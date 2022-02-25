Транспорт
Таня Боброва

S7 отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта Статьи редакции

Продажа билетов после 13 марта временно приостановлена.

  • Речь идёт о рейсах в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж, сообщила авиакомпания.
  • Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте S7 или в контактном центре после получения SMS об отмене рейса. Если билет купили на стороннем сайте или в кассе, нужно обратиться к агенту по месту приобретения билета.
  • S7 решила отменить рейсы из-за закрытия неба для российских авиакомпаний некоторыми европейскими странами. Об этом объявили, например, Польша и Чехия.
Обновлено в 21:33. «Аэрофлот» отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 2022 года из-за санкций Великобритании. Пассажиры, которые оформили билеты в, из или через эти города на этот период, могут вернуть деньги или изменить дату полёта. Те, кто летел в или из Лондона и Дублина, также могут заменить эти пункты на альтернативные европейские города из расписания авиакомпании.

#новость #s7 #днрилнр

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StepanCapusta

Да уж... Вот тебе бабушка и Юрьев день.
Аэрофлоту приготовится.
Сейчас ещё и самолёты лизинговые отберут.

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14
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Andrew Freez

Да уж... Вот тебе бабушка и Юрьев день.
КАК НЕОЖИДАННО, ПРАВДА?
А нахера вам самолеты, если скоро за российский загранпаспорт начнут бить сразу в ебало?

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8
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Andrey P.

с вами такое бывало? меня на такие комменты прям злость берёт. если вы адекватный человек и умеете общаться, то общаться можно со всеми независимо от национальности и паспорта. а если вы с людьми как с говном, то тут можно списывать на паспорт, шнурки, носки не того цвета и т.д.
помню как в 2014 в Египте общался с поляками, и мне под конец общения один из них сказал "ты изменил мое мнение о русских". да, все заложники стереотипов, но надо самому быть человеком, а не оглядываться на мишуру типа гражданства и прочего

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12
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Алексей Никитенко

Так общаться уже никому не интересно.

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–3
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Andrey P.

а что интересно? или вы имеете в виду, общаться с русскими? так я повторюсь, что надо просто из себя что-то представлять, чтобы было интересно общаться. и это даже не о какой-то интеллигентности, а скорее о добродушии и открытости. и тогда общение будет возможно с кем угодно

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2
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Andrew Freez

понимаешь, без визы никто даже не будет расспрашивать ни о кругозоре, ни о погоде, никому не интересен турист как собеседник
а визы нам уже скоро будут давать только по работе или важным госслужащим
и это я о выездных...на въездные попотеть придётся

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1
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Andrey P.

так речь шла о том, что по лицу будут давать :) в том, что визы всё - это факт. надеюсь, что-то поменяется

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0
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Andrew Freez

риск "увидишь русского-дай предупредительно в рог, вдруг он тебе руSSкий мир принёс" ненулевой

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0
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Andrey P.

ну, я другого мнения придерживаюсь, но вас переубеждать не буду, останемся при своих :)

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0
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Юности вольная птица

Ну здрасьте, "мишура". Оно всё мишура, когда лично человека не касается, когда беда - у другого в семье.
Я поняла бы это от тех, у кого весь выезд в жизни - это Турция и Египет, ох ты ж блин, Тайланд!
А что делать тем, кто уже потратил деньги на визы и разрешённые перелёты, и кому года на 3 теперь запрет ни за что? Что делать тем, кто в той же Чехии, как налоги вваливать своим производством с русским паспортом - так ему и рады, а как рабочий id на ВНЖ менять - так рылом не вышли и сейчас под депорт? Что им делать? Сколько лет, наработок и бизнесов многомиллионных в евро они теряют сейчас?
Что Вы на него накинулись-то, называя стереотипами нашу нынешнюю действительность, когда рядом стоящая, простите, группа киргизов ни на чешском, ни на английском ни бэ, ни мэ, ни в сраку получает долгоиграющие визы, а я с русским паспортом в пролёте и с отказом, с которым никто не работает, с 300к на счету под поездку, купленными билетами в оба конца, забронированной и оплаченной гостиницей и сданной дактилоскопией?
Где оно, человеческое отношением к нам? Мы не люди, что за махнул рукавом - консульство закрыл. Порешали, глять. Мы не люди? Уже бьёт, правильно Андрю сказал, и бьют по нужному в 2022, по больному, по дорогостоящему!
А не эти все проссанные верблюдами пирамиды да голожопки в ОАЭ страдают.
Мир изменился! Теперь не выйдет просто "я не буду покупать твоё зерно". Люди страдают, а кругом "а что такого, ну расплатитесь налом" - как мне сегодня уже заявили. Ну да. Всем привет, кто к нам из 2007-2010.

