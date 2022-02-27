Все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолетов в своём воздушном пространстве Статьи редакции
Как для пассажирских, так и для частных рейсов — на неопределённый срок.
С 27 февраля до неопределённого срока российские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство всех 27 стран Европейского союза. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Решение страны приняли в качестве очередной меры против военных действий России на Украине. Небо будет закрыто как для пассажирских, так и для частных рейсов, заявили в Еврокомиссии. В связи с ним российским авиакомпаниям придётся отменять полёты, искать новые маршруты и, следовательно, увеличивать полётное время по направлениям.
- Первыми из ЕС небо для России закрыли Польша и Чехия 25 февраля. На фоне запрета авиакомпания S7 отменила до 13 марта все рейсы в Европу, включая Болгарию, Германию, Испанию, Кипр и Францию.
- 26 февраля те же меры приняли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения. Россия в ответ запретила летать через российское воздушное пространство авиакомпаниям Болгарии, Польши, Чехии и Румынии.
- Утром 27 февраля агентство Reuters cообщило, что решение закрыть всё европейское небо может стать частью нового пакета санкций, который министры будут обсуждать позже. После этого доступ России в воздушное пространство друг за другом запретили Финляндия, Ирландия, Австрия, Дания, Исландия, Бельгия, Швеция и Германия.
у меня вопрос только один ко всему этому санкционному идиотизму. у них есть полные списки депутатов, их детей и всех родственников до пятого колена вычислить не сложно. вместо того, чтобы запрещать им, арестовывать имущество, выдворять из стран ЕС, они шугают Путина, Лаврова и тех, кому вообще нахер не сдались Европы, закрывают пассажирские перевозки.
а на что это направленно? просто как бы сделать неприятно? да сейчас мало кто вообще с кайфом полетит куда-то. а вот аресты имущества и выдворение детей и родственников осевших в Европе - очень хороший превентивный сигнал о том, что в начале надо думать, а потом делать.
Я бы с удовольствием съебнул из этого дурдома.
+100500
Что бы вы блять наконец поняли что вы в ответе за то что вами правит этот карлик. 140 миллионов людей покорно живут под управлением психопата из мяса и крови. Он ровно не божество и не всесильный, а вы трясетесь и проклинаете запад, когда единственный кто виноват в этом всем безкарно творит зло.
Если не доходит то терпите, но в вашей силе это все прекратить в моменте.
Так то да, но там за бугром есть ещё один дед, которому пора на пенсию.
Налог на пассивность. И почему европейцы или ещё кто-то должен решать ваши проблемы!?
Потому что ни кто не готов видеть у себя фашистов
Реально? Серьезно думаешь, что санкции делают для того, чтобы чиновники одумались? Санкции делают, чтобы угробить экономику, чтоб электорат ох*ел и стал давить на власть, чтоб она включила задний ход (а в идеальном варианте снесла власть). Санкции вводят против народа, а не против чиновников.
Там сейчас, к сожалению, не тот уровень, чтобы хоть на пару шагов вперёд думать. И истерия вокруг санкций со стороны Европы это ещё раз доказывает
Потому что ни кто не готов видеть у себя фашистов
абсолютно согласен, все секции двух типов, первые против обычных граждан, вторые выгодны ЕС. Ничего что бы могло заставить пу и ко хотя бы моргнуть нет и близко(
Это за то что вы пришли с войной к нам и угараете с этого и ничего не сделали за всё время!
Потому что ни кто не готов видеть у себя фашистов
Что бы вы блять наконец поняли что вы в ответе за то что вами правит этот карлик. 140 миллионов людей покорно живут под управлением психопата из мяса и крови. Он ровно не божество и не всесильный, а вы трясетесь и проклинаете запад, когда единственный кто виноват в этом всем безкарно творит зло.Если не доходит то терпите, но в вашей силе это все прекратить в моменте.
имхо у них идея такая, чтобы обозлить весь народ россии и поставить перед выбором : или сменить власть на след голосовании, или терпеть санкции..
Здесь не написали, что та же Урсула заявила, что они будут закупать и поставлять оружие на Украину!
Зачем? За тем же. Как бы не звучало пропагандистски, но собираются "воевать" до последнего украинца.
Гибридная война. Только вместо вьетнамцев теперь украинцы.
Выглядит так, что Путин проглотил наживку.
США снова в дамках, за тысячи километров, в Европе и России пожар.
а на что это направленно?
Что вы делаете когда ваш сосед напивается и начинает буянить? Плотнее закрываете дверь и готовитесь вызвать полицию если он начнет к вам ломиться. Вам конечно жалкое его жену и детей, но ввязываться в драку с пьяным дураком вам совсем не охота.
Все вопросы задавайте на площадях иначе это молчаливое одобряем-с. Так что распишитесь за одобряем-с.
Кусать руку дающего? Да ну! Пускай лучше рядовые граждане страдают(
Отпуск среднестатистического россиянина в текущем десятилетии
Скорее так...
Капец РФ из за "чиканутого" правителя народ в позоре. Мавзолею нужны новые лица.
Стерпим?
Есть сомнения!? :)
Ну терпеть это ваше призвание в принципе)
Уже когда со спущенными штанами лично перед Владимиром Владимировичем стоять будем. Главное помнить, что мы аполитичны и не разбираемся во всем этом. Пускай политики разбираются.
А частные самолёты для собак, зарегистрированные зарубежом?
Частные самолеты уже улетели куда нужно
https://www.business-gazeta.ru/news/541172
Спасибо деду за отдых на курортах Костромы
Я бы удивился если бы не все страны ЕС закрыли бы. Стали бы изгоем в ЕС
А что на счёт газа, Европа не хочет наложить санкции на его покупку или жим-жим?
Какой же мрак
Путину всё равно не долго осталось. Армия ему не простит такое позорное поражение. Главное, чтобы он нас не забрал на с собою.
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