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Транспорт
Евгения Евсеева

В Москве заметили беспилотные машины «Сбера» в новом дизайне Статьи редакции

Компания тестирует их в городе с декабря 2020 года.

4 4 комментария
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Фотографию опубликовал в своём Twitter директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK и сооснователь TJ Никита Лихачёв.

«Сбер» начал тестировать свои беспилотные автомобили в Москве в декабре 2020 года. Тогда в планах компании было до конца 2020-го увеличить количество беспилотников на улицах до десяти.

В «СберАвтоТехе», дочерней компании «Сбера», рассказали vc.ru, что компания продолжает тестировать беспилотные машины и одновременно увеличивает их количество на улицах.

Сколько точно беспилотников сейчас ездит по Москве, в компании не раскрывают. Также у машин сменился дизайн.

Дизайн беспилотников «Сбера» в 2020 году

#беспилотники #сбер

4 4 комментария
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4 комментария
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Никита Лихачёв

Извините, не успел лобовое протереть 😬

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Ibelieve Icanflyev

насколько это законно?

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Михаил Небоярский

Абсолютно. Там водитель есть.

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Хабирова Супарна

Ну принспь можно попробовать если это Закона

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