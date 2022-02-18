{"id":11843,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=11843&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=a94b98b669fbcf5be3f18e6427ee662b9f5ea04353ffee0cb687f604dfda830f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Богдан Музыченко

The Boring Company Илона Маска предложила построить систему тоннелей для перевозки пассажиров в Майами — Insider Статьи редакции

Пока компания построила только одну систему в Лас-Вегасе и предложила проект в Техасе.

92 92 комментария
3471 просмотров

The Boring Company Илона Маска подала местным властям предложение о строительстве подземной системы тоннелей длинной в 6,2 мили (примерно 10 км) в Майами. С проектом ознакомился Insider.

Всего компания собирается построить семь станций, которые будут образовывать подземную петлю. Она будет проходить между Голден-Глейдс и городом Санни-Айлс-Бич.

The Boring Company рассчитывает, что на момент запуска система сможет перевозить 7,5 тысяч пассажиров в час. В будущем количество перевозок планируют увеличить до 15 тысяч в час.

Если компания получит одобрение на строительство, проект обойдётся в $185-220 млн. Создать систему планируют в течение трёх лет.

Такая система позволит разгрузить город и уменьшить количество пробок, считает городской комиссар Северного Майами-Бич Майкл Джозеф. По его словам, сейчас город ищет финансирование на строительство тоннелей.

План подземной петли North Miami Beach Loop в Майами
  • В мае 2019 года The Boring Company получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. В апреле 2021 года её запустили.
  • В январе 2022 года The Boring Company предложила построить такие тоннели в Техасе. Там находится штаб-квартира компании.

#новость #theboringcompany #tesla

92 92 комментария
3
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
92 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Airat Kafman

Рогозин! Готовь ответ!

Ответить
19
Развернуть ветку
Max Payne

Два вагона помещают людей больше, чем весь тоннель Маска из тесл.

Ответить
24
Развернуть ветку
Дэни Трэхо

Подземный трамвай или узкие говнотоннели для жоповозок? Даже не знаю.

Ответить
9
Развернуть ветку
Илья Попов

Всякий транспорт "жоповозок". Если вы не хотите, чтоб они были жоповозками, то надо сделать операцию по удалению задницы.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Можно без операции. Просто положить Болт/член и будет или такси Болт или членовоз. Членовозы уже у нас были, да и есть

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

🤣 вы лучше меня осведомлены.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сменить никнейм можно

Не понял не шутки не выбора картинки, объясните?

Ответить
9
Развернуть ветку
Илья Попов

Я объясню - если Рогозин не может в космосе, то под землёй может взять первенство.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Вероника Каримова

Поняв, что в космосе, ему ничего не светит, Дима спустился под землю, но даже тут его обогнали "батуты"

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

У нас огромная территория - можно догнать и перегнать.
Вот вам живой пример.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленин-гриб

Хрущев тупейший управляющий, конечно, кукурузных дел мастер

За хрущевки спасибо, ага

Ответить
1
Развернуть ветку
Max Payne

Очередной скам от Маска. Тоннели для машин решают только вопрос хайпа и зарабатывания бабла для Илона, а никак не реальную проблему.

Ответить
24
Развернуть ветку
Максим Кольцов

почему? теоретически если все машины перенести под землю то проблем не будет

Ответить
–8
Развернуть ветку
Max Payne

Теоретически будут пробки под землей. Практически, по моему уже случалось такое.

Ответить
26
Развернуть ветку
Максим Кольцов

туннелей можно делать неограниченное количество, в несколько уровней
это могло бы стать возможным решением проблемы недостатка городского пространства для транспорта. Пока дорого, но кто знает, может разовьются технологии

Ответить
–8
Развернуть ветку
Max Payne

Неограниченное количество тоннелей можно делать только в выдуманной вселенной. А в реальности там проблем хватает.
Возможное решение проблемы недостатка городского пространства для транспорта при условии постройки тоннелей — метро. Москва, Лондон, Токио наглядные примеры. А тоннели для жоповозок это очередной пиздеж и скам.

Ответить
22
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Метро едет только между станциями. Стоят станции дорого, в каждом доме их не построишь.

Машина везёт от двери до двери.

Ответить
–11
Развернуть ветку
Max Payne

Метро едет только между станциями
 Тоннель идёт от заезда к выезду. Никаких принципиальных отличий нет, инфраструктурно сделать заезд-выезд, вписать в текущую архитектуру города тоже недёшево.

