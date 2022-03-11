Транспорт
Маша Цепелева

Pegasus Airlines и Air Astana временно отменили полёты в Россию и из страны Статьи редакции

Полёты стали небезопасными из-за санкций и отмены страховок, пояснили в компаниях.

  • Air Astana приостановит все полёты в Россию и над территорией страны, сообщает Tengrinews со ссылкой на авиакомпанию. Решение связано с «прекращением страхового покрытия коммерческих полётов».
  • Авиакомпания не назвала срок ограничений, но уточнила, что «решает этот вопрос с правительством Казахстана». Пассажирам обещали вернуть все деньги за билеты.
  • Турецкая Pegasus Airlines также заявила, что приостановит полёты в Россию и из страны с 13 марта до 27 марта. Компания объяснила это санкциями ЕС, которые ограничили страхование, лизинг, использование самолётов и обслуживание российских рейсов.
  • Деньги за билеты на рейсы Pegasus Airlines в Москву, Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар можно будет вернуть или обменять на другую дату.
  • Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны через Стамбул из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard, сообщали 10 марта в АТОР. В авиакомпании опровергли ограничения. По словам представителя Turkish Airlines россияне могут купить билеты на все направления.
  • В конце февраля 2022 года Евросоюз ввёл запрет на продажу самолётов и запчастей к ним для российских авиаперевозчиков. 2 марта Boeing также сообщил о приостановке поставок запчастей, обслуживания воздушных судов и услуг техподдержки для российских авиакомпаний.
Данные на 9 марта: авиакомпании, которые летают в Россию и из страны / «Авиасейлс»

#новость #pegasus #airastana

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Давид

Ничего, сейчас боты в коментах объяснят почему это не так уж и плохо. Вперед!

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Connecting Ppl

Ничего, сейчас боты в коментах объяснят почему это не так уж и хорошо. Вперед!

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–3
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Alexandr Brovin

Vc, где в топе новость про обновление модерации в Facebook ?

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2
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Alex Petrov

Какое отношение модерация на ресурсе, имеет к бизнесу , учитывая что фейсбук заблокирован в России. И в новостях здесь это было. Напишите сами про это выведете в топ.

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1
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Whoami

Инстаграм не заблокирован, а политика обновлена для всех сервисов Meta.

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–1
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Alex Petrov

Все равно это не повод , обвинять ресурс не имеющий отношения к Meta, что они не форсят эту новость. Новость была опубликована в статье о главных новостях, никто не ограничивает обсуждение и осуждение этой неоднозначной новости, по факту от Alexandr Brovin очередной ольгинский наброс.

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Виктор Исаков

Это другое))

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Pavel Petel

У тебя он заблокирован.

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Sergey Vasilev

Нас уже казахи зажимают....

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–4
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Алексей Картаев

Тебя зажимает твой узкий лоб

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7
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Евгений

Скоро на осликах будем границу пересекать

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Daniel Nuevo

Интересно....почему у каждой авиакомпании, которая массово вывозит людей из РФ своя причина отмены????

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Eugene Krivoruchko

Потому что реальный курс (на том же али) 170 рублей, а не как сейчас пишут на бирже. Просто об этом открыто не говорят =(

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Daniel Nuevo

то есть мы скоро увидим новые ценники на перелеты в Турцию и Казахстан?

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SPS Fun

Самый близкий к Нур-Султану крупный российский аэропорт - Омск. Чего-то мне кажется, что теперь очень многие захотят полететь в этот замечательный город.

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Артём Новиков

Были мысли направить свой трактор в Казахстан, но видимо теперь увы

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evilnw

Через 10 лет дети, которые родятся в этом году, ивидев самолёт в небе будут кричать "Нечистая сила!" и начинать креститься.

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Eliot Ness

Казахи...как вы....могли....

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Azat Saidalin

Написано же, что решается вопрос, все будет, но позже. А когда позже, правда не известно.

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Абырвалг Абырвалг

так перед тем как принять такое решение, разве вопросы не решались ?
наверное не смогли решить иначе, кроме как закрыть.
если решили закрыть, то откуда уверенность что откроют в обозримом будущем ?

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