The Boring Company Илона Маска предложила построить систему тоннелей для перевозки пассажиров в Майами — Insider Статьи редакции
Пока компания построила только одну систему в Лас-Вегасе и предложила проект в Техасе.
The Boring Company Илона Маска подала местным властям предложение о строительстве подземной системы тоннелей длинной в 6,2 мили (примерно 10 км) в Майами. С проектом ознакомился Insider.
Всего компания собирается построить семь станций, которые будут образовывать подземную петлю. Она будет проходить между Голден-Глейдс и городом Санни-Айлс-Бич.
The Boring Company рассчитывает, что на момент запуска система сможет перевозить 7,5 тысяч пассажиров в час. В будущем количество перевозок планируют увеличить до 15 тысяч в час.
Если компания получит одобрение на строительство, проект обойдётся в $185-220 млн. Создать систему планируют в течение трёх лет.
Такая система позволит разгрузить город и уменьшить количество пробок, считает городской комиссар Северного Майами-Бич Майкл Джозеф. По его словам, сейчас город ищет финансирование на строительство тоннелей.
- В мае 2019 года The Boring Company получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. В апреле 2021 года её запустили.
- В январе 2022 года The Boring Company предложила построить такие тоннели в Техасе. Там находится штаб-квартира компании.
Рогозин! Готовь ответ!
Два вагона помещают людей больше, чем весь тоннель Маска из тесл.
Подземный трамвай или узкие говнотоннели для жоповозок? Даже не знаю.
Всякий транспорт "жоповозок". Если вы не хотите, чтоб они были жоповозками, то надо сделать операцию по удалению задницы.
Можно без операции. Просто положить Болт/член и будет или такси Болт или членовоз. Членовозы уже у нас были, да и есть
🤣 вы лучше меня осведомлены.
Не понял не шутки не выбора картинки, объясните?
Я объясню - если Рогозин не может в космосе, то под землёй может взять первенство.
Поняв, что в космосе, ему ничего не светит, Дима спустился под землю, но даже тут его обогнали "батуты"
У нас огромная территория - можно догнать и перегнать.
Вот вам живой пример.
Хрущев тупейший управляющий, конечно, кукурузных дел мастер
За хрущевки спасибо, ага
Очередной скам от Маска. Тоннели для машин решают только вопрос хайпа и зарабатывания бабла для Илона, а никак не реальную проблему.
почему? теоретически если все машины перенести под землю то проблем не будет
Теоретически будут пробки под землей. Практически, по моему уже случалось такое.
туннелей можно делать неограниченное количество, в несколько уровней
это могло бы стать возможным решением проблемы недостатка городского пространства для транспорта. Пока дорого, но кто знает, может разовьются технологии
Неограниченное количество тоннелей можно делать только в выдуманной вселенной. А в реальности там проблем хватает.
Возможное решение проблемы недостатка городского пространства для транспорта при условии постройки тоннелей — метро. Москва, Лондон, Токио наглядные примеры. А тоннели для жоповозок это очередной пиздеж и скам.
Метро едет только между станциями. Стоят станции дорого, в каждом доме их не построишь.
Машина везёт от двери до двери.
Метро едет только между станциями
Тоннель идёт от заезда к выезду. Никаких принципиальных отличий нет, инфраструктурно сделать заезд-выезд, вписать в текущую архитектуру города тоже недёшево.
Принципиальное различие — отсутствие необходимости пересадки.
В час пик вход-выход из метро и пересадка занимает 10–15 минут. Вам нужно подъехать к метро на общественном транспорте или заехать на парковку (которая может быть переполнена) и попытаться войти внутрь.
При использовании тоннеля вы садитесь у дома и выходите у работы, и по пути можете заниматься своими делами — на самом деле, вам всё равно, сколько продолжается поездка, вы используете время с пользой.
Не путайте тоннель и котлован.
Тоннель к подъезду каждого дома строить не будут — бессмысленно.
но сядешь ты в машину у своего дома
То есть — мне ещё надо купить машину, чтобы доехать до тоннеля?
Да, признаю гениальность Маска, ибо я не понял логику.