Ответить
15
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Принципиальное различие — отсутствие необходимости пересадки.

В час пик вход-выход из метро и пересадка занимает 10–15 минут. Вам нужно подъехать к метро на общественном транспорте или заехать на парковку (которая может быть переполнена) и попытаться войти внутрь.

При использовании тоннеля вы садитесь у дома и выходите у работы, и по пути можете заниматься своими делами — на самом деле, вам всё равно, сколько продолжается поездка, вы используете время с пользой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Khohlachev

Не путайте тоннель и котлован.
Тоннель к подъезду каждого дома строить не будут — бессмысленно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artemiy Shlesberg

но сядешь ты в машину у своего дома

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Khohlachev

То есть — мне ещё надо купить машину, чтобы доехать до тоннеля?
Да, признаю гениальность Маска, ибо я не понял логику.

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Строить и не надо — к каждому дому построена дорога, по которой машина подъедет, а вагон метро — нет.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Метавселенной. В экосистеме. И только, если машины будут NFT-токенами

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Попов

Будем надеется.👍

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Файзулин

хочешь уменьшить пробки сокращай кол-во авто

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Попов

Максим подсказал, что можно сделать несколько уровней.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Они делают супер узенькие туннели, за счет этого дешевле, но как быть с эвакуацией ? Там даже носилку не пронести , аккумы электромобилей уже загорались, причем тушить их очень сложно, Маск как обычно пренебрегает безопасностью людей ради выгоды

Ответить
3
Развернуть ветку
Denis G

Там нет никакой выгоды, 100% эго-проект

Ответить
5
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

теоретически если все машины перенести под землю то проблем не будет
Это если их еще и закопать

Ответить
3
Развернуть ветку
Lexx Sky

Только если перенести все машины и закопать, а на дороги пустить автобусы

Ответить
0
Развернуть ветку
Вероника Каримова

Вот ведь во всем современном мире идиоты живут. Тоннели строят веками. Хайпуются.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Там не те тоннели подразумеваются

Ответить
0
Развернуть ветку
Maxim Roslyakov

Это ошибочное мнение. Сейчас наловлю минусов, но есть факты, доказывающие обратное. Погуглите Boston Big Dig. Это про стройку тоннелей в городе, где я живу. И тоннели здесь радикально улучшили ситуацию с пробками в городе.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Chudetsky

Метро?

Ответить
18
Развернуть ветку
Phil Balita

зумеры изобрели метро)

Ответить
11
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Зумеры — это 1997–2012 годы рождения.

Маск у нас «поколение X» (1971).

Ответить
4
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Посмотрел на дату рождения Маска и всплакнул. Вспомнил какой я старый)))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

От метро тут несколько отличий:

— хотя в Лас-Вегасе ты едешь между станциями, но потенциально — это просто заезды/выезды. То есть позже, когда туда начнут пускать на своих машинах, ехать можно будет дома к дому, как на такси;

— стоимость строительства гораздо ниже за счёт меньшего диаметра тоннелей;

— не нужны специализированные вагончики или капсулы — везёт стандартная Tesla, а потенциально — любая электрическая машина.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

ехать можно будет дома к дому, как на такси
 Нет. Такси ведёт от двери до двери, а тоннель от точки А до точки Б
стоимость строительства гораздо ниже
 Стоимость гораздо выше в пересчёте на траффик, потому что пропускная способность в час намного ниже

Ответить
5
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Вы думаете на всех станциях метро одинаковый трафик? Вам не приходило в голову что в некоторые районы не выгодно проводить метро но вполне выгодно провести туннель Боринг

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Я думаю, что метро надо строить в крайнем случае, когда исчерпаны все остальные варианты организации наземного движения: выделенные полосы для ОТ, сокращены до минимума интервалы между ОТ и т.д.
Если трафик такой, что в метро нет необходимости, то этой необходимости нет и в других видах тоннелей

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmts

А до крайнего случая зачем доводить ? Метро дешевле строить заранее, когда районы только начинают застраиваться.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Нет, не дешевле. Обслуживание метро стоит огромных денег. И если нет трафика, то это намного более убыточный вид ОТ, чем все остальные.
В нормальных странах сейчас планировки районов создаются таким образом, чтобы не пришлось в ближайшие 15-20 лет уводить жителей под землю. Наземный транспорт полностью справляется

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

В городах которые 50-80 лет назад строили не так легко сделать выделёнки.
По мне, чем больше выбор разных видов ОТ тем лучше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Выделенки сделать легко (пример Манхэттена и Лондона в помощь) Нелегко убедить людей, что им надо пользоваться ОТ.
К слову, вообще не понимаю при чем здесь метро, ОТ и тоннель. Тоннель надо сравнивать с другим тоннелем для машин

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Такси может ехать по тоннелю (в Лас-Вегасе пока нет, но вообще план такой).

