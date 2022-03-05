Транспорт
Бумажный микроскоп

Четыре издания сообщили о внезапной отставке главы «Аэрофлота» — компания это опровергает Статьи редакции

Вместо него врио главы стал гендиректор «России» — парк самолётов двух авиакомпаний могут объединить, говорят источники.

25 25 комментариев
3148 просмотров

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в начале этой недели ушел со своего поста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили и источники The Bell.

Некоторые источники «Ъ» утверждают, что Полубояринов уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. О том, что он покинул пост и, вероятно, Россию, сообщило и издание Baza со ссылкой на источники. Со ссылкой на источник в Минтрансе об отставке написал ТАСС.

Михаил Полубояринов. Источник: РБК

Официально пресс-служба «Аэрофлота» заявляет, что Полубояринов находится в Москве и продолжает исполнять обязанности гендиректора.

Врио главы «Аэрофлота» назначен глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, утверждают источники «Ъ» и Baza. В этой ситуации принято решение о слиянии парков «Аэрофлота» и «России». Что будет с «Победой», неизвестно: две трети её парка из 44 самолётов принадлежат российскому лизингодателю, поэтому она может остаться отдельной компанией.

По информации «Ъ», в конце февраля «Аэрофлот» договорилась о возможности перестрахования рисков в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, структура ЦБ). Но лизингодатель «Победы» отказался внести в договор нового перестраховщика. Уведомления о прекращении договоров перестрахования направлены большинству российских авиакомпаний, источники «Ъ» подтверждают получение писем.

  • 26 февраля ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — среди них и лайнеры Airbus. Многие авиакомпании уже получили уведомления о разрыве контрактов, хотя по целому ряду самолетов они всё ещё действуют. Но прекращение перестрахования означает автоматический запрет на использование самолётов.
  • 4 марта в отставку ушёл Андрей Калмыков — глава «Победы», дочерней компании «Аэрофлота». Причину ухода он не назвал. Врио главы «Победы» стал его заместитель Андрей Юриков.

#новость #аэрофлот

25 25 комментариев
5
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Aleksandr P

Я хочу уехать из раши навсегда. Тут никогда ты не сможешь нормально жить и планировать свое будущее как нормальный человек. Лайк если думаешь также.

Ответить
11
Развернуть ветку
Konstantin Gevorkov

Хорошая попытка, товарищ майор!

Ответить
17
Развернуть ветку
George Ymydykov

никакое место на земле не гарантирует тебе стабильности и отсутствия рисков

Ответить
13
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

Антарктида может, но и там уже теплеет, говорят

Ответить
2
Развернуть ветку
Max Payne

Где-то их больше просто, а где-то меньше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Abo Truk

Так уедь, или ты и тут никому не нужен и не можешь зарабатывать и там, тем более, будешь никем, потому, на самом деле, ссышь уезжать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Лайки на такие комменты достаточно опасно ставить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

И на такие.

Ответить
1
Развернуть ветку
jianku13

Можно сюда, просто старая песенка

География подлости, орфография ненависти
 Апология невежества, мифология оптимизма

https://youtu.be/KPCkfVpzsC4

Ответить
1
Развернуть ветку
Чит Чат

Крыса бежит с тонущего корабля...
Когда было все пучком, чувак сидел штаны просиживал, а когда нужно компанию из кризиса поднимать, штанишки обмочил и сваливает.. "эффективный" менеджер по-российски

Ответить
12
Развернуть ветку
Dmitrii Nesterenko

Главное это тут у него зп и статус. А там он нах никому не нужен.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Bespalov

Он уже столько "накопил" что на среднюю жизнь за границей хватит

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitrii Nesterenko

Че вы вечно ноете??? В России работать зарабатывать намного легче чем странах запада. Кто вам мешает заниматься своим делом??? У меня из друзей и знакомых все кто что то делает все нормально живут и не парятся. А проблемы были есть и будут всегда. Или вы думаете что на западе для бизнеса везде красная дорожка уложена? Я переехал в Мск и за год заработал на 4 комнатную квартиру в ЖК бизнес класса. И все честно просто работать нужно. А если вы привыкли ныть и обвинять всех вокруг то и на западе вам успеха не видать.

