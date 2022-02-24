Транспорт
Евгения Евсеева

Автодилеры рассказали о планах некоторых производителей остановить отгрузки новых машин в Россию Статьи редакции

Дилерам придётся либо прекратить заказывать их, либо временно закрыть продажи, говорят участники рынка.

  • По словам дилеров, ограничения появились на фоне геополитических рисков. Кроме того, продажи по текущим ценам становятся невыгодны из-за падения курса рубля, пишет Autonews.ru со ссылкой на представителей отрасли.
  • Представители отрасли сообщили изданию, что некоторым дилерам придётся неофициально прекратить прием заказов на некоторые модели или прекратить их продажу в России до улучшения геополитической ситуации в стране и мире.
  • Источник Autonews.ru в одной из автокомпаний назвал происходящее «настоящим кошмаром». Он считает, что в этой ситуации преимущество будет у китайских компаний, которые смогут работать с Россией, не опасаясь санкций.
  • Вице-президент ассоциации РОАД и гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что пока не наблюдает ажиотажного спроса на автомобили, а цены в его автосалоне остались на прежнем уровне. Он отметил, что возможный уход некоторых компаний из России или их сокращение присутствия в стране будут зависеть только от политики отдельных государств.
  • Также в дилерских центрах рассказали изданию о росте ставок по автокредитованию — вплоть до 17%. Об этом, к примеру, сообщили в ГК «АвтоСпецЦентр».

#новость #автомобили

4249 просмотров
24 24 комментария
8
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Иванов

А кто от этого выиграет? Производители, которые выпускают машины в России.

Ответить
4
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

Выиграют разве что АвтоВАЗ, потому что зарубежные производители могут и свернуть производства из-за политического давления или риска. Даёшь весту за 3 мульта

Ответить
17
Развернуть ветку
Leslie Cooper

Китайцы выиграют. Но ценник будет как на Европу)

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Волочков

Камаз ещё есть. И Соллерс, ПАЗ. Но не уверен, кто конкретно выиграет и на сколько. И выиграет ли вообще.

Ответить
1
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeni Nabokov

Мы уже поняли.

Ответить
4
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

КАМАЗ и УАЗ из отечественных таки топ, жаль, что микроэлектроника импортная всё равно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Leslie Cooper

Китайцы выиграют. Но ценник будет как на Европу)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Дык Автоваз французам и японцам принадлежит. Или уже национализировали?

Ответить
0
Развернуть ветку
Donna Bauer

А проиграют покупатели, в соотношении цена/качество.

Ответить
7
Развернуть ветку
MOOD

Никто не жаловался.

Ответить
3
Развернуть ветку
Zumon

Кореш из Тойоты центра бцквально за час до этой новости сообщил, что седня с утра перестали продавать им

Ответить
0
Развернуть ветку
MOOD

Все автомобили которые были оплачены до этого события будут выданы. Дальше смотрят на курс, как только стабилизируется будут частичные поставки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Allestor Krei

Перегоны из европы/сша возвращаются

Ответить
2
Развернуть ветку
Dimitri

Пошлины сильно высокие для перегонов.

Ответить
2
Развернуть ветку
Allestor Krei

ниче, сейчас битых завозят серыми схемами, теперь будет массово

Ответить
0
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

АВТОВАЗ радостно потирает руки.

Ответить
0
Развернуть ветку
StepanCapusta

Никто ничего не потирает..
Все сидят в ахуе. В том числе и Автоваз.

Ответить
2
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Пф! На ДНС посмотри.

Ответить
0
Развернуть ветку
StepanCapusta

Вы имеете какое-то отношение к бизнесу? Понимаете ли что ДНС вынужден так поступать? И дело совсем не в сверхприбылях. Или вы тоже считаете, что чем выше доллар, тем больше денег в кассе?

Ответить
0
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Да, но это не отменяет того, что это им только на руку. До тех пор, пока есть что продавать. ;)

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор

Это не выгодно даже при наличии складских остатков, т.к. нормальные импортеры давно научились хеджировать валютные риски фьючерсами. А вот повышение цен приведет к падению спроса, в том числе потому, что вместо телевизора обыватель теперь предпочтет купить гречки про запас

Ответить
0
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Согл.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Petel

У автоваза точно так же пойдут в рост цены.

Ответить
0
Развернуть ветку
Одинаковый бас

АвтоВАЗ на 68% принадлежит французам по-прежнему. Санции для них весьма актуальны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Velemir Hasidov

Росеянен должен ездить на ладе

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Финансы
TJ
«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

36 36 комментариев
30
IPQuorum
Руслан Гацалов: "В творческой индустрии юриспруденция должна быть креативной"

7‒8 февраля в Москве на площадке Цифрового делового пространства прошла Международная конференция Distant & Digital. Более 200 спикеров обсудили самые острые вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Огромное внимание привлекло выступление основателя Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслана Гацалова на сессии…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Циан
Сделка за один день: Циан перевёл продажу и покупку квартир в онлайн

«Циан.Сделка» — новый сервис, через который можно безопасно продавать и покупать вторичное жилье онлайн.

10 10 комментариев
0
Торговля
Маша Цепелева
Сайт DNS не работает: в соцсетях пишут о новых ценах из-за падения рубля, компания говорит о внештатной ситуации Статьи редакции

Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.

Mikhail Bocharov @Mostcus
)
176 176 комментариев
60
Talkbank
5 причин, почему число самозанятых продолжит расти в 2022 году

Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.

3 3 комментария
0
БКС Мир инвестиций
Отвечаем на вопросы о торгах и ситуации на рынке
1 1 комментарий
0
Миграция
TJ
Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции

Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

71 71 комментарий
20
IPQuorum
С краудлендингом по реке: документальный фильм про Дон будет выпущен на деньги зрителей
1 1 комментарий
4
Право
Евгения Евсеева
Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха» Статьи редакции

И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

111 111 комментариев
18
Торговля
Таня Боброва
Аптечные сети в России пожаловались, что поставщики лекарств приостановили отгрузки Статьи редакции

Один из участников рынка ждёт роста цен для потребителей на 10-15% в ближайшие дни.

43 43 комментария
25
Больше статей
null