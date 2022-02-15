Tesla завысила характеристики своих аккумуляторов в рекламе в Южной Корее — местный регулятор обвинил её во лжи Статьи редакции
Она не указала, что в холодную погоду у электромобиля уменьшается запас хода.
- В своей рекламе Tesla преувеличила запас хода у Model 3 и других моделей. Корейская комиссия по справедливой торговле сообщила производителю о начале расследования, сообщает Reuters.
- На сайте Tesla указано, что Model 3 может проехать 528 км без подзарядки. Но регулятор выяснил, что расстояние может быть меньше при температуре ниже нуля.
- По данным аналитиков Consumer Reports, в холодную погоду запас хода электромобилей сокращается примерно на 20%. Комиссия пока не решила, как накажет Tesla.
Еще можно указать, что в безвоздушном пространстве дальность увеличится. Надо ж все возможные юзеркейсы указать
Возможно в Корее бывают температуры ниже нуля, но не бывает вакуума
возможно в Корее еще и горы есть. Сможет-ли она заехать 25 раз на 20 километровый горный участок дороги? Нет? Маск опять обманул!
Если она с горы будет спускаться со скоростью 60 км/ч, она еще и зарядится как следует!
https://overclockers.ru/hardnews/show/80410/zloupotreblenie-rekuperaciej-pozvolyaet-zaryazhat-tesla-vo-vremya-buksirovki
Маск читер
для машин на ископаемом топливе ведь указывают расход в городе, на трассе
почему вы думаете, что для электричек не нужно указывать расход зимой, если он сильно отличается от расхода при плюсовой температуре?
Потому что эти параметры (расход топлива) как раз таки зависят от производителя и того как он настроит движок.
У Теслы этот параметр (условный расход кВт/ч) неизменный что зимой что летом.
Запас хода меньше потому что это простая физика - ёмкость акб снижается при снижении температуры примерно на 1% с каждым градусом.
Думаю в тесле были очень удивлены таким заявлениям регулятора - это кажется не нужно объяснять как и то что земля круглая. Но видимо некоторым все же нужно.
Еще и давление в шинах уменьшается и даже размеры машины в мм. Вдруг кореец открыл зимой машину и не влез, сразу будет заголовок статьи - "Tesla завысила свои характеристики"!
Можно подумать, что
1. Это цифры реальные (очень интересно, почитайте, как получают данные по расходу)
2. Зимой бензинки едят не меньше, чем летом
Зимой бензинки едят не меньше, чем летом
Больше. Существенно.
вот и я про то же. Но от бензинок не требует указывать пробег в -30 с включенной печкой.
ситуация спорная потому что. Не даром в технике есть понятие "нормальные условия", так как с температурой вообщем-то даже давление в шинах и то падает.
- По данным аналитиков Consumer Reports, в холодную погоду - 80 на крайнем севере запас хода электромобилей сокращается примерно на 99%
При -80 запас хода большинства современных вёдер сократится на столько.
Карательные отряды сил добра прочесывают отдаленные районы.
в общем, правильно нагнули. И у нас так же надо сделать, когда выйдут официально
Корейские регуляторы выявили отклонения в заявленных ТТХ при температуре около 0, а российские в диапазоне температур от -1 до - 50 ничего не обнаружили. «Некомпетентность» корейцев очевидна 😂
Как наказать? Да расстреляйте из гаубицы. А не, стоп, это же не те корейцы....
Эти тоже на много способны. Ну конечно не белого господина.
Корейцы открыли для себя снижение ёмкости акб при снижении температуры ниже +20С. У нас так то этому в автошколе ещё учат
Когда маркетолог про3бал дискляймер
Но регулятор выяснил, что расстояние может быть меньше при температуре ниже нуля.
"на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"
А то что паспортный расход ни одной машины ДВС не совпадает с реальным - это как?
а это "справедливая торговля". Врут все бензино-производители. Ну там методика измерения сам по себе специфическая :)
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