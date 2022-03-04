S7 отменила все международные рейсы с 5 марта Статьи редакции
3 марта авиакомпания сократила часть международных рейсов после разворота самолёта у границы.
S7 отменила все рейсы по международным направлениям, сообщила компания.
Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления. После получения SMS об отмене они смогут оформить полный возврат стоимости билета, уточнила авиакомпания.
- S7 также пообещала помочь туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.
- 25 февраля S7 отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за закрытия неба для российских авиакомпаний.
- 3 марта компания сократила часть международных рейсов после того, как самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.
Занавес сорвало с петель)
Целая отрасль экономики убита напрочь.
Да, щас самое время для туризма будет. Скоро будешь думать, что поесть и во что одеваться.
Сейчас еще для всего мужского населения организуют бесплатные туры в соседнюю страну. Тогда и заживем
Горящие туры, простите за каламбур Христа ради
Пеший туризм будет по всей видимости
В лес. Валежник собирать.
Ну да. Вот только интересно как там самолеты летать без запчастей будут.
Дак основные туристические направления открыты все равно
Осталась маленькая щелочка для самых склизких...
главное, чтоб в неё не засунули кипятильник. тогда всё
В Египет на поезде!
"Египет" - это магазин с низкими ценами?
это базар, где можно пробовать..
Пора забывать про "низкие цены"
<sarcasm> ничего, ща введут военное положение и уже не нужно будет никуда лететь/ехать тем кто еще не успел. </sarcasm>
Так вот не сарказм...
Фактчекинг: борт VP-BSL арестован в Ереване, он не вернется обратно
Пруф: https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vp-bsl#2b01ca00
Пилоты, которые свалили из России
Это теперь все лизинговые самолеты будут арестовывать?
Нет гарантий по тех. обслуживанию и нет действующей страховки. Без этого самолёты не летают.
Внутри страны что-то придумают. А вот заграницу придется на тушках.
Сразу видно человека из отрасли.
С чего взяли что он аренстован? Ордер где-то опубликовали или что? то что по флайрадару он приземлился в Ереван не означает что он арестован. Фейкомет
Блин, россиянам, которые хотят уехать и с той и с этой стороны создают проблемы. Самолетами теперь нельзя (в лизинге). Автомобилем и ЖД на самом деле тоже (см. Распоряжение N 763-р от 27.03.2020).
Это такая спецоперация стран запада. Мы хотим вам помочь.
Эта такая спецоперация деда который не даст в обиду русского человека. Украину освобождать пошел, и видимо Россию от потребительства и остатков рыночной экономики.
Невозможность вернуться в Россию следует рассматривать как гуманитарную помощь.
У меня отменили рейс S7 5711 из Новосибирска в Пхукет на 5 марта 2022 года.
Тайпасс оформлен, страховки куплены, ПЦР отрицателен.
Вчера из Новосиба улетел последний рейс на Пхукет.
улетел, но обещал вернуться..
Да я сходил в сибирскую баньку, выпил пива и понял, что все хорошо.
Всем, кстати, советую баньку и пиво в такое время.
Ждём до 5 рейсов в день в славный город КиZел
Город Кизел Пермского края? Так там даже аэропорта нет и даже аэродром тоже отсутствует. Там только закрытые угольные шахты и, возможно, какое-то мелкое производство.
На КиZелтип?
Почему восемь лет летали, а теперь вдруг перестали? (сарказм)
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Нет, отменены все международные рейсы
Ага, увидел новость, действительно
А почему в Ереване?
Лети мушка, я не живодер...
Отменили не все, а только часть стран. И то до 30 апреля. В Турцию как летали так и летают.
Пока. Скоро и в Турции начнут самолёты арестовывать.
Даёшь продуктовый туризм в тайгу за мохом
У S7 борт VP-BSL вчера арестовали в Ереване.
Вот это есть первопричина.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Единогласно.
В третьем варианте власти будут считать это «умышленным банкротством» и вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства.
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
Рубли принимают под 25% годовых, за долларовые вложения дают до 8%, а за ипотеку берут до 22,4%.