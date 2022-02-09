Транспорт
Евгения Евсеева

Владельцы Mazda в Сиэтле несколько недель не могут переключить радиостанцию — из-за бага медиасистемы Статьи редакции

В чём причина — неизвестно.

  • Владельцы Mazda в Сиэтле уже несколько недель могут слушать только одну радиостанцию — KUOW, пишет Gizmodo. Сами представители радиостанции не знают причину сбоя.
  • Проблема затронула автомобили Mazda, выпущенные с 2014-го по 2017 год. Кроме того, недоступны и другие функции медиасистемы — например, водители не могут совершать звонки или использовать Bluetooth. Работает только регулятор громкости.
  • Конкретную причину сбоя пока обнаружить не удалось. В местных диллерских центрах Mazda предположили, что сбой мог случиться, потому что компании мобильной связи, в том числе KUOW, перешли на технологию 5G, в то время как автомобили оснащены приёмниками для 3G.
  • В штаб-квартире Mazda назвали причиной сбоя то, что радиостанция передала изображения без расширения — например, обложки музыкальных альбомов. Медиасистемы не смогли их распознать и зависли. Всем владельцам машин они рекомендовали обратиться в дилерские центры для бесплатного ремонта.
  • При этом директор радиостанции KUOW Дейн Джонсон опроверг обе теории. По его словам, 5G — это стандарт сотовой связи, который не имеет ничего общего с наземным вещанием. А единственное изображение, которое передаёт радиостанция — её логотип.

#новость #mazda

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Лев Троссман

Российским водителям повезло больше

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Юрий Белоножкин

Конечно, повезло: получить в Мазду магнитолу Ауди это удача

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Андрей Рестартов

у-Дача

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Алина Тонова

Наверное самый большой баг))

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Комментарий удален

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Philipp Novikov

Это не баг, это фича

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Артём Вокин

Ну так себе фича, если на то пошло

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Alexander Polozov

Оно проводное

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Nikita Izmaylov

*Владимирский централ - ветер северный!
Этапом из Твери - зла немерено... Лежит на сердце тяжкий груз.* Звучит из за багованной Mazda в Сиэтле. Это же просто Кайффф!!! Я бы в очередь стал чтобы купить такую мазду

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2
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Александр Наркутский

Там только гранж должен играть

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Dzan Yang

Восстание машин?

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2
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Andre Macareno

Представил себе пиратку гта с вырезанным радио

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Mihael Isaev

да там и в оригинале от радио ничего не осталось...

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Mihael Isaev

они рекомендовали обратиться в дилерские центры для бесплатного ремонта
 для бесплатного скидывания клеммы АКБ

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1
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Взаимный будильник

Иногда этого не достаточно.

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Николай Полянский

В комментах разверзся портал на Пикабу

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Вася Пражкин

В советское время во многих деревнях телевизор ловил только один канал - первый. И ничего, смотрели.

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Александр Наркутский

И жрали что дают (почти). Вот это новость

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Ilya ZLodei

Нам бы их мазды и их проблемы

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Ваня Никулов

Слушали бы музыку через блютуз), тоже нашли себе проблему)

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Alex Moren

День сурка

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Артём А.

именно поэтому американцы возненавидели коммунизм?

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Александр _

В Сиэтле радио ещё слушают?!
Пещерные люди :)

Единственное "радио", которое я в авто слушаю, это Яндекс.Радио (ну нравится мне патченная версия), в этом контексте не важно, что это будет - спотифай, эплмьюзик или иное.

Конечно, чаще ломает запускать приложение на трубе, тогда я по дефолту гоняю через усб жёсткий диск в бардачке. Так просто исторически сложилось, что жёсткий, когда я это придумал внедрить, флешки даже на 16Гб дорого стоили, а жёсткий уже был. И мафон крутит рандомом все треки с жёсткого. Ща прикинул, этот жесткий пережил уже 4 автомобиля, а лет ему, как бы не соврать, 13-15 где-то(!).

Короче. Что такое радиостанции, я уже давно забыл.

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Антон Штадлер

Открою тебе секрет: по радио не только музыку можно слушать.

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Дмитрий Алтунин

Мы 23 года радио поменять не можем. Ничего, живём

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Leo Enin

😄

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Ашот Поликарпович

О, картинка со звуком.
I got you babe...

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