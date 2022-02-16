ВТБ снизил минимальную стоимость подписки на машины Статьи редакции
И продлил максимальный срок аренды до трёх лет.
Арендовать автомобиль теперь можно от 21 тысячи рублей в месяц — за эту цену доступна LADA Vesta MT. Раньше минимальная стоимость составляла 29 тысяч рублей. ВТБ не объяснил снижения цен.
Что поменял ВТБ в условиях подписки на машины
- Уменьшил стоимость подписки на автомобили у 12 крупных брендов на 3-50% в зависимости от модели и срока подписки.
- Увеличил максимальный срок подписки с двух до трёх лет.
- Добавил оформление подписки через приложение, до этого была только на сайте.
Остальные условия остались прежними — водители должны быть старше 21 года, нужен обеспечительный платёж в 20 тысяч рублей.
При оформлении подписки клиент получает новую машину на гарантии с регистрацией в ГИБДД, возможностью техобслуживания, страховкой ОСАГО и каско и другими услугами. Арендовать машину можно на период от полугода.
- Свои сервисы подписки на машины запустили «Сбер» и «Делимобиль».
- ВТБ запустил подписку на автомобили в ноябре 2021 года.
Спасибо, не нужно.
Не отказываетесь, пожалуйста.
А по мне так за 21к уже интересное предложение.
Чем? Любитель блэкджека?
а если взять такую в таксопарке с возможностью ездить по выделенке?
До первой остановки ментами с просьбой предоставить путевой лист
там их пачку дают с печатями чтобы сам заполнял. Я видел на ютубе вроде у редакции или у Лядова
Так пусть дают, но тебе-то с какой стати их дадут
потомучто арендовал авто
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