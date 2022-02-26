Транспорт
Полина Лааксо

Китайский такси-сервис Didi передумал уходить с российского рынка Статьи редакции

Все объявления об уходе сервиса из страны с 4 марта компания удалила.

Didi объявила, что продолжит работу в России. Но причину, по которой она отказалась от ухода из страны, компания раскрывать не стала, пишет Reuters. И не упомянула Казахстан, чей рынок также собиралась покинуть.

На момент написания заметки в Didi не ответили vc.ru, действительно ли сервис продолжит работу в России. Все объявления об уходе в соцсетях и на сайте компания удалила.

Компания объявила о том, что покинет российский рынок, 21 февраля. Она должна была прекратить работу с 4 марта — спустя полтора года после запуска. По словам компании, Didi не может «обеспечить наилучшие результаты» из-за меняющихся рыночных условий и «других вызовов».

  • Китайский такси-сервис заработал в России в августе 2020 года — сначала в Казани, а затем ещё в 38 российских городах. По собственным данным компании, в августе 2021 года количество его пользователей составляло 5 млн.
  • В конце 2021 года Didi сократила около 90% сотрудников центрального офиса в России. Как полагают источники РБК, из-за проблем материнской компании с властями Китая после IPO в Нью-Йорке. После этого компания ушла с нью-йоркской биржи и объявила о планах выйти на гонконгскую — во втором квартале 2022 года.

#новость #didi

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Никита Марушков

Аахахаха

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Дмитрий О

Китайцы думали, здесь нет сильных сервисов такси. Оказалось, хуй там плавал.

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