Строить и не надо — к каждому дому построена дорога, по которой машина подъедет, а вагон метро — нет.
Метавселенной. В экосистеме. И только, если машины будут NFT-токенами
Будем надеется.👍
хочешь уменьшить пробки сокращай кол-во авто
Максим подсказал, что можно сделать несколько уровней.
Они делают супер узенькие туннели, за счет этого дешевле, но как быть с эвакуацией ? Там даже носилку не пронести , аккумы электромобилей уже загорались, причем тушить их очень сложно, Маск как обычно пренебрегает безопасностью людей ради выгоды
Там нет никакой выгоды, 100% эго-проект
теоретически если все машины перенести под землю то проблем не будет
Это если их еще и закопать
Только если перенести все машины и закопать, а на дороги пустить автобусы
Вот ведь во всем современном мире идиоты живут. Тоннели строят веками. Хайпуются.
Там не те тоннели подразумеваются
Это ошибочное мнение. Сейчас наловлю минусов, но есть факты, доказывающие обратное. Погуглите Boston Big Dig. Это про стройку тоннелей в городе, где я живу. И тоннели здесь радикально улучшили ситуацию с пробками в городе.
Метро?
зумеры изобрели метро)
Зумеры — это 1997–2012 годы рождения.
Маск у нас «поколение X» (1971).
Посмотрел на дату рождения Маска и всплакнул. Вспомнил какой я старый)))))
От метро тут несколько отличий:
— хотя в Лас-Вегасе ты едешь между станциями, но потенциально — это просто заезды/выезды. То есть позже, когда туда начнут пускать на своих машинах, ехать можно будет дома к дому, как на такси;
— стоимость строительства гораздо ниже за счёт меньшего диаметра тоннелей;
— не нужны специализированные вагончики или капсулы — везёт стандартная Tesla, а потенциально — любая электрическая машина.
ехать можно будет дома к дому, как на такси
Нет. Такси ведёт от двери до двери, а тоннель от точки А до точки Б
стоимость строительства гораздо ниже
Стоимость гораздо выше в пересчёте на траффик, потому что пропускная способность в час намного ниже
Вы думаете на всех станциях метро одинаковый трафик? Вам не приходило в голову что в некоторые районы не выгодно проводить метро но вполне выгодно провести туннель Боринг
Я думаю, что метро надо строить в крайнем случае, когда исчерпаны все остальные варианты организации наземного движения: выделенные полосы для ОТ, сокращены до минимума интервалы между ОТ и т.д.
Если трафик такой, что в метро нет необходимости, то этой необходимости нет и в других видах тоннелей
А до крайнего случая зачем доводить ? Метро дешевле строить заранее, когда районы только начинают застраиваться.
Нет, не дешевле. Обслуживание метро стоит огромных денег. И если нет трафика, то это намного более убыточный вид ОТ, чем все остальные.
В нормальных странах сейчас планировки районов создаются таким образом, чтобы не пришлось в ближайшие 15-20 лет уводить жителей под землю. Наземный транспорт полностью справляется
В городах которые 50-80 лет назад строили не так легко сделать выделёнки.
По мне, чем больше выбор разных видов ОТ тем лучше.
Выделенки сделать легко (пример Манхэттена и Лондона в помощь) Нелегко убедить людей, что им надо пользоваться ОТ.
К слову, вообще не понимаю при чем здесь метро, ОТ и тоннель. Тоннель надо сравнивать с другим тоннелем для машин
Такси может ехать по тоннелю (в Лас-Вегасе пока нет, но вообще план такой).
Стоимость в пересчёте на трафик примерно такая же, мы уже как-то считали здесь.
Понятно, что есть ситуации, в которых метро не переплюнешь — 10 млн пассажиров в день на такси не перевезёшь.
Но в основной массе городов плотность населения гораздо меньше 4–5 тыс. чел. на кв. км, которые мы наблюдаем в Москве и Питере, где метро вне конкуренции.
