Транспорт
Лиана Липанова

S7 отменила все международные рейсы с 5 марта Статьи редакции

3 марта авиакомпания сократила часть международных рейсов после разворота самолёта у границы.

  • S7 отменила все рейсы по международным направлениям, сообщила компания.

  • Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления. После получения SMS об отмене они смогут оформить полный возврат стоимости билета, уточнила авиакомпания.

  • S7 также пообещала помочь туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.
  • 25 февраля S7 отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия неба для российских авиакомпаний.
  • 3 марта компания сократила часть международных рейсов после того, как самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.

#новость #s7 #днрилнр

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kav

Занавес сорвало с петель)

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24
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Radna

Целая отрасль экономики убита напрочь.

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7
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Незаконный завод

Внутри страны пускай развивают туризм и делают его доступным. Целая отрасль уже два года как не летает.

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3
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Artem Borisenko

Да, щас самое время для туризма будет. Скоро будешь думать, что поесть и во что одеваться.

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25
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Лев Зайцев

Сейчас еще для всего мужского населения организуют бесплатные туры в соседнюю страну. Тогда и заживем

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29
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Solodin Iota

Горящие туры, простите за каламбур Христа ради

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17
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Solodin Iota

Пеший туризм будет по всей видимости

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4
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Dimitri

В лес. Валежник собирать.

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0
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Senas Klipata

Ну да. Вот только интересно как там самолеты летать без запчастей будут.

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1
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Own glow

Дак основные туристические направления открыты все равно

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0
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Gen Tech

Осталась маленькая щелочка для самых склизких...

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5
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Джон Картошкин

главное, чтоб в неё не засунули кипятильник. тогда всё

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4
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Андрей Волхонский

В Египет на поезде!

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5
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Alex Gurulli

"Египет" - это магазин с низкими ценами?

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Ольга Павленко

это базар, где можно пробовать..

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Мурад Муртазалиев

Пора забывать про "низкие цены"

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Anton Solod

<sarcasm> ничего, ща введут военное положение и уже не нужно будет никуда лететь/ехать тем кто еще не успел. </sarcasm>

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Johann Janzen

Так вот не сарказм...

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8
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Илюша Шантарамка

Фактчекинг: борт VP-BSL арестован в Ереване, он не вернется обратно

Пруф: https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vp-bsl#2b01ca00

Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker…
The world’s most popular flight tracker. Track planes in real-time on our flight tracker map and…
www.flightradar24.com
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2
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Allestor Krei

Пилоты, которые свалили из России

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6
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Сергей Кузнецов

Это теперь все лизинговые самолеты будут арестовывать?

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2
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Solodin Iota

Нет гарантий по тех. обслуживанию и нет действующей страховки. Без этого самолёты не летают.

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0
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Сергей Кузнецов

Внутри страны что-то придумают. А вот заграницу придется на тушках.

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0
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Александр А.

Сразу видно человека из отрасли.

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Павел Скор

С чего взяли что он аренстован? Ордер где-то опубликовали или что? то что по флайрадару он приземлился в Ереван не означает что он арестован. Фейкомет

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Новорег здорового человека

Блин, россиянам, которые хотят уехать и с той и с этой стороны создают проблемы. Самолетами теперь нельзя (в лизинге). Автомобилем и ЖД на самом деле тоже (см. Распоряжение N 763-р от 27.03.2020).

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2
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Ігор Харчук

Это такая спецоперация стран запада. Мы хотим вам помочь.

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2
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Dimitri

Эта такая спецоперация деда который не даст в обиду русского человека. Украину освобождать пошел, и видимо Россию от потребительства и остатков рыночной экономики.

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1
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Сергей Кузнецов

Невозможность вернуться в Россию следует рассматривать как гуманитарную помощь.

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1
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Kesha Pazzy

У меня отменили рейс S7 5711 из Новосибирска в Пхукет на 5 марта 2022 года.
Тайпасс оформлен, страховки куплены, ПЦР отрицателен.
Вчера из Новосиба улетел последний рейс на Пхукет.

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1
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Ольга Павленко

улетел, но обещал вернуться..

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4
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Kesha Pazzy

Да я сходил в сибирскую баньку, выпил пива и понял, что все хорошо.
Всем, кстати, советую баньку и пиво в такое время.

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Капитал Калыч

Ждём до 5 рейсов в день в славный город КиZел

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2
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Андрей Мельник

Город Кизел Пермского края? Так там даже аэропорта нет и даже аэродром тоже отсутствует. Там только закрытые угольные шахты и, возможно, какое-то мелкое производство.

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Alexander Georgievskiy

На КиZелтип?

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Pavel Loginov

Почему восемь лет летали, а теперь вдруг перестали? (сарказм)

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Илюша Шантарамка

-

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Vyacheslav Anzhiganov

Нет, отменены все международные рейсы

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Илюша Шантарамка

Ага, увидел новость, действительно

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Клемент Бурдин

А почему в Ереване?

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Джон Картошкин

Лети мушка, я не живодер...

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Tatiana Syhanova

Отменили не все, а только часть стран. И то до 30 апреля. В Турцию как летали так и летают.

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Dimitri

Пока. Скоро и в Турции начнут самолёты арестовывать.

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Мурад Муртазалиев

Даёшь продуктовый туризм в тайгу за мохом

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Александр А.

У S7 борт VP-BSL вчера арестовали в Ереване.

Вот это есть первопричина.

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