Ответить
–16
Развернуть ветку
яйцо со шрамом

Если бы вы написали ваше сообщение 2 недели назад я бы согласился, но сейчас мы живем уже в другой России и пока никто не знает как сложится наша дальнейшая жизнь

Ответить
15
Развернуть ветку
Blackrock

Жалко конечно что вы в Москве на квартиру заработали, а не в регионе, но да здесь в РФ деньги делать можно, а сейчас так вообще если экспортный канал наладить какой.

Ответить
4
Развернуть ветку
Max Payne

Везде можно делать деньги. Только вот где-то валюта и инфляция стабильны, а где-то твои старания на 40% обесценивают за неделю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Blackrock

Риски везде есть коронавирус например экономики всех стран подкосил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Кузовкин

Можете подкинуть вакансий учителя или ветеринара, чтобы за год заработать хотя бы на жалкую однушку в МСК? Жена спрашивает, в айти не очень хочет идти, всё таки занятие по душе должно быть.

Ответить
2
Развернуть ветку
Dmitrii Nesterenko

Так и я не it. Я не слежу за теми профессиями которые мне не нужны. Но возможности есть у всех.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Родной

Когда ВВП задали вопрос, зачем платить столько денег руководителям госпредприятий, он ответил "чтобы они остались здесь и потому что других нет". Ну теперь должно быть понятно, что это не сработало и нужны новые эффективные люди, которые будут работать на страну, а не на вывоз за рубеж всех активов.

Ответить
3
Развернуть ветку
Zelenbii bunker

Костик, Або правильно сказал. Никому ты со своими мечтами и долгосрочным планированием не нужен, ни здесь ни там. Но здесь хоть друзья/знакомые, воспоминания и общая культура, а там что? Не если бабла как у дурака фантиков то везде неплохо, но что то мне подсказывает что этот коммент был не про это-)

Ответить
1
Развернуть ветку
Anderson Silva

Все бегут, трусы! От войны не убежать 😊

Ответить
0
Развернуть ветку
Метеор

Полубояринов Шрёдингера, так он ушёл или нет?))

Ответить
0
Развернуть ветку
Konstantin Gevorkov

удалено

Ответить
–1
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Почему внезапная?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Involta
Робот вырастит ребёнка
Источник: involta
15 15 комментариев
5
Техника
Таня Боброва
Samsung приостановила поставки техники в Россию Статьи редакции

От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.

200 200 комментариев
39
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Бумажный микроскоп
Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции

C 3 марта пользователи из России не могут зарегистрироваться в сервисе.

136 136 комментариев
25
Финансы
Вадим Марков
Чем нам будет помогать государство?
0 Обсудить
11
Банк 131
Подробное разъяснение: как компаниям проводить платежи в условиях санкций

Что можно и нельзя для российских банков и их иностранных клиентов объясняет Банк 131.

6 6 комментариев
30
Маркетинг
Кирилл Васильев
Куда эмигрировать из Instagram, Facebook и YouTube. В случае блокировок и ограничений

Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.

Данные за 2021, но первые 10 позиций несильно поменялись
116 116 комментариев
43
O2 Consulting
Мораторий на банкротство
0 Обсудить
2
Финансы
Мария Шибанова
«Если у двух стран есть McDonald’s, они не будут воевать друг с другом» — что изменилось с тех пор Статьи редакции

Газета Financial Times проанализировала, как изменилось поведение корпораций в связи с операцией в Украине, а также узнала, что об этом думают эксперты.

Очередь в первый советский McDonald’s на Пушкинской площади. Источник: РБК
45 45 комментариев
32
Устойчивые города: Москва
Операция «Первоцвет». В Москве стартовали рейды по выявлению незаконной продажи подснежников

С приходом весны в городе активизировались продавцы краснокнижных растений.

фото: ДПиООС
1 1 комментарий
3
Право
TJ
Минцифры предложило отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции

Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

Обновлено в 12:30. В Минцифры сообщили, что не вносили предложений об освобождении от ответственности за использование нелицензионного ПО и не поддерживают их, но выступают за стимулирование перехода на российские программы. Ведомство планирует обсудить этот вопрос с Минэкономразвития.
215 215 комментариев
51
Карьера
Татьяна Афанасьева
Личные встречи, консультации про деньги и объяснения: как бизнес в России поддерживает своих сотрудников в кризис Статьи редакции

Для помощи коллективу привлекают психологов, собак и витамины.

Офис igooods
2 2 комментария
9
Больше статей
null