс (снегокат с картинки). Провальная идея.

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2
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G8Law

ПО опыту - на таких только с крутой горки возможно скатываться. По прямой и вовсе не едет.

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1
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Юнг

Я уже в эту зиму ждал появления удобного зимнего самоката например от #Xiaomi - хочется такой же свободы перемещения, как и летом. Но чот они протупили. Видимо штаб квартира в теплом регионе)

Ждем, кто первый выпустит зимний электрический снегокат.

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Деловой Даниль

А на обычные "летние" самокаты нет зимних шин или типа того?

Не подкалываю, а присоединяюсь к вопросу) Ибо тоже хочу разжиться самокатом, но сезонность смущает. Просто как велосипедист, знаю что на велосипеды есть зимняя резина, даже шипованная. И на велике периодически сезон не закрываю, катая зимой по снегу и льду.

Гугл говорит, что есть: https://gyromania.ru/shipovannaya-rezina-10-dyuymov/
Или это какой-то костыль?

Или дело не только в шинах, но и в падении ёмкости аккумов на холоде?

Зимняя резина (шипы) 10 дюймов для…
Закажите Зимняя резина (шипы) 10 дюймов для электросамоката в интернет-магазине Гиромания по цене…
gyromania.ru
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Игорь Скрынников

Лучше бы работу такси наладили. Глючное приложение, водители адовые, ценник скачет (долго ищет и потом бац и поднимает).. Пользовался ими очень долго, был лояльным клиентом, но в итоге ушел окончательно на яндекс.

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Артём Новиков

Во многих регионах актуально будет

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Цкуро Бесцветный

Нет.

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Артём Новиков

Ясно.

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Деловой Даниль

Идея хорошая и интересная. Интересно, как будет со спросом.

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Александр Привалов

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СлавалС

А где моторчик? (с)

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Алекс Маркс

Моторчик ещё не взял в аренду самокат🤣🤣🤣

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Dmitry Kiselev

Зимой у нас гусеничные электросамокаты нужны)

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Pushkareva Ekaterina

Скоро ждём на городских улицах и на МКАД особо одарённых.

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Ермил Вагин

Я бы покатал

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Мурад Муртазалиев

Как хорошо, когда сжигаешь деньги инвесторов, а не свои. Можно тестировать спрос на бесплатных продуктах. И пофиг, что те, кто выбрал товар или услугу на халяву, не факт, что сделают это в следующий раз за деньги

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