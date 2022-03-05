Транспорт
Таня Боброва

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полёты иностранных самолётов за границу с 6 марта Статьи редакции

Об отмене международных рейсов уже сообщили S7, «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

  • Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — рейсы из-за рубежа, сообщает «РИА Новости». The Bell уточняет, что это почти все самолёты иностранного производства (Boeing, Airbus, CRJ и Embraer), выполняющие международные рейсы в российских авиакомпаниях.
  • Ограничения не коснутся российских авиакомпаний, у которых нет рисков ареста или задержания самолётов, и иностранных перевозчиков из стран, которые не закрывали воздушное сообщение с Россией.
  • Полёты российских авиакомпаний внутри России продолжаются без ограничений, добавили в Росавиации. The Bell предполагает, что авиакомпании России переставят российские Sukhoi Superjet 100 на международные направления, а иностранные самолёты — на внутрироссийские. Иностранные перевозчики при этом могут увеличить число рейсов в Россию.
  • Росавиация рекомендовала россиянам использовать иностранные авиакомпании для перелёта в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией, а затем лететь в страну. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.
  • Или использовать смешанные маршруты. Например, добираться до Латвии, Литвы, Польши и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта, а затем по земле ехать в Россию, в том числе через Белоруссию.
Обновлено в 14:50. «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы, кроме Минска. Также не состоятся вылеты за рубеж у «России» и «Авроры». С 5 марта все международные рейсы отменила S7.

#новость #авиаперелёты #днрилнр

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Андрей Калинин

Ребят, кто знает, 4х метровый забор вокруг РФ планируют возводить? Понимаю, граница большая, но всем миром навалиться и наверное смогут)

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21
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Anton Solod

- почему в Мексике нет сборной по прыжкам с шестом в высоту?
- потому что они все уже в США 😂

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40
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Lexx Sky

Хочешь поставщиком бетона стать?

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3
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Мимопрохожий

ага, 8й год строят на украине - уже не одна вилла в теплых краях построена руководством :) Прибалты тоже вроде приступали со стороны Белоруссии, размотали колючки сколько-то и дальше она кончилась.
Ну а границу на юге сами прикиньте по карте - кому оно надо?

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0
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Jiko

Ну пора бы, думаю надо дома разбирать и приносить своё, чтобы показать этому западу наше скрепное величие

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0
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Алексей

Трамп уже возводил от Мексики , да и Порошенко от России кажется? Или жто слухи были

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Денис Демидов

Русские сами себя традиционно хорошо охраняют, полстраны сидит, а вторая охраняет.

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Константин Рогов

Наши государственные мужи из Росавиации настолько умны что сейчас все лизингодатели поздравляют друг друга и открывают шампанское с красной икрой.

Обьясняю для патриотов путинизма.

Когда лизингодатель (зарубежный враг) получает обратно свой самолет он встает перед проблемой - а куда его собственно девать? авиаперевозки в мире не восстановились (см ковид и спецоперация) самолет никто другой в лизинг брать не захочет, ну нет спроса. консервировать и ставить на прикол - ноль прибыли и сплошные убытки.

И тут приходит такая Росавиация вся из себя умная: а мы не отдадим и летать не будем туда где могут забрать бе-бе-бе вам а не самолеты.

Лизингодатели счастливы. Нет самолета - нет проблемы. А есть возможность подать в суд и спокойно ждать пока с российской авиакомпании стрясут бабло. Не через месяц. И даже не через год. Но рано или поздно - стрясут обязательно. И денежки свои зарубежный враг получит.

А что получит Росавиация? Ворованные самолеты которые через 3 месяца сами по себе превратятся в груды металлолома без обслуживания от Боинг и Эйрбас. Шах и мат. Путен опять фсех пирииграл.

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20
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Игорь Протасов

В росавиации не дураки сидят. Они же разрешили летать без техобслуживания. Так, что через полгода, если раньше не рухнет

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5
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Константин Рогов

Дураки-дураки. Они по сути сказали - ну мы разрешаем вам не подписывать бумажку. Летайте теперь свой страх и риск и молитесь чтобы эта хреновина не рухнула с неба. Если летчик дурак он конечно полетит. Но отсутствие наказания за незаполнение бумажки техобслуживание не заменит.

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1
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Джон Картошкин

остаётся надежда на прямые руки людей, собиравших эти самолёты

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роман долгополов

В чем проблема, лизингодателям скажут-прилетайте со своими пилотами,забирайте)))Нам же запретили к вам летать)

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Николай Владимирович Грудинин

а еще вчера кто-то требовал чтобы взлетные полосы были зеркальными, тк обслуживать самолеты нечем)

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Саша Зубко

Ух ты, а в какой у нас ещё сфере деятельности умных можно поискать?

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Uncle Gluk

Пустят самолёты на внутренний рынок за копейки, не всё стоять будет.

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Pavel Petel

Запчасти запретили поставлять, если что.