Такси может ехать по тоннелю
Может, но это всегда будет фиксированная точка въезда и выезда. Невозможно подвести тоннель к дому
Стоимость в пересчёте на трафик примерно такая же
Нет, конечно. Вы не могли это здесь считать по той причине, что у вас нет никаких вводных данных
Но могу привезти пример того, что во многих городах мира есть подземные тоннели. Однако, никто не строит их для одностороннего движения легковых автомобилей все по той же причине
Там, где плотность населения ниже нет абсолютно никакой необходимости уводить людей под землю. Есть очень много способов организации наземного трафика. Метро - крайняя необходимость, где исчерпаны все остальные варианты, как в Мск или Токио
В условной Самаре, Майами или Севилье подземные тоннели для перевозки людей не нужны
тогда из заголовка не очевидно, что они предлагают систему перевозки автомобилей. Это все таки не совсем пассажиров.
Если будет, как в Лас-Вегасе, то это просто тоннель, в который пускают только Теслы (и пока не все, а только с работающими на компанию водителями): https://www.youtube.com/watch?v=h9pMmAWLgjM
Но в будущем обещают пускать все самоуправляемые электрические автомобили.
Breathtaking, серьезно? Ну и эпитеты. Пустите парня в московское метро. Люблю Маска но это видео гораздо ближе к сути: https://www.youtube.com/watch?v=ACXaFyB_-8s
@Alexandre Svergoun вижу тебе понравилось! Тогда посмотри еще вот это: https://www.youtube.com/watch?v=R6RaoGHZC3A
У Сашки передоз маскодрочерства, обычное дело
Маск тут не причём. Я просто фигию от количества комментариев в которых люди отрицают проект который уже запустили и который прекрасно работает. А здесь какой то собрание нытиков , причём тормозных.
Прекрасно работает? Это прикол такой? Инициатива напоминает картинку с булкой-троллейбусом.
Нет. Чувак просто дебил с деревянным мозгом. У него есть кубик "Метро" и кубик "Автобус". И он уверен что других кубиков не может существовать. И если он вдруг появляются то в его мозг никак не укладываются. Там просто нет места для других кубиков. Поэтому он только с пеной из рта доказывает какое ху...ое метро получилось у Маска.
А это всё равно что доказывать какая ху...вая Газель по сравнению с Камазом.
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Любая микроволновка
Теслу уважаю, но Боринг кампани — это буллшит какой-то. Вместо развития нормальной системы общественного транспорта они делают такое…
https://youtube.com/watch?v=OrsRD3sBUbs
Ну какой общественный транспорт в Асашай? Это просто не в их культуре. В России раньше гей-парад на Красной Площади пройдет с президентом во главе, чем в Асашай станет популярным общественным транспорт
Там всю экономику менять, чтобы нормальные города и нормальный общественный транспорт появился
Илон Маск в следующей инкарнации.
Смешно смотреть на комментарии. Куча предположений что это простое метро, невыгодно, нет перспектив.
Только факт в том что это РАБОТАЕТ. Как с технической стороны, так и с финансовой.
Это новый вид транспорта. Гибрид маршрутки и метро.
Метро в сша супер дорого строить. 1 км может стоить по 500млн. Поезда тоже стоят миллионы. Поэтому не во все районы города выгодно проводить метро. Особенно учитывая что в сша в основном малоэтажная застройка.
Поэтому Боринг отлично ДОПОЛНЯЕТ существующие виды ОТ.
Не секрет что в ближайшее время, Теслы с водителями заменят на 8-12 местные минивэны. А затем и водителей заменят на автопилот. Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадёт.
Всякие придирки на счёт безопасности, вентиляции и т.д. это тупые выдумки. Есть нормы безопасности, ни один туннель невозможно построить не соблюдая эти нормы. Нет никаких технических препятствий чтобы делать пожарные выходы или вентиляцию.
