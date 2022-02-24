Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Ростова-на-Дону отменили все рейсы Статьи редакции
Компании не сообщают, сколько будет действовать запрет на полёты.
- Об отмене всех рейсов в Краснодаре, Сочи, Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропортов. Все рейсы из ростовского аэропорта «Платов» отменены из-за запрета на использования южного воздушного пространства.
- В «Шереметьево» также отменены рейсы из Шарм-эль-Шейха и Ульяновска.
- Приостановка рейсов планируется только вдоль границы с Украиной, рассказал РБК источник в российских авиавластях.
- Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции. Минобороны России сообщило, что удары наносятся по украинской военной инфраструктуре, военным аэродромам и авиации украинской армии.
Только начало. Сейчас таких санкций накидают что доллар будет по все 200.
Ты же вроде не из России и не в России, тебе то не пофиг, какой будет курс валюты?
Может, человек рублей накупил.
Скорее квартиру сдаёт
Все взаимосвязано, теперь на любые транзакции из СНГ будут косо смотреть
Все взаимосвязано, теперь на любые транзакции из СНГ будут косо смотреть
Наша нац. валюта тенге тоже падает. Действия России затронули и Казахстан, т.к. есть сильные экономические связи (к сожалению, невыгодные для нас)
Даже немного смешно от такого комментария
Я посмотрел выступление Путина от 22 февраля. Кто не смотрел, посмотрите, советую. Там реальный президент, реальной не вымышленной страны. Это не тот, что на пресс конференциях выступает.
Все, что происходит — печально.
Скинь ссылку
…
🤦🏻♀️
🙈
Спасибо, что не дали уехать ко второму жилью
Теперь ехать в Москву
…
Ждём доллар 200
Ещё поезд в Белгород из Питера отменили, мой точно.
Такс, вопрос. Билет самому сдавать или они деньги вернут, кто в курсе?
Комментарий удален
Собираем в одном месте события по теме.
Индекс Московской биржи упал на 10%.