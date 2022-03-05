Транспорт
Бумажный микроскоп

«Яндекс» приостановил тестирование беспилотников в США Статьи редакции

А роботов-курьеров из США перевезут в другие страны.

  • «Яндекс» временно прекращает дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в США, пишет РБК.
  • Также «Яндекс» перевезёт роботов-курьеров из кампусов университетов в другие страны, где компания уже работает или планирует запустить доставку.
  • По данным Automotive News, компания прекратила сотрудничество с американским сервисом доставки еды Grubhub. «Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для Grubhub в США в августе 2021 года — они доставляли еду в кампусах университетов.
  • В «Яндексе» также пояснили vc.ru, что решение по роботам приняли со стороны Grubhub.
  • «Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём, в 2020 году. Страна стала второй тестовой зоной для компании, первая — в Израиле.

#новость #яндекс #беспилотники

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Александр Гладких

Хотел выразить вам поддержку, но оказалось, это не ваше решение.

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Валентин Дядко

Почему у нас-то не тестируют в полевых условиях, а не в тепличных, яиц не хватает? Тогда зачем вы такие хорошие нужны?

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Сменить никнейм можно

В Москве в районе ясенево куча беспилотников ездит

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Валентин Дядко

Читал я на Хабре как они ездят.

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Сменить никнейм можно

Возможно на тот момент были еще законодательные ограничения в области ПДД

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Vladimir Goncharov

https://www.youtube.com/watch?v=Go5usS_lekA
Обьясни-ка это

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Vladimir Goncharov

Затем, что там бабки

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Валентин Дядко

Это считай госкорпорация, если не обращать вниамание на юридические тонкости, вливают в них будь здоров.

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Евгений Кузнецов

Скорее всего США попросило Яндекс съ*баться

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Alexey

В России бы при тесте они заезжали в подъезды и не могли бы выехать из ям.

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Ruslan Fatikhov

Поэтому они только в Иннополисе и в Хамовниках.

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Ю.Б.

У меня в раменках они почту доставляют и в мурино, знаю, ездят

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Сергей S.L.

На Соколе видел такой

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