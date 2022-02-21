{"id":11973,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0443\u0437\u0435\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=11973&url=https:\/\/vc.ru\/russpass\/359482-kak-turservisu-rabotat-s-lichnym-kabinetom-chtoby-ot-etogo-byl-profit&placeBit=1&hash=5ff0c54b7135b2d0022f2df0409d31c78a0a6b5a71389b9cb5b155716cad73a0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Таня Боброва

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» привлёк более 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures Статьи редакции

Деньги потратят на удвоение парка, развитие в новых городах, разработку b2b-сервисов и другое.

4 4 комментария
510 просмотров

Лид-инвестором стал МТС, который вложил 740 млн рублей, сообщили в «Юрент». Фонд прямых инвестиций VPE Capital — 700 млн рублей, венчурный фонд VEB Ventures — 650 млн рублей.

Детали сделки и оценку компании стороны не раскрывают. По словам знакомого с деталями источника vc.ru, «Юрент» оценили в 7,5 млрд рублей.

В рамках сделки МТС включит кикшеринг в свою экосистему: добавит в подписку «МТС Premium» и позволит использовать программу лояльности «МТС Cashback» для оплаты поездок. Также компания займётся совместным брендированием самокатов и разработает для «Юрент» контроллер с видеорегистратором.

«Юрент» планирует потратить деньги на удвоение парка самокатов до 120 тысяч в 2022 году, развитие инфраструктуры в новых городах (сейчас сервис работает более чем в 60 российских городах) повышение безопасности поездок, открытие новых сервисных центров и обучение персонала.

Также сервис хочет разработать b2b-продукты, в том числе сервис для курьерских служб и рекламу в приложении. Сервис для курьеров тестировали в 2021 году в Краснодаре вместе с курьерской службой Broniboy и в 2022-м с несколькими компаниями — предоставляли самокаты в аренду, уточнили в «Юрент». Другие детали о новых сервисах в компании пока не раскрывают.

Самокаты «Юрент» для тестов с курьерскими службами в Краснодаре

По собственным данным, «Юрент» занимает около трети российского рынка кикшеринга в денежном выражении, объём которого по итогам 2021 года оценивает в 10-12 млрд рублей. По прогнозам МТС, к 2024-му рынок поминутной аренды электросамокатов в России может вырасти до 40 млрд рублей.

В ближайшее время «Юрент» также планирует привлечь дополнительное долговое финансирование в виде лизинга и займов: общий объём инвестиций к началу сезона 2022 года превысит 3 млрд рублей.

  • Финансовые показатели за 2021 год в «Юрент» не раскрывают. В «Контур.Фокусе» этих данных также пока нет. В 2020 году выручка ООО «Юрентбайк.ру» составила 349,4 млн рублей, убыток — 17,1 млн рублей, следует из данных системы.
  • Среди других инвесторов кикшеринга — фонд Sistema SmartTech, структуры «Сбера» и «Ситимобил». Последний в 2020 году первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов от «Юрент», а на самих устройствах появился бренд «Ситимобил».
  • В России также работают сервисы аренды электросамокатов Whoosh, который привлёк 1,9 млрд рублей в начале 2021 года, lite от основателей каршеринга YouDrive, сервис «Яндекс Go» и другие.
Транспорт
Лиана Липанова
Кикшеринг станет ещё доступнее, но для крупных игроков места больше нет: интервью с инвесторами кикшеринга «Юрент» Статьи редакции

Андрей Азаров и Михаил Гейшерик рассказали, зачем «Юрент» купил сервис аренды обычных велосипедов, продолжится ли бурный рост кикшеринга и что этому может помешать.

Михаил Гейшерик и Андрей Азаров

#новость #юрент #электросамокаты

4 4 комментария
2
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Антон Херсун

Кто нибудь бы ещё в тротуары инвестировал) у нас в Новосибирске с этим совсем печаль, город только для машин

Ответить
2
Развернуть ветку
Руслан Курманакаев

Многие бы хотели в своём городе данный сервис кроме жителей Сочи.😂

Ответить
1
Развернуть ветку
Алекс Маркс

🤣🤣🤣🤣, ловили глюки системы🤣🤣🤣 программы приложения🤣❓❓❓

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Дроздов

Им бы поддержку создать. Сейчас ее просто нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Финансы
WEB3
Биткоин рухнул из-за крупной атаки на пользователей OpenSea
8 8 комментариев
0
Маркетинг
Алена Еферина
Тренды визуала в Инстаграм 2022 года

В инстаграм каждый год меняется не только подход к ведению аккаунта, но и тренды на его оформление. Визуал очень важен, ведь в первую очередь пользователи обращают внимание на картинку, а уже после на содержание. Чтобы блог выглядел круто и современно, важно находить, анализировать и адаптировать под себя новые тенденции.

5 5 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Расим Рустамов
2.700 000 за 11 дней с помощью таргетированной рекламы в инстаграм

Ниша: компания по продаже автомобилей в Чеченской республике Finline.

1 1 комментарий
0
Приёмная
Слава Колесников
«Яндекс доставка» потеряла часть заказа

23 января в 12:35 оформил и оплатил заказ №89770473 на яндекс маркет: Обои флизелиновые под покраску Erfurt Variovlies Eco 150 Pro 1x25 м 5 рулонов на сумму 13 189 ₽ с доставкой.

12 12 комментариев
7
Вопросы
Ирина Китаева
Что мешало чувакам из финико реально бабки переводить в крипту?
1 1 комментарий
–3
Больше статей
null