Петербургская компания показала электрогрузовик EVM PRO с запасом хода 300 км Статьи редакции
Стоимость машины — 3,5 млн рублей.
«Электромобили Мануфэкчуринг рус» провела презентацию в Москве, передаёт ТАСС. Электрогрузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с УАЗом на базе шасси «УАЗ Профи».
Масса машины — 3,5 тонны. Как уточняет Forbes, автомобиль может проехать на одном заряде около 300 км с грузом до одной тонны и скоростью 80 км/ч.
По мнению гендиректора компании Ильи Рашкина, такие показатели удобны для перемещения в основном в черте города. Он добавил, что электромобиль — полностью российского производства.
Собирать электрогрузовики будут в особой экономической зоне «Технополис Москва». В «Электромобили Мануфэкчуринг рус» сообщали в январе, что рассчитывают выпускать до 1000 машин в год.
Серийное производство начнётся в третьем квартале 2022 года, пишет Forbes. По словам Рашкина, по плану первая машина сойдёт с конвейера и будет доступна для покупки в сентябре. Он добавил, что основной рынок сбыта — службы внутригородской логистики, почтовые и коммунальные службы, фулфилмент-сервисы.
- «Электромобили Мануфэкчуринг рус» зарегистрирована в июне 2021 года, следует из данных «Контур.Фокуса». 55% компании принадлежит Игорю Гирдину, 45% — Илье Рашкину.
- В январе 2022 года Минпромторг завершил сбор конкурсных заявок на заключение специнвестконтракта (СПИКа) для производства электромобилей. Заявки подали «Электромобили Мануфэкчуринг рус» и липецкая «Моторинвест». Как пишут «Ведомости», обе компании стали победителями.
Удачи в продажах такого чуда 😂
Если честно, я вот жду электромобиль на 2 места и габаритами с ниву трехдверку.
Мне по городу надо. Пробег не более 300.
Я свой город закрою и район полностью.
Чисто для бизнеса. Забрать технику на ремонт или отвезти.
Т. е. для того, что бы закрыть город, Вам нужен автомобиль, а сейчас что мешает закрыть город машиной на газу например?
Удачи! Без смеха!
УАЗ закрылся, вроде как
ЭВМ - Электронная вычислительная машина. Фантазии нет
переделанный патриот...🤦
Так и не дождался электробуханки. А ведь была бы очень фееричная самобеглая коляска.
Медленно, но верно
Илья, удачи 💪
Запас что-то большой, для города многовато, для межгорода мало.
Бензиновый УАЗ Профи: цена на данный момент от 833 500 рублей.
Средний запас хода по испытаниям более 750 км. Зачем тогда это?
Или это наш ответ на Arrival Свердлова?
А я представлял электрогрузовик таким…
В области двигателей внутреннего сгорания всего добились. Достигли предела совершенства. Теперь осталось порвать в клочья рынок электромобилей!
"Электромобили Манюфакчуринг"...
Вы за что Мане факчуринг делаете? Немедленно прекратите
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