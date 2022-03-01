График: кто из автопроизводителей и на сколько поднял цены в России к 1 марта Статьи редакции
С 24 февраля по 1 марта девять брендов подняли минимальные рекомендованные цены на машины в рознице на 2-30%, подсчитал VPost. Для этого проект проанализировал прайс-листы автопроизводителей.
Например, минимальные цены на Lada Granta и Lada Niva выросли на 13-14% в зависимости от комплектации: минимум до 684 900 рублей и 776 900 рублей соответственно. На Lada Vesta — от 14 до 19% (теперь эта модель стоит от 1,032 млн рублей), на Lada Xray — примерно на 22% (более 1 млн рублей), пишет VPost.
В феврале уже было две волны корректировки цен на машины из-за снижения курса рубля, отмечает проект. По подсчётам Autonews, по сравнению с январём цены подняли 20 компаний.
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Хендай Солярис — 2 750 000 рублей
Хендай Элантра — 4 434 000 рублей
Хендай Крета — 4 145 000 рублей
Стоит отметить, что это цен...
Хендай Солярис — 2 750 000 рублей
Хендай Элантра — 4 434 000 рублей
Хендай Крета — 4 145 000 рублей
Стоит отметить, что это цены автомобилей не в базовой комплектации. Повышение цен коснётся не только иномарок — «АвтоВАЗ» с 1 марта также повысил цены на Lada (в среднем на 15%). Интересно, что цифры на сайтах остались прежними, их ещё не успели обновить.
По словам дилеров, последние дни спрос на авто сильно увеличился — люди быстро скупают оставшиеся автомобили и даже берут потребкредиты с высокой ставкой, потому что боятся нового скачка цен.
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