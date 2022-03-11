Транспорт
Внезапный шар

Такси-сервис «Ситимобил» объявил о закрытии Статьи редакции

Каршеринг «Ситидрайв» остаётся.

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Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства.

«Ситимобил»

Дата отключения сервиса не уточняется. Акционеры сервиса — VK и «Сбер».

The Bell сообщил, что его источники, знакомые с планами VK, ещё до начала «военной операции» рассказывали, что в компании обсуждается закрытие «Ситимобила».

Письмо гендиректора «Ситимобила» Виталия Бедарева сотрудникам

Сервис основан в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club. В декабре партнёры сообщали о планах увеличить долю в «Ситимобиле» до 95% к концу первого квартала 2020 года.

В апреле 2021-го «Ситимобил» добавил в свое приложение аренду автомобилей из сервиса YouDrive, который был переименован в «Ситидрайв». Приложение объединило заказ такси, аренду автомобилей и аренду электросамокатов.

На базе «Ситимобила» также работает мини-приложение «Такси "ВКонтакте"» для заказа такси из «ВКонтакте».

Через «Ситимобил» в 2021 году пользователи совершили 200 млн поездок, оборот превысил 54 млрд рублей, отчитывался VK. Убыток «Сбера» от СП составил в 2021 году 43,4 млрд рублей, в 2020-м — 27,8 млрд рублей.

  • Из крупных такси-сервисов в России работают «Яндекс» (также купил колл-центры и бизнеса по заказу грузоперевозок у «Везёт»), Gett (с марта 2021-го отдаёт часть заказов по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила»), Didi и inDriver.
  • По данным на 2020 год, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролировали 91% заказов через агрегаторы в Москве.

#новость #ситимобил

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92 комментария
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Макс Петров

Время повышать тарифы - подумали в Яндексе

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62
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Mishka

Яндексу бы самому копыта не откинуть.

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26
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Alexander Novikov

Слышал я один слушок от информаторов из Яндекса (работает кто там), что у них наоборот все хорошо. И ЗП повысили и ипотеку они уже через 4 месяца погасят (вместо 1,5 лет отложенных). Так что это Яндекс кречит, что бы к нему не приставали. А на самом деле внутри все зашибись конфета.

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2
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Роман Пацев

а как еще удержать людей, которым будут рады во всем мире?)

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0
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Whoami

Ну так они и повысят, теперь это единоличный монополист.

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0
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33_rublya

Эээээ... Он же отечественный. Чисто психанули?

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45
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jianku13

Вдруг оказалось, что санкции — это не просто отказ от гамбургеров

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76
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Андрей Фролов
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14
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Верен Дар

Новый герб РФ)

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3
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sdfa asf

Отличный мем

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0
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Dennis Gooddeni

Он на Гугл картах

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–2
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Danil Prostatin

Он на 2гисе

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36
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Danila Poyarkov

Непропальщиков ждёт ещё много сюрпризов

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7
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Михаил Филиппов

Только вот возят не на отечественном, я полагаю. Как и остальные.

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7
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Сергей S.L.

Диди передумал. А у этих доля и так слабая.

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0
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Михаил Петров

Диди передумал передумывать. То есть вернулся

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0
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Сергей S.L.

Так и я о том.

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0
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Damir Shakirov

Кредиты стали дорогие, чтобы поддерживать убыточные сервисы

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0
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Grigvik Fake

Не удивлюсь если многие отечественные компании окажутся забугорными.

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0
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mysh

Что-то на уровне "Сбер ушёл из России"

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32
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Михаил Неизвестный
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30
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Джон Картошкин

да пох, у нас своё есть, отечественное! (сарказм)

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5
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Макс Смирнов

Ааааахуеееть, мда, жизнь становится все интереснее и интереснее

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16
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Влад

я тоже в шоке, это же Mail.Ru!!!

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18
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Whoami

По большей части - это сбер

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0
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Поверхностный яд

Одна новость ахуительнее другой

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18
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Lifar Sk.

Думаю всё просто: ситимобил убыточный и они избавляются от убыточных активов во время кризиса. Следующий СберМегаМаркет.

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0
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Утренний велосипед

Да, Ситимобил жил на вливаниях. Водителям доплачивали за работу.

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0
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Kirill Mosalev

Может это связано с непонятно где брать новые тачки для автопарка как их чинить и как их обслуживать?

