Транспорт
Татьяна Афанасьева

Фонд инвестора Джорджа Сороса купил акции производителя электромобилей Rivian на $2 млрд Статьи редакции

И сократил свою долю в Amazon и Alphabet.

  • Soros Fund Management купил почти 20 млн акций Rivian в четвертом квартале 2021 года.
  • Rivian разрабатывает электромобили, в сентябре 2021 года компания представила свой первый электропикап. Amazon владеет 20% стартапа.
  • В отчете фонда сказано, что он сократил свою долю в Invesco QQQ Trust Series 1 — биржевом фонде, который отслеживает индекс NASDAQ 100. Если в конце третьего квартала 2021 года доля миллиардера составляла $356,2 млн, то к концу 2021-го она снизилась до $13,3 млн.
  • Фонд также продал акции Amazon и Alphabet, но приобрел бумаги производителя тренажеров Peloton на $13,3 млн.
  • Всего фонд Джорджа Сороса управляет активами на $28 млрд. Стоимость американских акций в портфеле по итогам четвертого квартала — $6,5 млрд.
  • По оценке Bloomberg, личное состояние Сороса — $7,5 млрд.

#новости #rivian #amazon

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Vyacheslav Teplyakov

Тем временем в офисе ривиан

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Денис Демидов

Видимо что-то знает про будущее it монополий

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Alexey QuQu

Пампят?

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Марат Язмыш

"я тебе бесплатно помогать не буду, я же не Джордж Сорос" - фольклор 90х

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Чит Чат
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Anton Salimov

Красивый кузов, но оптика совсем уж в эстетику Дисней ушла

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Сергей Милосердов

Цвет ещё неудачный какой-то, совсем как игрушка смотрится. В других расцветках получше.

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Anton Salimov

Цвет можно хотя бы при покупке кастомизировать, в чёрном будет впечатляюще выглядеть + чёрные диски+ контрастные суппорты, но фарки 🌝 дастер 2.0

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Kesha Pazzy

Я боюсь даже представить- во что сейчас вкладывает SoftBank.

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