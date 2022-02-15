Транспорт
Маша Цепелева

Tesla завысила характеристики своих аккумуляторов в рекламе в Южной Корее — местный регулятор обвинил её во лжи Статьи редакции

Она не указала, что в холодную погоду у электромобиля уменьшается запас хода.

  • В своей рекламе Tesla преувеличила запас хода у Model 3 и других моделей. Корейская комиссия по справедливой торговле сообщила производителю о начале расследования, сообщает Reuters.
  • На сайте Tesla указано, что Model 3 может проехать 528 км без подзарядки. Но регулятор выяснил, что расстояние может быть меньше при температуре ниже нуля.
  • По данным аналитиков Consumer Reports, в холодную погоду запас хода электромобилей сокращается примерно на 20%. Комиссия пока не решила, как накажет Tesla.
Характеристики Tesla Model 3 на южно-корейской версии сайта

#новость #tesla

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Valeratal Val

Еще можно указать, что в безвоздушном пространстве дальность увеличится. Надо ж все возможные юзеркейсы указать

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7
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unknown

Возможно в Корее бывают температуры ниже нуля, но не бывает вакуума

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7
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Io Eau

возможно в Корее еще и горы есть. Сможет-ли она заехать 25 раз на 20 километровый горный участок дороги? Нет? Маск опять обманул!

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2
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Сильвестр Иванов

Если она с горы будет спускаться со скоростью 60 км/ч, она еще и зарядится как следует!
https://overclockers.ru/hardnews/show/80410/zloupotreblenie-rekuperaciej-pozvolyaet-zaryazhat-tesla-vo-vremya-buksirovki

Overclockers.ru: Злоупотребление рекуперацией…
Производитель такие эксперименты не приветствует.
overclockers.ru
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Марат Язмыш

Маск читер

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Romula Daraa

для машин на ископаемом топливе ведь указывают расход в городе, на трассе

почему вы думаете, что для электричек не нужно указывать расход зимой, если он сильно отличается от расхода при плюсовой температуре?

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6
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Corbyan

Потому что эти параметры (расход топлива) как раз таки зависят от производителя и того как он настроит движок.
У Теслы этот параметр (условный расход кВт/ч) неизменный что зимой что летом.
Запас хода меньше потому что это простая физика - ёмкость акб снижается при снижении температуры примерно на 1% с каждым градусом.
Думаю в тесле были очень удивлены таким заявлениям регулятора - это кажется не нужно объяснять как и то что земля круглая. Но видимо некоторым все же нужно.

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1
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Io Eau

Еще и давление в шинах уменьшается и даже размеры машины в мм. Вдруг кореец открыл зимой машину и не влез, сразу будет заголовок статьи - "Tesla завысила свои характеристики"!

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0
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Valeratal Val

Можно подумать, что
1. Это цифры реальные (очень интересно, почитайте, как получают данные по расходу)
2. Зимой бензинки едят не меньше, чем летом

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Борис Васильев

Зимой бензинки едят не меньше, чем летом
 Больше. Существенно.

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Valeratal Val

вот и я про то же. Но от бензинок не требует указывать пробег в -30 с включенной печкой.

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Io Eau

ситуация спорная потому что. Не даром в технике есть понятие "нормальные условия", так как с температурой вообщем-то даже давление в шинах и то падает.

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Александр Сорокин

- По данным аналитиков Consumer Reports, в холодную погоду - 80 на крайнем севере запас хода электромобилей сокращается примерно на 99%

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6
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Хозяин

При -80 запас хода большинства современных вёдер сократится на столько.

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Смешной Орзэмэс

"Комиссия по справедливой торговле" - классное название. Прям позитивное.

Не то что наши "надзоры"

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2
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Хозяин

Карательные отряды сил добра прочесывают отдаленные районы.

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1
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Алексей Дымов

в общем, правильно нагнули. И у нас так же надо сделать, когда выйдут официально

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1
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Фрост Тобин

Корейские регуляторы выявили отклонения в заявленных ТТХ при температуре около 0, а российские в диапазоне температур от -1 до - 50 ничего не обнаружили. «Некомпетентность» корейцев очевидна 😂

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1
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Алексей Владимирович

Как наказать? Да расстреляйте из гаубицы. А не, стоп, это же не те корейцы....

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0
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Ян Зовём

Эти тоже на много способны. Ну конечно не белого господина.

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Corbyan

Корейцы открыли для себя снижение ёмкости акб при снижении температуры ниже +20С. У нас так то этому в автошколе ещё учат

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Roman Patsev

Когда маркетолог про3бал дискляймер

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Вася Пражкин

Но регулятор выяснил, что расстояние может быть меньше при температуре ниже нуля.
 "на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"

А то что паспортный расход ни одной машины ДВС не совпадает с реальным - это как?

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Valeratal Val

а это "справедливая торговля". Врут все бензино-производители. Ну там методика измерения сам по себе специфическая :)
Кстати, кажись Хёнде как раза нагибали за несоответствие

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