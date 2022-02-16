«Porsche — один из лучших, но из прошлого»: инвестор Николай Давыдов сравнил поездки на Taycan с Model 3 Статьи редакции
Он ездит на Tesla шесть лет, а электромобиль от Porsche взял по подписке для пробы.
О впечатлениях Давыдов рассказал в своём Instagram.
Porsche Taycan стоит около $125 тысяч, Tesla Model 3 — около $65 тысяч. «Обычно Taycan сравнивают с моделью S, видимо проводя параллель по цене, но мне S не очень нравится, поэтому я решил сравнить машины с похожими характеристиками, пусть одна и в два раза дороже другой».
Экстерьер
Давыдов описал Taycan как машину с «идеальным немецким качеством». «Хоть мне всегда и нравился дизайн Model 3, но на фоне Taycan, Tesla кажется пластиковой что-ли». Он добавил, что другие электромобили, например, Lucid или Mercedes EQ, будут «выглядеть пластиковыми приусами на фоне лаконичных спортивных форм» Tesla.
Интерьер
Внутри Taycan «кресла, в которых удобно ехать далеко и не качает при резких поворотах». В Model 3 — «удобно, но простенько, на поворотах вываливаешься». В салоне Porsche есть три экрана, первый — за рулём, второй — основной, третий — «не понял, зачем нужен, не показывает никакой информации, просто заменяет кнопки». «Вот она, проблема автобренда с историей, они не умеют выбрасывать старое и делать новое».
Юзабилити
Давыдов говорит, что пользоваться экранами в Porsche не удобно. Принцип их работы описывает так: «Давайте перечислим все функции автомобиля, и в случайном порядке распределим между экранами».
В Tesla — «полная противоположность». Внутри есть большой экран, как логический центр интерьера. «Tesla вообще — не очень машина, это мультимедийный центр, iPad на колёсах».
Поездка
Водитель удивился громкости Taycan. «Tesla всегда ругали за шумоизоляцию, тут непонятно, есть ли она вообще». «Руль и педали дубовые, как и во всех Porsche. Через 15 минут я почувствовал, что устал вести».
Автор рассказал, что дорога от дома до города проходит по серпантину с резкими поворотами и перепадами высоты, и спортивная подвеска Model 3 «просто создана для таких условий». Обе машины вели себя на дороге идентично, «разгон и торможение одинаковые». Taycan «шикарно едет по шоссе», но на большие расстояния ездить не удобно, потому что сложно найти подходящую быструю зарядку.
Выводы
«Если бы я жил в Европе или в России, где у Tesla нет такой инфраструктуры или нет официального представительства, то точно выбрал бы для себя Taycan. Это очень хорошая машина и без перечисленных выше преимуществ может быть лучше Tesla», — написал Давыдов.
Но свой выбор всё равно сделал в пользу Model 3. «Tesla гораздо более функциональна на каждый день, в неё влезают пять человек (в Porsche — четыре) и огромная куча багажа. Ну и Tesla в США в два раза дешевле во владении».
"руль и педали дубовые", да что это вообще значит? или обзорщ к хочет сказать что в порше никакого усилителя руля нет? И педали не электронные?
Руль и педали дубовые, как и во всех Porsche. Через 15 минут я почувствовал, что устал вести
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