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Транспорт
Богдан Музыченко

ВТБ снизил минимальную стоимость подписки на машины Статьи редакции

И продлил максимальный срок аренды до трёх лет.

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Арендовать автомобиль теперь можно от 21 тысячи рублей в месяц — за эту цену доступна LADA Vesta MT. Раньше минимальная стоимость составляла 29 тысяч рублей. ВТБ не объяснил снижения цен.

Что поменял ВТБ в условиях подписки на машины

  • Уменьшил стоимость подписки на автомобили у 12 крупных брендов на 3-50% в зависимости от модели и срока подписки.
  • Увеличил максимальный срок подписки с двух до трёх лет.
  • Добавил оформление подписки через приложение, до этого была только на сайте.

Остальные условия остались прежними — водители должны быть старше 21 года, нужен обеспечительный платёж в 20 тысяч рублей.

При оформлении подписки клиент получает новую машину на гарантии с регистрацией в ГИБДД, возможностью техобслуживания, страховкой ОСАГО и каско и другими услугами. Арендовать машину можно на период от полугода.

#новость #втб

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3
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Max Payne

Спасибо, не нужно.

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Илья Попов

Не отказываетесь, пожалуйста.

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Илья Волочков

А по мне так за 21к уже интересное предложение.

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Ленин-гриб

Чем? Любитель блэкджека?

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Андрей Рядькин

а если взять такую в таксопарке с возможностью ездить по выделенке?

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DxdV

До первой остановки ментами с просьбой предоставить путевой лист

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Андрей Рядькин

там их пачку дают с печатями чтобы сам заполнял. Я видел на ютубе вроде у редакции или у Лядова

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DxdV

Так пусть дают, но тебе-то с какой стати их дадут

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Андрей Рядькин

потомучто арендовал авто

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