Заправиться в «2ГИС» можно было и раньше — мы делали это через сторонний сервис. И мы поняли, что для пользователей это важная функция — АЗС в среднем ищут больше 2,2 млн раз в месяц.

Поэтому мы запустили сервис, в котором впервые появилась функция оплаты прямо в приложении — и это очередной шаг в развитии «2ГИС» как маркетплейса.