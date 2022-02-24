Транспорт
Маша Цепелева

Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Ростова-на-Дону отменили все рейсы Статьи редакции

Компании не сообщают, сколько будет действовать запрет на полёты.

  • Об отмене всех рейсов в Краснодаре, Сочи, Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропортов. Все рейсы из ростовского аэропорта «Платов» отменены из-за запрета на использования южного воздушного пространства.
  • В «Шереметьево» также отменены рейсы из Шарм-эль-Шейха и Ульяновска.
  • Приостановка рейсов планируется только вдоль границы с Украиной, рассказал РБК источник в российских авиавластях.
  • Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.

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Vladislav Stan

Только начало. Сейчас таких санкций накидают что доллар будет по все 200.

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22
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Pavel Voronkov

Ты же вроде не из России и не в России, тебе то не пофиг, какой будет курс валюты?

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–19
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Василий Белогородов

Может, человек рублей накупил.

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11
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Михаил Гельм

Скорее квартиру сдаёт

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2
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Vladislav Stan

Все взаимосвязано, теперь на любые транзакции из СНГ будут косо смотреть

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2
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Vladislav Stan

Все взаимосвязано, теперь на любые транзакции из СНГ будут косо смотреть

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1
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Almas Zhaxybayev

Наша нац. валюта тенге тоже падает. Действия России затронули и Казахстан, т.к. есть сильные экономические связи (к сожалению, невыгодные для нас)

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1
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Даниил Марсов

Даже немного смешно от такого комментария

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Ленин-гриб

Я посмотрел выступление Путина от 22 февраля. Кто не смотрел, посмотрите, советую. Там реальный президент, реальной не вымышленной страны. Это не тот, что на пресс конференциях выступает.

Все, что происходит — печально.

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9
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Тимур Петров

Скинь ссылку

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Макар Брельгин

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2
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Анютка Тихомирова

🤦🏻‍♀️

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Leech59

🙈

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Allestor Krei

Спасибо, что не дали уехать ко второму жилью

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Allestor Krei

Теперь ехать в Москву

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Eduard Luckyman

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Павел Морозов

Ждём доллар 200

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Артём Шатунов

Ещё поезд в Белгород из Питера отменили, мой точно.

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NotFop

Такс, вопрос. Билет самому сдавать или они деньги вернут, кто в курсе?

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