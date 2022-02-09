Владельцы Mazda в Сиэтле несколько недель не могут переключить радиостанцию — из-за бага медиасистемы Статьи редакции
В чём причина — неизвестно.
- Владельцы Mazda в Сиэтле уже несколько недель могут слушать только одну радиостанцию — KUOW, пишет Gizmodo. Сами представители радиостанции не знают причину сбоя.
- Проблема затронула автомобили Mazda, выпущенные с 2014-го по 2017 год. Кроме того, недоступны и другие функции медиасистемы — например, водители не могут совершать звонки или использовать Bluetooth. Работает только регулятор громкости.
- Конкретную причину сбоя пока обнаружить не удалось. В местных диллерских центрах Mazda предположили, что сбой мог случиться, потому что компании мобильной связи, в том числе KUOW, перешли на технологию 5G, в то время как автомобили оснащены приёмниками для 3G.
- В штаб-квартире Mazda назвали причиной сбоя то, что радиостанция передала изображения без расширения — например, обложки музыкальных альбомов. Медиасистемы не смогли их распознать и зависли. Всем владельцам машин они рекомендовали обратиться в дилерские центры для бесплатного ремонта.
- При этом директор радиостанции KUOW Дейн Джонсон опроверг обе теории. По его словам, 5G — это стандарт сотовой связи, который не имеет ничего общего с наземным вещанием. А единственное изображение, которое передаёт радиостанция — её логотип.
Российским водителям повезло больше
Конечно, повезло: получить в Мазду магнитолу Ауди это удача
у-Дача
Наверное самый большой баг))
Комментарий удален
Это не баг, это фича
Ну так себе фича, если на то пошло
Оно проводное
*Владимирский централ - ветер северный!
Этапом из Твери - зла немерено... Лежит на сердце тяжкий груз.* Звучит из за багованной Mazda в Сиэтле. Это же просто Кайффф!!! Я бы в очередь стал чтобы купить такую мазду
Там только гранж должен играть
Восстание машин?
Представил себе пиратку гта с вырезанным радио
да там и в оригинале от радио ничего не осталось...
они рекомендовали обратиться в дилерские центры для бесплатного ремонта
для бесплатного скидывания клеммы АКБ
В комментах разверзся портал на Пикабу
В советское время во многих деревнях телевизор ловил только один канал - первый. И ничего, смотрели.
И жрали что дают (почти). Вот это новость
Нам бы их мазды и их проблемы
Слушали бы музыку через блютуз), тоже нашли себе проблему)
День сурка
именно поэтому американцы возненавидели коммунизм?
В Сиэтле радио ещё слушают?!
Пещерные люди :)
Единственное "радио", которое я в авто слушаю, это Яндекс.Радио (ну нравится мне патченная версия), в этом контексте не важно, что это будет - спотифай, эплмьюзик или иное.
Конечно, чаще ломает запускать приложение на трубе, тогда я по дефолту гоняю через усб жёсткий диск в бардачке. Так просто исторически сложилось, что жёсткий, когда я это придумал внедрить, флешки даже на 16Гб дорого стоили, а жёсткий уже был. И мафон крутит рандомом все треки с жёсткого. Ща прикинул, этот жесткий пережил уже 4 автомобиля, а лет ему, как бы не соврать, 13-15 где-то(!).
Короче. Что такое радиостанции, я уже давно забыл.
Открою тебе секрет: по радио не только музыку можно слушать.
Мы 23 года радио поменять не можем. Ничего, живём
😄
О, картинка со звуком.
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