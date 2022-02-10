В Москве заметили беспилотные машины «Сбера» в новом дизайне Статьи редакции
Компания тестирует их в городе с декабря 2020 года.
Фотографию опубликовал в своём Twitter директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK и сооснователь TJ Никита Лихачёв.
«Сбер» начал тестировать свои беспилотные автомобили в Москве в декабре 2020 года. Тогда в планах компании было до конца 2020-го увеличить количество беспилотников на улицах до десяти.
В «СберАвтоТехе», дочерней компании «Сбера», рассказали vc.ru, что компания продолжает тестировать беспилотные машины и одновременно увеличивает их количество на улицах.
Сколько точно беспилотников сейчас ездит по Москве, в компании не раскрывают. Также у машин сменился дизайн.
Извините, не успел лобовое протереть 😬
насколько это законно?
Абсолютно. Там водитель есть.
Ну принспь можно попробовать если это Закона
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