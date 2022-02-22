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Транспорт
Таня Боброва

Петербургская компания показала электрогрузовик EVM PRO с запасом хода 300 км Статьи редакции

Стоимость машины — 3,5 млн рублей.

15 15 комментариев
533 просмотров

«Электромобили Мануфэкчуринг рус» провела презентацию в Москве, передаёт ТАСС. Электрогрузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с УАЗом на базе шасси «УАЗ Профи».

Масса машины — 3,5 тонны. Как уточняет Forbes, автомобиль может проехать на одном заряде около 300 км с грузом до одной тонны и скоростью 80 км/ч.

Здесь и далее фото Алексея Баса, Forbes

По мнению гендиректора компании Ильи Рашкина, такие показатели удобны для перемещения в основном в черте города. Он добавил, что электромобиль — полностью российского производства.

Собирать электрогрузовики будут в особой экономической зоне «Технополис Москва». В «Электромобили Мануфэкчуринг рус» сообщали в январе, что рассчитывают выпускать до 1000 машин в год.

Серийное производство начнётся в третьем квартале 2022 года, пишет Forbes. По словам Рашкина, по плану первая машина сойдёт с конвейера и будет доступна для покупки в сентябре. Он добавил, что основной рынок сбыта — службы внутригородской логистики, почтовые и коммунальные службы, фулфилмент-сервисы.

  • «Электромобили Мануфэкчуринг рус» зарегистрирована в июне 2021 года, следует из данных «Контур.Фокуса». 55% компании принадлежит Игорю Гирдину, 45% — Илье Рашкину.
  • В январе 2022 года Минпромторг завершил сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИКа) для производства электромобилей. Заявки подали «Электромобили Мануфэкчуринг рус» и липецкая «Моторинвест». Как пишут «Ведомости», обе компании стали победителями.

#новость #электромобили

15 15 комментариев
4
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15 комментариев
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MEGAtraXXXer666

Удачи в продажах такого чуда 😂

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Alex Ulex

Если честно, я вот жду электромобиль на 2 места и габаритами с ниву трехдверку.

Мне по городу надо. Пробег не более 300.
Я свой город закрою и район полностью.

Чисто для бизнеса. Забрать технику на ремонт или отвезти.

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0
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Александр

Т. е. для того, что бы закрыть город, Вам нужен автомобиль, а сейчас что мешает закрыть город машиной на газу например?

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0
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Удачи! Без смеха!

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2
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Sergei Timofeyev

УАЗ закрылся, вроде как

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AccoizY

ЭВМ - Электронная вычислительная машина. Фантазии нет

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1
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Жопа Хомяка

переделанный патриот...🤦

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Алексей Владимирович

Так и не дождался электробуханки. А ведь была бы очень фееричная самобеглая коляска.

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Айк Степанян

Медленно, но верно

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Max Moulin

Илья, удачи 💪

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Romula Daraa

Запас что-то большой, для города многовато, для межгорода мало.

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Родион Сопин

Бензиновый УАЗ Профи: цена на данный момент от 833 500 рублей.
Средний запас хода по испытаниям более 750 км. Зачем тогда это?
Или это наш ответ на Arrival Свердлова?

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Superposition

А я представлял электрогрузовик таким…

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ЯжПрограммист

В области двигателей внутреннего сгорания всего добились. Достигли предела совершенства. Теперь осталось порвать в клочья рынок электромобилей!

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Игорь Мазаев

"Электромобили Манюфакчуринг"...
Вы за что Мане факчуринг делаете? Немедленно прекратите

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