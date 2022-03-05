Какие авиакомпании будут летать за границу из России после 8 марта — одной картинкой Статьи редакции
Всего — 26 авиакомпаний.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полёты иностранных самолётов за границу. Ограничения не коснутся только российских авиакомпаний, у которых нет рисков ареста или задержания самолётов. И иностранных перевозчиков из стран, которые не закрывали воздушное сообщение с Россией.
«Авиасейлс» собрал в своём Telegram-канале список авиакомпаний, которые будут летать за границу после 8 марта. Список актуален на 5 марта.
Короче турция лопнет
Статья, чем свалить из России! Актуальненько
никакие
Не вижу рейса в Гаагу, скоро очень востребован будет
в столыпинском вагоне повезут, со сменой на границе
Самолетов в рай случайно нет, а то у нас есть один желающий?
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