Фонд инвестора Джорджа Сороса купил акции производителя электромобилей Rivian на $2 млрд Статьи редакции
И сократил свою долю в Amazon и Alphabet.
- Soros Fund Management купил почти 20 млн акций Rivian в четвертом квартале 2021 года.
- Rivian разрабатывает электромобили, в сентябре 2021 года компания представила свой первый электропикап. Amazon владеет 20% стартапа.
- В отчете фонда сказано, что он сократил свою долю в Invesco QQQ Trust Series 1 — биржевом фонде, который отслеживает индекс NASDAQ 100. Если в конце третьего квартала 2021 года доля миллиардера составляла $356,2 млн, то к концу 2021-го она снизилась до $13,3 млн.
- Фонд также продал акции Amazon и Alphabet, но приобрел бумаги производителя тренажеров Peloton на $13,3 млн.
- Всего фонд Джорджа Сороса управляет активами на $28 млрд. Стоимость американских акций в портфеле по итогам четвертого квартала — $6,5 млрд.
- По оценке Bloomberg, личное состояние Сороса — $7,5 млрд.
Тем временем в офисе ривиан
Видимо что-то знает про будущее it монополий
Пампят?
"я тебе бесплатно помогать не буду, я же не Джордж Сорос" - фольклор 90х
Красивый кузов, но оптика совсем уж в эстетику Дисней ушла
Цвет ещё неудачный какой-то, совсем как игрушка смотрится. В других расцветках получше.
Цвет можно хотя бы при покупке кастомизировать, в чёрном будет впечатляюще выглядеть + чёрные диски+ контрастные суппорты, но фарки 🌝 дастер 2.0
Я боюсь даже представить- во что сейчас вкладывает SoftBank.
В конце 19 века Максимилиан Факторович открыл в небольшом городке парикмахерскую и попал на службу при дворе Николая II. Из-за еврейских погромов он бежал в США, где создал фирму Max Factor — она поставляла грим и парики всему Голливуду и вместе с ним переживала свой золотой век и упадок.
Monsanto начинала с производства сахарида в конце 19 века, а через 100 лет зарабатывала миллиарды на ГМО и гербицидах. В 2016 году её купила корпорация Bayer, которой позже пришлось выплатить почти $11 млрд для урегулирования судебных исков против Monsanto.
От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.
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