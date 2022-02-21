Совместное предприятие VK и «Сбера» купило сервис мобильной заправки Proil для каршеринга «Ситидрайв» Статьи редакции
Сумму сделки стороны не раскрывают.
- «О2О Холдинг» купило 100% ООО «Пройл Бизнес», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». По информации из соцсетей Proil, компания прекратила работу с 2020 года.
- В VK и «Сбере» переадресовали запрос издания в «Ситимобил», в который входит каршеринг «Ситидрайв». По словам представителя компании, Proil купили преимущественно для обслуживания каршеринга: для оптимизации процессов заправки и затрат на топливо.
- «Ситидрайв» хотел получить контроль над бензовозами с разрешительной документацией, считает сооснователь YouDrive Борис Голиков. По его словам, сумма сделки могла составить примерно 50 млн рублей. Голиков с 2016 года вместе с партнёрами развивает свой сервис мобильной заправки Pump.
- Своя инфраструктура для заправки и ремонта машин — ключевой элемент для игроков, считает собеседник издания на рынке. По его словам, автомобилей много, а подрядчиков и специалистов для обслуживания не хватает.
- В августе 2018 года «Яндекс.Драйв» купил сервис мобильной заправки «Топливо в бак». В ноябре 2021 года «Делимобиль» купил такой же сервис «Пролив+».
прочитал как "сервис мобильной заправки Prolil"
Пролил… По факту. Гениальный брендинг😬😬
Я тоже
Удивительно, что своё содержание выходит дешевле, чем аутсорс? Они же оптовые покупатели, могут очень привлекательную цену получить
А кто им услуги оказывает за счёт эффекта масштаба на других пользователях получать ещё более привлекательную себестоимость
Перевозка топлива в машине-каблуке, насколько я помню, незаконна - нужны реальные спец-машины. Это делает такой бизнес полностью нерентабельным. А когда ты владелец - то уже сам идешь на "разумные нарушения"...
Скорее всего поэтому такие сервисы не выстреливают в b2c
я ещё по ссылке из статьи перешёл про Делимобиль. Там они купили ещё автомойки. С топливом, думаю, вы правы
Если верить интернету, то 333 литра бензина можно возить без какого либо разрешения. Или 1000 литров Диз топлива. Этих объемов должно хватить на заправку от 7 машин.
В инстаграм каждый год меняется не только подход к ведению аккаунта, но и тренды на его оформление. Визуал очень важен, ведь в первую очередь пользователи обращают внимание на картинку, а уже после на содержание. Чтобы блог выглядел круто и современно, важно находить, анализировать и адаптировать под себя новые тенденции.
В будущем сервис будет доступен и для сторонних приложений.
Хакер мог выручить за них $1,7 млн.
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