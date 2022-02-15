Такси-сервис Didi сократит до 20% штата, чтобы урезать расходы перед выходом на биржу — источники Статьи редакции
На конец 2020 года в компании работало 15 тысяч человек.
- Массовые увольнения затронут большинство команд, в том числе направления аренды велосипедов и грузовых перевозок, пишет китайское издание LatePost. Они не коснутся подразделения глобализации и направления беспилотников.
- О сокращениях штата до 20% рассказали и источники Bloomberg. По данным агентства, в основном направлении бизнеса сокращения составят до 15%.
- На конец 2020 года в штате компании работало более 15 тысяч человек, пишет Protocol со ссылкой на проспект Didi к IPO. Такси-сервис не ответил на запрос о комментарии.
- В январе 2022 года источники РБК сообщили, что Didi сократил количество сотрудников в России. По словам одного из них, причина сокращений — проблемы, с которыми в течение 2021 года столкнулась материнская компания такси-сервиса из Китая.
- Didi вышла на биржу в США в июне 2021 года и привлекла $4 млрд. Это не понравилось властям Китая: они начали расследование и потребовали удалить сервис из местных магазинов приложений. В декабре Didi объявила о делистинге на Нью-Йоркской бирже и подготовке к размещению акций в Гонконге. Увольнения помогут компании сократить убытки, пишет Bloomberg.
Самый отстойный оператор такси в Красноярске. В 90 % случаев не дождаться авто, а если есть промокод то с ним точно не жди. Заказать то можно иногда, если жмешь отмену и заново запускаешь поиск, только цена уже вырастает на 20-30 %. Нареканий у меня нет только на Убер и ещё на «Максим» (машины заметно похуже). Яндекс тоже хорошо, но уже дороже.
В Казани аналогично было, но в последнее время стало лучше
Периодически сравниваю в Казани Убер (=Яндекс) и ДиДи. Разницу не заметил, что по качеству и скорости подачи, что по цене, то у одного дешевле, то у другого.
Хз, по моим наблюдениям убер быстрее находится и дороже на 20-30%, за редкими исключениями дешевле. Но авто в убере лучше. Очень редко Сити бывает дешевле остальных, но чаще всего цена космическая
Это как себя надо ненавидеть, чтобы пользоваться Ситимобилом. Ни разу на нем не ездил, но что-то мне подсказывает, что все к чему прикасается Майл.ру, превращается в говно.
Убер и Яндекс одно и тоже самое.Ну и ясен фиг, что там будет у диди, у яндекса на старте было также во многих городах. Я помню через день ездил на Яндексе, ибо в городе не бвло машин. Нужно время на поиск партнеров.
С каких пор которы «рога и копыта» стали на биржу выходить??
Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…
До этого они могли работать только до 23:00.
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