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14
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Никита Королёв

Это больше каршеринга касается. Новые не закупить, старые не отремонтировать. Только с большими затратами. Так что чую я, что с текущим положением дел каршеринги тоже сократятся, возрастут цены
Да и на такси и логистику в целом цены придется повышать, так как обслуживать машины стало дороже и сложнее

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8
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Поперечный Кирилл

Возможно, им разрешат эксплуатировать брички не 3, а 5 лет.

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0
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Nan Nan

Да что там, все 8...

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2
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Alexander Bobylev

Как с картами: бессрочно))

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0
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Ilgar Dadashov

Они уже с прошлого года начали по тихой китайцев закупать, теперь будут больше брать.

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0
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Дмитрий Распопов

Ну думаю сейчас таксопарки пойдут на спад, не известно что с поставками автомобилей и запчастей. Соответственно и стоимость поездки будет увеличена, не может же вечно Яндекс компенсировать поездки водителям.

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1
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Сергей Скопинцев

Тоже подумал об этом, но, кажется, он агрегатор, не факт, что есть свой таксопарк.

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0
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Егор Рябчиков

Ладно, понятно а что там со санлайтом, когда он закрывается ?

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15
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Сергей Крикунов

Уже скоро, просили не расходиться

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0
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Сергей S.L.

Да на здоровье. Хуже агрегатора я не встречал.

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2
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Влад

Да прям, нормальный был агрегатор... Цены ниже чем в Яндекс Такси

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12
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Lifar Sk.

Самые низкие цены в убере. Как активный пользователь и яндекс.такси и ситимобила и вк.такси: ничего нет дешевле убера и иногда индрайвера.

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0
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Monkhouse

Но ведь убер - это тарифы Яндекса практически рубль в рубль. Разница там от силы рублей 20.

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2
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Lifar Sk.

Нет, в яндексе всегда дороже лично у меня. Москва

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0
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Сергей S.L.

Если успевал очухаться, так как копировал поведение яндекса. Субъективно ничего хорошего с сервисом не ассоциировалось, кроме чела на Лексусе в бизнесе.

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0
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Влад

Да прям, нормальный был агрегатор... Цены ниже чем в Яндекс Такси, качество не хуже уж точно

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0
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Дмитрий Распопов

Может быть не выгодно конкурировать с откровенно говоря монополистом - Яндексом?

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9
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Whoami

Ситимобил - это совместное предприятие Сбера и ВК.
Модель такого такси на рынке - убыточна и без инвестиций им не на что жить.
Основной инвестор - Сбер, который попал своей основной деятельностью под санкции. Видимо начали сокращать свои затраты...
На самом деле очень тревожный звоночек, для ИТ сферы...

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7
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Roman Goncharenko

Да это не звоночек, это грёбаный набат...

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5
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Dimitri

IT сфера уже 2 недели как мертва.

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0
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Mik Petrov

А что, им кто то пользовался ?

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0
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Денис .

Разумеется, всегда в паре с Яндекс.такси, ибо в одно время цены могут разниться, и чаще всего в Ситимобил было дешевле

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22
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Ilgar Dadashov

В Москве они часто просто не находили машину.

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0
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igotosochi

Чаще всего дороже у меня было. Точнее, всегда дороже почему-то)

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0
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sattwa twentythree

Да, периодически юзал их в Подмосковье. У них, кстати, цены (в моей локации) были ниже, чем у Яндекса, но машин меньше. И да, заказы они перестали принимать уже пару-тройку дней тому назад, теперь понятно, почему.

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2
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sattwa twentythree

Да, периодически юзал их в Подмосковье. У них, кстати, цены (в моей локации) были ниже, чем у Яндекса, но машин меньше. И да, заказы они перестали принимать уже пару-тройку дней тому назад, теперь понятно, почему.

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0
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Андрей Браиловский

А эти-то куда уйдут, они ж отечественные на 100%

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6
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Andrew Sirchenko

туда где будет интернет и платежеспособность - тоесть куда угодно, кроме России

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5
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Антон Штадлер

Просто закроются

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3
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Adrian Azarov

Интересно будут ли вопросы к Яндекс Такси из-за положения монополиста?

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4
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Дмитрий Распопов

Сейчас наверно ни кто и вопросы задавать не будет, главное что бы остались и денежки в казну шли.

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4
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Alex Noskov

А ты то куда ??