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Andrey P.

вы, видимо, суть не уловили. я вообще не про сложности, не додумывайте мои слова. я написал лишь то, что написал, причем тут визы? я про визы и не спорю, что всё, отлетались, а вот гражданство и паспорта - это да, это мишура, которой нас обвесила цивилизация, создав эти самые сложности, про которые вы говорите. я никому пендели не отвешиваю, будь то киргиз, таджик или бомж на лавке, вв, думаю, тоже. не надо равняться на плохое, даже если оно в большинстве

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Юности вольная птица

Ну "мой адрес Советский Союз" закончился. Теперь кругом сложности( На плохое никто не равняется, но и действительность называть "мишурой" зачем? Это действительность сегодняшняя, с одним паспортом вылетаешь, с другим влетаешь. Потому что на паспорт смотрят в первую очередь, а не на то, какой Вы внутри душевный.

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Alex Ro

Тебе и таким как ты видимо и будут

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7
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SilanseR

Пересядем на кукурузники)

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Юности вольная птица

Краснокутское лётное училище ГА, объединённое с ульяновским, ждёт всех этим летом на курсы десантирования в подсолнух!
Не смешно на самом деле, я свое на винтовых отлетала. А если бы вы видели глаза иностранных граждан, которые не понимают в ЯК-42, как это, через жопу! А я уже и на них согласна.
Все ржут, хиханьки им, а Роллсу не смешно, наверное.

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hakhagmon

Судя по тому, что пока со стороны ЕС только от польши, чехии и британии был запрет. Это s7 о контр санкциях заспойлерили

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7
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Сергей Милосердов

Да нас там не особо то и ждут.

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0
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Andrew Freez

уже не ждут...да и тут особо не всрались, чо уж

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17
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Сергей Милосердов

Куда едем тогда?

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Andrew Freez
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2
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Сергей Милосердов

На Запад таки

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Хозяин

в Украину с белым флагом

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Юности вольная птица
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Миша Магадан

Если билет купили на стороннем сайте или в кассе, нужно обратиться к агенту по месту приобретения билета.
 @Тинькофф - видите? К вам отправляют! т.е. все таки вы должны возвращать деньги за билеты, которые вы продавали, а вы на S7 валите

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3
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Max Payne

Понятное дело, что европейским политикам обычные россияне не всрались (раз уж наше правительство под хлопанье поцреотов и ватников кладет на всех), но все равно печально быть заложниками положения. Еще больше жаль, что на большинство быдла без загранпаспортов такие ограничение никак не влияют.

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1
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k. p.

у кого нет загранник — быдло, ага!!

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Галина Кисилева

Да уж. Аэропорты закрывают, сообщение Аэрофлота с Великобританией прекращают, теперь еще и это. Прекрасная Россия будущего, как завещал нам Алексей Навальный.

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2
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- -

Аэрофлот уже высказался:
А «Аэрофлот» продолжит выполнение полетов в Европу, но в связи с закрытием воздушного пространства Чехии и Польши полетное время, конечно же, увеличится, — говорит источник в группе «Аэрофлот». По большинству направлений увеличение составит от 15 до 20 минут, а по некоторым (Турция, Египет, Греция) — до одного часа, добавил он.

Офигеть, Аэрофлот оказывается в Турцию и Египет через Польшу летал? А я думал через Ростовскую область.

S7 отменила все рейсы в Европу из-за закрытия…
S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия воздушного пространства…
www.rbc.ru
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StepanCapusta

Это он на сегодня высказался. Посмотрим, что будет "завтра".

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1
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Alex Me

После и с 13 отменит

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Michael Goryachev

Надо переезжать в Израиль)) пока еще возможно хоть куда-то вылететь.

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