Стоимость в пересчёте на трафик примерно такая же, мы уже как-то считали здесь.

Понятно, что есть ситуации, в которых метро не переплюнешь — 10 млн пассажиров в день на такси не перевезёшь.

Но в основной массе городов плотность населения гораздо меньше 4–5 тыс. чел. на кв. км, которые мы наблюдаем в Москве и Питере, где метро вне конкуренции.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Такси может ехать по тоннелю
 Может, но это всегда будет фиксированная точка въезда и выезда. Невозможно подвести тоннель к дому
Стоимость в пересчёте на трафик примерно такая же
 Нет, конечно. Вы не могли это здесь считать по той причине, что у вас нет никаких вводных данных
Но могу привезти пример того, что во многих городах мира есть подземные тоннели. Однако, никто не строит их для одностороннего движения легковых автомобилей все по той же причине
Там, где плотность населения ниже нет абсолютно никакой необходимости уводить людей под землю. Есть очень много способов организации наземного трафика. Метро - крайняя необходимость, где исчерпаны все остальные варианты, как в Мск или Токио
В условной Самаре, Майами или Севилье подземные тоннели для перевозки людей не нужны

Ответить
2
Развернуть ветку
Gleb Chudetsky

тогда из заголовка не очевидно, что они предлагают систему перевозки автомобилей. Это все таки не совсем пассажиров.

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Если будет, как в Лас-Вегасе, то это просто тоннель, в который пускают только Теслы (и пока не все, а только с работающими на компанию водителями): https://www.youtube.com/watch?v=h9pMmAWLgjM

Но в будущем обещают пускать все самоуправляемые электрические автомобили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis G

Breathtaking, серьезно? Ну и эпитеты. Пустите парня в московское метро. Люблю Маска но это видео гораздо ближе к сути: https://www.youtube.com/watch?v=ACXaFyB_-8s

Ответить
7
Развернуть ветку
Hello There

https://youtu.be/QZaRfNjTPx8

Ответить
4
Развернуть ветку
Denis G

@Alexandre Svergoun вижу тебе понравилось! Тогда посмотри еще вот это: https://www.youtube.com/watch?v=R6RaoGHZC3A

Ответить
2
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

У Сашки передоз маскодрочерства, обычное дело

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Маск тут не причём. Я просто фигию от количества комментариев в которых люди отрицают проект который уже запустили и который прекрасно работает. А здесь какой то собрание нытиков , причём тормозных.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Denis G

Прекрасно работает? Это прикол такой? Инициатива напоминает картинку с булкой-троллейбусом.

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Нет. Чувак просто дебил с деревянным мозгом. У него есть кубик "Метро" и кубик "Автобус". И он уверен что других кубиков не может существовать. И если он вдруг появляются то в его мозг никак не укладываются. Там просто нет места для других кубиков. Поэтому он только с пеной из рта доказывает какое ху...ое метро получилось у Маска.
А это всё равно что доказывать какая ху...вая Газель по сравнению с Камазом.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Denis G

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Любая микроволновка

Ответить
0
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Теслу уважаю, но Боринг кампани — это буллшит какой-то. Вместо развития нормальной системы общественного транспорта они делают такое…
https://youtube.com/watch?v=OrsRD3sBUbs

Ответить
13
Развернуть ветку
Чтормит

Ну какой общественный транспорт в Асашай? Это просто не в их культуре. В России раньше гей-парад на Красной Площади пройдет с президентом во главе, чем в Асашай станет популярным общественным транспорт

Ответить
5
Развернуть ветку
Сергей Исаков

Там всю экономику менять, чтобы нормальные города и нормальный общественный транспорт появился

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Илон Маск в следующей инкарнации.