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Stas Vasilevskii

Скорее всего, потому-что лизинговые компанию будут забирать самолеты. Учитывая, что почти весь наш гражданский авиапарк - в лизинге, то государство идет на то, чтобы не возвращать их. Воровство другими словами.

Проблема в том, что самолет - не Лада приора и скотчем все поломки не закроешь. Без обслуживания и комплектующих, они будут в темпе вальса приходить в негодность.

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7
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Авиационный файл

#Своих не бросаем.
Туристам, которые видели как живут в других странах, дома будут не рады.

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5
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Aleksandr

Туризм снова в ж#пе

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4
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Авиационный файл

В Zаду

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2
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Денис Демидов

Zаебись, Zлава отцу нации!

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Алексей Карпов

они обо всём знали уже давно:

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Авиационный файл

Za Путина!
Za щеку!

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Василий Степанофф

Можно было не вводить контрсанкции в виде запрета полетов и летать во все страны самолетами иностранных компаний.
Но мы как обычно гордый птиц и поэтому бомбим Воронеж

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Anton Solod

кстати зря закрыли воздушное простраство над территорией России для стран ЕС - можно было бы по примеру Беларуси в первые часы (пока они еще не очухались и сами не перестали летать над нами) силами авиаполка выборочно принудительно посадить у себя новейшие B787/777 А350/380 и обновить авиапарк Аэрофлота/S7/Победы/России, раз уж все равно такая пьянка пошла и мы сами по себе 😂

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8
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Мимопрохожий

государственно мыслите, респект! :)

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Ed M

Правда на уровне Сомали но в Росс масштабе. Короче средневековое узаконенное пиратство.

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Рандомный Рандом

Звучит как речь для предвыборной компании )

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Саша Зубко

Ага, а в море контейнеровозы грабить. Класс идея!!

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Anton Solod

ну так это же братья белоруссы подкинули идею с приземлениями гражданских самолетов на примере рейса Ryanair ))

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Евгений Кузнецов

Просто на запчасти нужно оставить. А так их могут конфисковать.

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Денис Демидов

Да они тупо очкуют, что отберут, не лизинговые, так вместо них такие же модели.

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Андрей Волхонский

Своровать лизинговые самолеты хотят?

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Авиационный файл

Художественный фильм СпиZZдили

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Андрей Волхонский

Теперь можно грабить корованы.
В масштабах всей рф.

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Sergey Vasilev
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Solodin Iota

Тем временем правительственный борт полетел к ненавистному Западу... А другим низзя, ай-яй-яй.

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Андрей Волхонский

Говорят, вывозит дипломатов.

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Aleksandr

Я в феврале снова решил "вернуться" в сферу туризма :D И снова Жопа... Уже 3 раз. (то 2014, то пандемия, теперь "война") Нельзя мне в туризм...

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Джон Картошкин

у меня за эти дни закончились матерные слова. подскажите новые

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Иван Морозов

Я думаю, что разумнее будет не летать на тех самолетах, которые в лизинге, нет?
И почему государство не может застраховать самолёты самостоятельно, свой фонд создать? Может кто-нибудь объяснить?

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Владислав Пучков

Об этом по сути и речь, что запрещается летать самолётам которые в лизинге, из-за риска их ареста.

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Ruslan Mansurov

Если их зарубежом арестуют, то летать не на чем будет. Поэтому зарубеж на таких лучше не летать. В России их отжать не смогут

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Константин Рогов

Так летать и без того нечем будет. Самолет он же не лада калина ему обслуживание нужно. Этим занимаются специалисты компаний производителей самолетов. А они ворованное не обслуживают. Очень скоро все эти самолеты сами встанут на прикол и будут тихо спокойно ржаветь.

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3
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Michael Smith

страховая нужна для собственников, лизинговых компаний, они не станут в России страховать

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1
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Solodin Iota

Я вам приоткрою занавес. По публичным источникам из около 980 самолётов гражданской авиации более 500 находится в лизинге у иностранных компаний. И ещё более 100 в лизинге у российских компаний, но с перестрахованием у крупных западных страховых компаний.

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Андрей Волхонский

Так почти все самолеты в лизинге. Они по сути не принадлежат российским авиакомпаниям.
Месяц-другой - и летать будет не на чем.
Почти весь парк у нас - Боинги и Эирбасы.

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T Carter

Turkish Airlines , Air Serbia будут летать и другие также авиакомпании из-за границы в Россию и наоборот. Всегда можно через Турцию улететь куда угодно

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Masha Kovalyova

Это всё будет очень непродолжительно, никто не захочет отдавать весь рынок иностранцам и просто отрубят все рейсы - зачем нам международные перелеты, если в них нет России.

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Denis Smirnov

Ограничения не коснутся российских авиакомпаний, у которых нет рисков ареста или задержания самолётов, и иностранных перевозчиков из стран, которые не закрывали воздушное сообщение с Россией.
 Это каких?

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Andrey Horyakov

Азиаты и арабы?

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Алексей

Чтобы не отжали самолёты?

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Джон Картошкин

лети мушка, я не живодёр

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