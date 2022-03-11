Pegasus Airlines и Air Astana временно отменили полёты в Россию и из страны Статьи редакции
Полёты стали небезопасными из-за санкций и отмены страховок, пояснили в компаниях.
- Air Astana приостановит все полёты в Россию и над территорией страны, сообщает Tengrinews со ссылкой на авиакомпанию. Решение связано с «прекращением страхового покрытия коммерческих полётов».
- Авиакомпания не назвала срок ограничений, но уточнила, что «решает этот вопрос с правительством Казахстана». Пассажирам обещали вернуть все деньги за билеты.
- Турецкая Pegasus Airlines также заявила, что приостановит полёты в Россию и из страны с 13 марта до 27 марта. Компания объяснила это санкциями ЕС, которые ограничили страхование, лизинг, использование самолётов и обслуживание российских рейсов.
- Деньги за билеты на рейсы Pegasus Airlines в Москву, Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар можно будет вернуть или обменять на другую дату.
- Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны через Стамбул из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard, сообщали 10 марта в АТОР. В авиакомпании опровергли ограничения. По словам представителя Turkish Airlines россияне могут купить билеты на все направления.
- В конце февраля 2022 года Евросоюз ввёл запрет на продажу самолётов и запчастей к ним для российских авиаперевозчиков. 2 марта Boeing также сообщил о приостановке поставок запчастей, обслуживания воздушных судов и услуг техподдержки для российских авиакомпаний.
Ничего, сейчас боты в коментах объяснят почему это не так уж и плохо. Вперед!
Ничего, сейчас боты в коментах объяснят почему это не так уж и хорошо. Вперед!
Vc, где в топе новость про обновление модерации в Facebook ?
Какое отношение модерация на ресурсе, имеет к бизнесу , учитывая что фейсбук заблокирован в России. И в новостях здесь это было. Напишите сами про это выведете в топ.
Инстаграм не заблокирован, а политика обновлена для всех сервисов Meta.
Все равно это не повод , обвинять ресурс не имеющий отношения к Meta, что они не форсят эту новость. Новость была опубликована в статье о главных новостях, никто не ограничивает обсуждение и осуждение этой неоднозначной новости, по факту от Alexandr Brovin очередной ольгинский наброс.
Это другое))
У тебя он заблокирован.
Нас уже казахи зажимают....
Тебя зажимает твой узкий лоб
Скоро на осликах будем границу пересекать
Интересно....почему у каждой авиакомпании, которая массово вывозит людей из РФ своя причина отмены????
Потому что реальный курс (на том же али) 170 рублей, а не как сейчас пишут на бирже. Просто об этом открыто не говорят =(
то есть мы скоро увидим новые ценники на перелеты в Турцию и Казахстан?
Самый близкий к Нур-Султану крупный российский аэропорт - Омск. Чего-то мне кажется, что теперь очень многие захотят полететь в этот замечательный город.
Были мысли направить свой трактор в Казахстан, но видимо теперь увы
Через 10 лет дети, которые родятся в этом году, ивидев самолёт в небе будут кричать "Нечистая сила!" и начинать креститься.
Казахи...как вы....могли....
Написано же, что решается вопрос, все будет, но позже. А когда позже, правда не известно.
так перед тем как принять такое решение, разве вопросы не решались ?
наверное не смогли решить иначе, кроме как закрыть.
если решили закрыть, то откуда уверенность что откроют в обозримом будущем ?
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