Ответить
9
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Смешно смотреть на комментарии. Куча предположений что это простое метро, невыгодно, нет перспектив.
Только факт в том что это РАБОТАЕТ. Как с технической стороны, так и с финансовой.
Это новый вид транспорта. Гибрид маршрутки и метро.
Метро в сша супер дорого строить. 1 км может стоить по 500млн. Поезда тоже стоят миллионы. Поэтому не во все районы города выгодно проводить метро. Особенно учитывая что в сша в основном малоэтажная застройка.
Поэтому Боринг отлично ДОПОЛНЯЕТ существующие виды ОТ.
Не секрет что в ближайшее время, Теслы с водителями заменят на 8-12 местные минивэны. А затем и водителей заменят на автопилот. Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадёт.
Всякие придирки на счёт безопасности, вентиляции и т.д. это тупые выдумки. Есть нормы безопасности, ни один туннель невозможно построить не соблюдая эти нормы. Нет никаких технических препятствий чтобы делать пожарные выходы или вентиляцию.

Ответить
–9
Развернуть ветку
Max Payne

Это новый вид транспорта
 1 км может стоить
 Не секрет что в ближайшее время
 Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадёт
 Всякие придирки это тупые выдумки
 Прям будто инфоцыганина прочитал. Ни одного факта, только предположения и вода, высосанные из пальца, поданные в манипулятивной манере. Сашок прям самого себя перепрыгнул в умении подлизать Илона на русскоязычном портале

Ответить
16
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Это новый вид транспортаДавай пруф о существовании в мире такого же проекта. Туннель малого диаметра с электрокарами на батарейках и асфальтом вместо рельсов.>1 км может стоитьВот у нас сейчас собираются строить продолжение ветки. 5.8 км за 3.9 миллиарда. https://montreal.ctvnews.ca/blue-line-to-get-extended-by-five-stops-by-2026-couillard-1.3877631
 Пропускная способность вырастит в 2-3 раза а цена наоборот упадётСейчас людей возят на 4х местных авто, будут либо 8 лио 12 а может и 16ти местные авто. Сам посчитаешь во сколько раз 8 больше 4? Один водитель на 4 или на 8 пассажиров автоматоматически снижает стоимость. >Всякие придирки это тупые выдумкиТак и есть. Сша не Россия. Без соблюдения норм строить не дадут. А даже если построишь то не дадут открыть а главное ни одна страхавая компания не застрахует. А без этого ни один банк деньги не даст.А у тебя, да, пустые слова, отсутствие логики и отрицание фактов. Проект в ЛасВегасе стоил 50млн. Это серьёзные деньги. Никто бы их не тратил не расчитывая на выгоду или рискуя их потеряв не соблюдя нормы безопасности.

Blue Line to get extended by five stops by 2026…
It’s official. After 30 years of rumours, the metro’s Blue Line will get extended.
montreal.ctvnews.ca
Ответить
–2
Развернуть ветку
Denis G

будут либо 8 лио 12 а может и 16ти местные авто
Такими темпами дойдем до вагонеток с вместимостью 50 человек! Oh wait.

Ответить
6
Развернуть ветку
Ivan Demidov

Данные по тоннелю в Вегасе открыты. Хотите цифр - изучайте. Кто ж мешает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Простите, но вы серьезно думаете что вас услышат и поймут?
У меня за последние 2 недели очень сильные сомнения в адекватности площадки

Ответить
–1
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Я их переубеждаю. Многие просто не в курсе некоторых деталей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Наталья Кулькова

Роль Дон Кихота почетна и благородна, но вы всерьез верите в возможность ветряных мельниц измениться? Ни логика, ни факты не заставят их превратиться в "ветрогенераторы". Такова жизнь. Собственно говоря это их личный выбор - верить в собственную фантазию о реальности; принять нелогичную интерпретацию фактов; ну или делать это исходя из служебного задания...

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

Не все плохо. Здесь больше адекватных людей чем плоскоземельщиков. От плоскоземельщиков и отрицателей реальности тоже польза есть, их приятно троллить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Antony Duke

Не совсем понятен смысл этой новации. Можно просто построить обычный подземный тоннель с несколькими полосами со всей необходимой инфраструктурой. Или еще лучше надземную дорогу на опорах (что быстрее).
А в этой узкой дыре может случиться какой-то непредвиденный случай - оттуда хрен выберешься.

Ответить
4
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Скука.

Ответить
2
Развернуть ветку
Igor Batkovich

Boring

Ответить
3
Развернуть ветку
Askar Samanchiev
Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

Лучше бы курьеров по этим тоннелям гоняли, а не по тротуарам

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Тоже хорошая идея.😊

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis G

Тогда уж не курьеров а только посылки. Пневмой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pipez 999

В Майами из Омска надо тоннель)

Ответить
1
Развернуть ветку
Хороший

Ранее говорящая голова обещала hyperloop, но время памяти толпы подошло к концу и можно новую тему развивать. Она поживёт какое-то время, потом её забудут и можно опять что-то «новое» рассказывать толпе :)

Так же не забываем про проект большого аккумулятора в форме холодильника, который обещал зарабатывать деньги. Тоже забыли этот проект.

