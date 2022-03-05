Четыре издания сообщили о внезапной отставке главы «Аэрофлота» — компания это опровергает Статьи редакции
Вместо него врио главы стал гендиректор «России» — парк самолётов двух авиакомпаний могут объединить, говорят источники.
Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в начале этой недели ушел со своего поста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили и источники The Bell.
Некоторые источники «Ъ» утверждают, что Полубояринов уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. О том, что он покинул пост и, вероятно, Россию, сообщило и издание Baza со ссылкой на источники. Со ссылкой на источник в Минтрансе об отставке написал ТАСС.
Официально пресс-служба «Аэрофлота» заявляет, что Полубояринов находится в Москве и продолжает исполнять обязанности гендиректора.
Врио главы «Аэрофлота» назначен глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, утверждают источники «Ъ» и Baza. В этой ситуации принято решение о слиянии парков «Аэрофлота» и «России». Что будет с «Победой», неизвестно: две трети её парка из 44 самолётов принадлежат российскому лизингодателю, поэтому она может остаться отдельной компанией.
По информации «Ъ», в конце февраля «Аэрофлот» договорилась о возможности перестрахования рисков в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, структура ЦБ). Но лизингодатель «Победы» отказался внести в договор нового перестраховщика. Уведомления о прекращении договоров перестрахования направлены большинству российских авиакомпаний, источники «Ъ» подтверждают получение писем.
- 26 февраля ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — среди них и лайнеры Airbus. Многие авиакомпании уже получили уведомления о разрыве контрактов, хотя по целому ряду самолетов они всё ещё действуют. Но прекращение перестрахования означает автоматический запрет на использование самолётов.
- 4 марта в отставку ушёл Андрей Калмыков — глава «Победы», дочерней компании «Аэрофлота». Причину ухода он не назвал. Врио главы «Победы» стал его заместитель Андрей Юриков.
Я хочу уехать из раши навсегда. Тут никогда ты не сможешь нормально жить и планировать свое будущее как нормальный человек. Лайк если думаешь также.
Хорошая попытка, товарищ майор!
никакое место на земле не гарантирует тебе стабильности и отсутствия рисков
Антарктида может, но и там уже теплеет, говорят
Где-то их больше просто, а где-то меньше.
Так уедь, или ты и тут никому не нужен и не можешь зарабатывать и там, тем более, будешь никем, потому, на самом деле, ссышь уезжать?
Лайки на такие комменты достаточно опасно ставить.
И на такие.
Можно сюда, просто старая песенка
География подлости, орфография ненависти
Апология невежества, мифология оптимизма
Крыса бежит с тонущего корабля...
Когда было все пучком, чувак сидел штаны просиживал, а когда нужно компанию из кризиса поднимать, штанишки обмочил и сваливает.. "эффективный" менеджер по-российски
Главное это тут у него зп и статус. А там он нах никому не нужен.
Он уже столько "накопил" что на среднюю жизнь за границей хватит
Че вы вечно ноете??? В России работать зарабатывать намного легче чем странах запада. Кто вам мешает заниматься своим делом??? У меня из друзей и знакомых все кто что то делает все нормально живут и не парятся. А проблемы были есть и будут всегда. Или вы думаете что на западе для бизнеса везде красная дорожка уложена? Я переехал в Мск и за год заработал на 4 комнатную квартиру в ЖК бизнес класса. И все честно просто работать нужно. А если вы привыкли ныть и обвинять всех вокруг то и на западе вам успеха не видать.
Если бы вы написали ваше сообщение 2 недели назад я бы согласился, но сейчас мы живем уже в другой России и пока никто не знает как сложится наша дальнейшая жизнь
Жалко конечно что вы в Москве на квартиру заработали, а не в регионе, но да здесь в РФ деньги делать можно, а сейчас так вообще если экспортный канал наладить какой.
Везде можно делать деньги. Только вот где-то валюта и инфляция стабильны, а где-то твои старания на 40% обесценивают за неделю.
Риски везде есть коронавирус например экономики всех стран подкосил.
Можете подкинуть вакансий учителя или ветеринара, чтобы за год заработать хотя бы на жалкую однушку в МСК? Жена спрашивает, в айти не очень хочет идти, всё таки занятие по душе должно быть.
Так и я не it. Я не слежу за теми профессиями которые мне не нужны. Но возможности есть у всех.
Когда ВВП задали вопрос, зачем платить столько денег руководителям госпредприятий, он ответил "чтобы они остались здесь и потому что других нет". Ну теперь должно быть понятно, что это не сработало и нужны новые эффективные люди, которые будут работать на страну, а не на вывоз за рубеж всех активов.
Костик, Або правильно сказал. Никому ты со своими мечтами и долгосрочным планированием не нужен, ни здесь ни там. Но здесь хоть друзья/знакомые, воспоминания и общая культура, а там что? Не если бабла как у дурака фантиков то везде неплохо, но что то мне подсказывает что этот коммент был не про это-)
Все бегут, трусы! От войны не убежать 😊
Полубояринов Шрёдингера, так он ушёл или нет?))
удалено
Почему внезапная?
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
C 3 марта пользователи из России не могут зарегистрироваться в сервисе.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.
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