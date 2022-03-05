«Яндекс» приостановил тестирование беспилотников в США Статьи редакции
А роботов-курьеров из США перевезут в другие страны.
- «Яндекс» временно прекращает дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в США, пишет РБК.
- Также «Яндекс» перевезёт роботов-курьеров из кампусов университетов в другие страны, где компания уже работает или планирует запустить доставку.
- По данным Automotive News, компания прекратила сотрудничество с американским сервисом доставки еды Grubhub. «Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для Grubhub в США в августе 2021 года — они доставляли еду в кампусах университетов.
- В «Яндексе» также пояснили vc.ru, что решение по роботам приняли со стороны Grubhub.
- «Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём, в 2020 году. Страна стала второй тестовой зоной для компании, первая — в Израиле.
Хотел выразить вам поддержку, но оказалось, это не ваше решение.
Почему у нас-то не тестируют в полевых условиях, а не в тепличных, яиц не хватает? Тогда зачем вы такие хорошие нужны?
В Москве в районе ясенево куча беспилотников ездит
Читал я на Хабре как они ездят.
Возможно на тот момент были еще законодательные ограничения в области ПДД
https://www.youtube.com/watch?v=Go5usS_lekA
Обьясни-ка это
Затем, что там бабки
Это считай госкорпорация, если не обращать вниамание на юридические тонкости, вливают в них будь здоров.
Скорее всего США попросило Яндекс съ*баться
В России бы при тесте они заезжали в подъезды и не могли бы выехать из ям.
Поэтому они только в Иннополисе и в Хамовниках.
У меня в раменках они почту доставляют и в мурино, знаю, ездят
На Соколе видел такой
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
C 3 марта пользователи из России не могут зарегистрироваться в сервисе.
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.