Сервис аренды электросамокатов «Юрент» привлёк более 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures Статьи редакции
Деньги потратят на удвоение парка, развитие в новых городах, разработку b2b-сервисов и другое.
Лид-инвестором стал МТС, который вложил 740 млн рублей, сообщили в «Юрент». Фонд прямых инвестиций VPE Capital — 700 млн рублей, венчурный фонд VEB Ventures — 650 млн рублей.
Детали сделки и оценку компании стороны не раскрывают. По словам знакомого с деталями источника vc.ru, «Юрент» оценили в 7,5 млрд рублей.
В рамках сделки МТС включит кикшеринг в свою экосистему: добавит в подписку «МТС Premium» и позволит использовать программу лояльности «МТС Cashback» для оплаты поездок. Также компания займётся совместным брендированием самокатов и разработает для «Юрент» контроллер с видеорегистратором.
«Юрент» планирует потратить деньги на удвоение парка самокатов до 120 тысяч в 2022 году, развитие инфраструктуры в новых городах (сейчас сервис работает более чем в 60 российских городах) повышение безопасности поездок, открытие новых сервисных центров и обучение персонала.
Также сервис хочет разработать b2b-продукты, в том числе сервис для курьерских служб и рекламу в приложении. Сервис для курьеров тестировали в 2021 году в Краснодаре вместе с курьерской службой Broniboy и в 2022-м с несколькими компаниями — предоставляли самокаты в аренду, уточнили в «Юрент». Другие детали о новых сервисах в компании пока не раскрывают.
По собственным данным, «Юрент» занимает около трети российского рынка кикшеринга в денежном выражении, объём которого по итогам 2021 года оценивает в 10-12 млрд рублей. По прогнозам МТС, к 2024-му рынок поминутной аренды электросамокатов в России может вырасти до 40 млрд рублей.
В ближайшее время «Юрент» также планирует привлечь дополнительное долговое финансирование в виде лизинга и займов: общий объём инвестиций к началу сезона 2022 года превысит 3 млрд рублей.
- Финансовые показатели за 2021 год в «Юрент» не раскрывают. В «Контур.Фокусе» этих данных также пока нет. В 2020 году выручка ООО «Юрентбайк.ру» составила 349,4 млн рублей, убыток — 17,1 млн рублей, следует из данных системы.
- Среди других инвесторов кикшеринга — фонд Sistema SmartTech, структуры «Сбера» и «Ситимобил». Последний в 2020 году первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов от «Юрент», а на самих устройствах появился бренд «Ситимобил».
- В России также работают сервисы аренды электросамокатов Whoosh, который привлёк 1,9 млрд рублей в начале 2021 года, lite от основателей каршеринга YouDrive, сервис «Яндекс Go» и другие.
Кто нибудь бы ещё в тротуары инвестировал) у нас в Новосибирске с этим совсем печаль, город только для машин
Многие бы хотели в своём городе данный сервис кроме жителей Сочи.😂
🤣🤣🤣🤣, ловили глюки системы🤣🤣🤣 программы приложения🤣❓❓❓
Им бы поддержку создать. Сейчас ее просто нет.
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