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5
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Джон Картошкин

айпиохнулось

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0
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Andrew Martynov

Это у нас теперь полная монополия на Такси, я правильно понимаю? Ну, Gett не в счёт

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2
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Adrian Azarov

Гетт на рельсах ситимобила вроде, он использует их автопарк. Мб поэтому сегодня еще была ранее новость, что Гетт переформатирует свой бизнес

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0
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Дмитрий Распопов

Есть Максим и "местные" службы такси, но доля их на рынке ничтожна мала, по сравнению с Яндексом. Главное что бы Яндекс не озверел в ценообразовании...

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0
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Сергей Скопинцев

Гет, вроде, тоже уходит

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0
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Дмитрий Косатиков

Помянем

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2
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Ivan Evsyutin

С одной стороны грустная новость, с другой, как вспомню «уровень» их водителей и «пофигизм» их службы поддержки, то становится и не грустно.

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1
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Lifar Sk.

Яндекс на голову выше в плане поддержки, согласен. Но как бы уже спасибо, что не давал Яндексу уж сильно винтить цены. Конкуренция дело полезное для всех

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1
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NIKI-TIKI-TAWI

Я не урауходист, но Ситимобил рил был так себе, машин чаще всего никогда нет и наценки больше чем в ЯТ в часпик

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1
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Михаил Петров

Машины последнее полгода реально не находились

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1
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Allestor Krei

⚡️Яндекс объявил о прекращении работы в России

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0
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Allestor Krei

⚡️1С перестает предъявлять услуги жителям России

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1
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Allestor Krei

Здесь могла быть ваша реклама

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4
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Allestor Krei

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️Москва объявила о выходе из состава Российской Федерации и объявила о создании Московской Руси (ибо по другому и не объяснишь, почему ситимобил перестает работать в России)

P.S (осуждаю нарушение территориальной целостности России, этот комментарий шутка, товарищ майор)

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10
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Андрей Фролов

полегче, так можно на призывы к нарушению территориальной целостности накомментиться

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6
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Андрей Иванов

молюсь за автора комментариев что он не в РФ

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0
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Allestor Krei

Зря, когда выйду напишу топ-10 лайфхаков на зоне

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2
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Lexx Sky

Первый вопрос будет "а почему в тюрьме почти все с двумя глазами?"

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1
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Allestor Krei

Здесь место для рекламы

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0
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Алексей Кочергин

70% деревень: А? Что?

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0
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Михаил Петров

Ачевсмысле

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0
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Nan Nan

Так это, Санлайт закрывается или нет?

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1
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Андрей Иванов

"Наши люди в булочную на такси не ездят" © Управдом из БР

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1
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Мимопрохожий

Я.Такси победило?
Монополист теперь будет? :(

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1
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Чит Чат

Теперь вопрос к ФАС, не надо ли положение Яндекс.Такси пересмотреть?

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1
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Александр Таксерович

99% что это фейк. Рассылки от Сити небыло, куратор парка нам ничего не сообщал.

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–1
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Максим Махов

странно
это же mail group (vk) ..
а в Питере ВК такси получается тоже сворачивается??

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0
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Дмитрий Распопов

Получается так

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2
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Ильяс А.

Откуда инфа?

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0
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Lifar Sk.

Да какой-то РБК написал, а потом директор СитиМобила подтвердил, фейк наверно)

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0
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Хармонище

Первые плоды

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0
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Андрей Браиловский

Ну что, такси Максим?

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0
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Sergey Fedostsev

Следующий Яндекс и его национализация государством

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0
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Антон Дмитриевич

Нежданчик. Кто дальше?

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0
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Leha Shum

Пользовался сити а не модулем
Рип

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0
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Антон Дмитриевич

Нежданчик. Кто дальше?

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0
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Верен Дар

Сообщение удалено

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Евгений Ларин

Думаю связано с падением рубля, водителям , например, не интересно домой слать в два раза меньше денег

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0
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Сергей Крикунов

Поэтому они сказали ситимобилу Уходи

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Artur Pechorin

Россия вышла из России

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Игорь Брага

.

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Рузаль Абдуллин

Половина доставка по МКАДу делали через них. У них доставка 420 руб. фикс (350+ндс)
Жаль что уходят

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0
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Чит Чат

Все до чего дотрагивается Сбер превращается в кучу говна

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0
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М i кола

Самая печальная новость за последний месяц. По крайней мере для меня.

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danil nik

Похуй) тот случай, когда на клиентов было уже давно поебать) я вообще не понимаю, как в здравом уме можно было пользоваться этой помойкой)

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Monkhouse

Очень жаль, теперь на рынке такси у Яндекса развязаны руки.
Ситидрайв следующий?

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