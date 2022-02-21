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Транспорт
Таня Боброва

«2ГИС» добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины на собственном SDK Статьи редакции

В будущем сервис будет доступен и для сторонних приложений.

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«Заправки» позволят водителям построить маршрут до ближайшей АЗС, заправить машину и оплатить топливо, не выходя из машины, рассказала компания.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно нажать кнопку «Заправиться с “2ГИС”» на главном экране или в карточке АЗС. В приложении нужно выбрать тип топлива, указать количество литров или сумму, на которую нужно заправиться, номер колонки и способ оплаты.

Можно привязать банковскую карту или оплатить с помощью SberPay, Google Pay или Apple Pay. Сервис уже доступен для пользователей приложения на Android и iOS в России.

«Заправки» в «2ГИС»

У «2ГИС» уже была функция оплаты заправки без выхода из машины — в 2020 году сервис подключил SDK «АЗС Go» от «Газпромнефти». В компании уточнили, что по сути пользователь перенаправлялся на платформу одного оператора. Теперь с «2ГИС» работает больше 4000 АЗС по всей России: Shell, ОПТИ, «Нефтемагистраль», ЕКА и других сетей.

Заправиться в «2ГИС» можно было и раньше — мы делали это через сторонний сервис. И мы поняли, что для пользователей это важная функция — АЗС в среднем ищут больше 2,2 млн раз в месяц.

Поэтому мы запустили сервис, в котором впервые появилась функция оплаты прямо в приложении — и это очередной шаг в развитии «2ГИС» как маркетплейса.

Лев Забудько
продакт-менеджер транспортных интеграций «2ГИС»
  • Сервис оплаты топлива из машины «Заправки» развивает также «Яндекс». По данным компании, к «Заправкам» подключены около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других сетей.

#новость #2гис

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Не было беды, так теперь заправкам в стандартном пакете бизнеса будет ещё и пакет sdk

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