Это новый вид транспорта
1 км может стоить
Не секрет что в ближайшее время
Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадёт
Всякие придирки это тупые выдумки
Прям будто инфоцыганина прочитал. Ни одного факта, только предположения и вода, высосанные из пальца, поданные в манипулятивной манере. Сашок прям самого себя перепрыгнул в умении подлизать Илона на русскоязычном портале
Это новый вид транспортаДавай пруф о существовании в мире такого же проекта. Туннель малого диаметра с электрокарами на батарейках и асфальтом вместо рельсов.>1 км может стоитьВот у нас сейчас собираются строить продолжение ветки. 5.8 км за 3.9 миллиарда. https://montreal.ctvnews.ca/blue-line-to-get-extended-by-five-stops-by-2026-couillard-1.3877631
Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадётСейчас людей возят на 4х местных авто, будут либо 8 лио 12 а может и 16ти местные авто. Сам посчитаешь во сколько раз 8 больше 4? Один водитель на 4 или на 8 пассажиров автоматоматически снижает стоимость. >Всякие придирки это тупые выдумкиТак и есть. Сша не Россия. Без соблюдения норм строить не дадут. А даже если построишь то не дадут открыть а главное ни одна страхавая компания не застрахует. А без этого ни один банк деньги не даст.А у тебя, да, пустые слова, отсутствие логики и отрицание фактов. Проект в ЛасВегасе стоил 50млн. Это серьёзные деньги. Никто бы их не тратил не расчитывая на выгоду или рискуя их потеряв не соблюдя нормы безопасности.
будут либо 8 лио 12 а может и 16ти местные авто
Такими темпами дойдем до вагонеток с вместимостью 50 человек! Oh wait.
Данные по тоннелю в Вегасе открыты. Хотите цифр - изучайте. Кто ж мешает.
Простите, но вы серьезно думаете что вас услышат и поймут?
У меня за последние 2 недели очень сильные сомнения в адекватности площадки
Я их переубеждаю. Многие просто не в курсе некоторых деталей.
Роль Дон Кихота почетна и благородна, но вы всерьез верите в возможность ветряных мельниц измениться? Ни логика, ни факты не заставят их превратиться в "ветрогенераторы". Такова жизнь. Собственно говоря это их личный выбор - верить в собственную фантазию о реальности; принять нелогичную интерпретацию фактов; ну или делать это исходя из служебного задания...
Не все плохо. Здесь больше адекватных людей чем плоскоземельщиков. От плоскоземельщиков и отрицателей реальности тоже польза есть, их приятно троллить.
Не совсем понятен смысл этой новации. Можно просто построить обычный подземный тоннель с несколькими полосами со всей необходимой инфраструктурой. Или еще лучше надземную дорогу на опорах (что быстрее).
А в этой узкой дыре может случиться какой-то непредвиденный случай - оттуда хрен выберешься.
Скука.
Boring
Лучше бы курьеров по этим тоннелям гоняли, а не по тротуарам
Тоже хорошая идея.😊
Тогда уж не курьеров а только посылки. Пневмой.
В Майами из Омска надо тоннель)
Ранее говорящая голова обещала hyperloop, но время памяти толпы подошло к концу и можно новую тему развивать. Она поживёт какое-то время, потом её забудут и можно опять что-то «новое» рассказывать толпе :)
Так же не забываем про проект большого аккумулятора в форме холодильника, который обещал зарабатывать деньги. Тоже забыли этот проект.
Комментарий удален
Вы хотите, что земля перевернулась?
Очень долгий срок окупаемости имхо
по моему, с достатком Маска, о окупаемости никто не заикнётся, но в целом если предлагать такую идею, то стоит её довести до конца и представить все ветки метро по всему Майами, а не только одну
Причем тут достаток Маска если банкет за счет города ? )
200 млн за туннель с 7ю станциями это копейки.
Что за луп? Почему такое название?
Loop имеет много значений — петля, ветка, виток...
Есть loop route или special route:
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_route
Близкий перевод на русский по смыслу — объезд или обход, например, «северный обход Твери»
Да там сдохнешь со скуки в этих тоннелях, тем более если даже рулить будет нельзя. Не все любят пялиться в телефон или читать в дороге. Более того, некоторых мгновенно укачивает в этом случае.
Ну будем бухать тогда
Ну и как понять метро ?
Вообще идея для "недалекого" будущего прикольная. Едешь ты на своём электромобиле на "поверхности" города, управляя им самостоятельно, а хочешь ехать на автопилоте, заезжаешь в специальный туннель. Такой переходный период к повсеместному автопилотированию автомобилей.
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