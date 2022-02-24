Автодилеры рассказали о планах некоторых производителей остановить отгрузки новых машин в Россию Статьи редакции
Дилерам придётся либо прекратить заказывать их, либо временно закрыть продажи, говорят участники рынка.
- По словам дилеров, ограничения появились на фоне геополитических рисков. Кроме того, продажи по текущим ценам становятся невыгодны из-за падения курса рубля, пишет Autonews.ru со ссылкой на представителей отрасли.
- Представители отрасли сообщили изданию, что некоторым дилерам придётся неофициально прекратить прием заказов на некоторые модели или прекратить их продажу в России до улучшения геополитической ситуации в стране и мире.
- Источник Autonews.ru в одной из автокомпаний назвал происходящее «настоящим кошмаром». Он считает, что в этой ситуации преимущество будет у китайских компаний, которые смогут работать с Россией, не опасаясь санкций.
- Вице-президент ассоциации РОАД и гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что пока не наблюдает ажиотажного спроса на автомобили, а цены в его автосалоне остались на прежнем уровне. Он отметил, что возможный уход некоторых компаний из России или их сокращение присутствия в стране будут зависеть только от политики отдельных государств.
- Также в дилерских центрах рассказали изданию о росте ставок по автокредитованию — вплоть до 17%. Об этом, к примеру, сообщили в ГК «АвтоСпецЦентр».
А кто от этого выиграет? Производители, которые выпускают машины в России.
Выиграют разве что АвтоВАЗ, потому что зарубежные производители могут и свернуть производства из-за политического давления или риска. Даёшь весту за 3 мульта
Китайцы выиграют. Но ценник будет как на Европу)
Камаз ещё есть. И Соллерс, ПАЗ. Но не уверен, кто конкретно выиграет и на сколько. И выиграет ли вообще.
КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.
Мы уже поняли.
КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.
КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.
Китайцы выиграют. Но ценник будет как на Европу)
Дык Автоваз французам и японцам принадлежит. Или уже национализировали?
А проиграют покупатели, в соотношении цена/качество.
Никто не жаловался.
Кореш из Тойоты центра бцквально за час до этой новости сообщил, что седня с утра перестали продавать им
Все автомобили которые были оплачены до этого события будут выданы. Дальше смотрят на курс, как только стабилизируется будут частичные поставки.
Перегоны из европы/сша возвращаются
Пошлины сильно высокие для перегонов.
ниче, сейчас битых завозят серыми схемами, теперь будет массово
АВТОВАЗ радостно потирает руки.
Никто ничего не потирает..
Все сидят в ахуе. В том числе и Автоваз.
Пф! На ДНС посмотри.
Вы имеете какое-то отношение к бизнесу? Понимаете ли что ДНС вынужден так поступать? И дело совсем не в сверхприбылях. Или вы тоже считаете, что чем выше доллар, тем больше денег в кассе?
Да, но это не отменяет того, что это им только на руку. До тех пор, пока есть что продавать. ;)
Это не выгодно даже при наличии складских остатков, т.к. нормальные импортеры давно научились хеджировать валютные риски фьючерсами. А вот повышение цен приведет к падению спроса, в том числе потому, что вместо телевизора обыватель теперь предпочтет купить гречки про запас
Согл.
У автоваза точно так же пойдут в рост цены.
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