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Илья Попов

Вы хотите, что земля перевернулась?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Kolesnikov

Очень долгий срок окупаемости имхо

Ответить
0
Развернуть ветку
Ирина Васина

по моему, с достатком Маска, о окупаемости никто не заикнётся, но в целом если предлагать такую идею, то стоит её довести до конца и представить все ветки метро по всему Майами, а не только одну

Ответить
–1
Развернуть ветку
Blackrock

Причем тут достаток Маска если банкет за счет города ? )

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexandre Svergoun

200 млн за туннель с 7ю станциями это копейки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sam Esq

Что за луп? Почему такое название?

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Loop имеет много значений — петля, ветка, виток...

Есть loop route или special route:

https://en.wikipedia.org/wiki/Special_route

Близкий перевод на русский по смыслу — объезд или обход, например, «северный обход Твери»

Special route
In road transportation in the United States, a special route is a road in a numbered highway…
en.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Kiselev

Да там сдохнешь со скуки в этих тоннелях, тем более если даже рулить будет нельзя. Не все любят пялиться в телефон или читать в дороге. Более того, некоторых мгновенно укачивает в этом случае.

Ответить
0
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Ну будем бухать тогда

Ответить
0
Развернуть ветку
Данила Горбунов

Ну и как понять метро ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Konyashkin

Вообще идея для "недалекого" будущего прикольная. Едешь ты на своём электромобиле на "поверхности" города, управляя им самостоятельно, а хочешь ехать на автопилоте, заезжаешь в специальный туннель. Такой переходный период к повсеместному автопилотированию автомобилей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 92 комментария
СберМаркет
Опрос СберМаркет и Viber: как россияне выбирают подарки к гендерным праздникам

В преддверии 23 февраля и 8 марта СберМаркет и мессенджер Viber провели опрос и выяснили, какие подарки на «гендерные» праздники они предпочитают дарить, где чаще всего их покупают, а также передаривают ли неудачные подарки и сколько готовы потратить на подарок. В опросе приняли участие более 6300 россиян из всех регионов страны.

1 1 комментарий
–1
Право
Игорь Макеев
Кассационный суд не признал отношения с ООО Яндекс Такси трудовыми

Самозанятый водитель предпринял попытку установить факт трудовых отношений с ООО Яндекс Такси в судебном порядке. Три судебные инстанции отказали в иске водителю.

33 33 комментария
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Елизавета Григорьева
SERM – как неправильно управлять репутацией: кейс на личном опыте

Многие компании заказывают SERM только для того, чтобы по запросу «название компании отзывы» на картах и в выдаче везде было не менее 4 звездочек. Расскажу, почему не стоит так делать.

0 Обсудить
3
Трибуна
Mikhail Che
Я не мог выучить 50 когнитивных искажений Илона Маска и придумал как это сделать за 1 минуту в день

Пару месяцев назад Илон "наше все" Маск твитнул такую картинку. Очень здорово, очень познавательно, сотни тысяч лайков и совершенно бесполезно.

50 когнитивных искажений в одной картинке
47 47 комментариев
25
Что почитать
Маша Цепелева
«Забудьте своё прошлое»: как стратегическая гибкость позволяет Alibaba, Microsoft и другим компаниям расти десятилетиями Статьи редакции

Отрывок из книги «Новая модель организации. Как построить более сильную и гибкую организацию по правилам ведущих компаний мира», которую выпустило издательство «Бомбора».

1 1 комментарий
5
Маркетинг
Александр Мажников
3 главных тренда в запусках в Instagram для блогеров и экспертов на 2022 год
0 Обсудить
9
Трибуна
Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

Делимся в комментах ссылками на свои проекты и скидками для читателей vc.ru!

129 129 комментариев
29
Talkbank
Прогноз: открытый банкинг станет лидером финансовой отрасли в 2022 году

По данным PwC, в 2022 году открытый банкинг создаст возможность получения дохода на 9,5 миллиарда долларов США. В российском банковском секторе участники рынка используют открытые API довольно активно, 60% в промышленном режиме, 25% — в отдельных проектах.

0 Обсудить
0
IPQuorum
В Координационный совет РЦИС вошли три федеральных министра
1 1 комментарий
0
Больше статей
null