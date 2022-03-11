Такси-сервис «Ситимобил» объявил о закрытии Статьи редакции
Каршеринг «Ситидрайв» остаётся.
Дата отключения сервиса не уточняется. Акционеры сервиса — VK и «Сбер».
The Bell сообщил, что его источники, знакомые с планами VK, ещё до начала «военной операции» рассказывали, что в компании обсуждается закрытие «Ситимобила».
Сервис основан в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club. В декабре партнёры сообщали о планах увеличить долю в «Ситимобиле» до 95% к концу первого квартала 2020 года.
В апреле 2021-го «Ситимобил» добавил в свое приложение аренду автомобилей из сервиса YouDrive, который был переименован в «Ситидрайв». Приложение объединило заказ такси, аренду автомобилей и аренду электросамокатов.
На базе «Ситимобила» также работает мини-приложение «Такси "ВКонтакте"» для заказа такси из «ВКонтакте».
Через «Ситимобил» в 2021 году пользователи совершили 200 млн поездок, оборот превысил 54 млрд рублей, отчитывался VK. Убыток «Сбера» от СП составил в 2021 году 43,4 млрд рублей, в 2020-м — 27,8 млрд рублей.
- Из крупных такси-сервисов в России работают «Яндекс» (также купил колл-центры и бизнеса по заказу грузоперевозок у «Везёт»), Gett (с марта 2021-го отдаёт часть заказов по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила»), Didi и inDriver.
- По данным на 2020 год, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролировали 91% заказов через агрегаторы в Москве.
Цены, жильё, документы и культура.
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.
Время повышать тарифы - подумали в Яндексе
Яндексу бы самому копыта не откинуть.
Слышал я один слушок от информаторов из Яндекса (работает кто там), что у них наоборот все хорошо. И ЗП повысили и ипотеку они уже через 4 месяца погасят (вместо 1,5 лет отложенных). Так что это Яндекс кречит, что бы к нему не приставали. А на самом деле внутри все зашибись конфета.
а как еще удержать людей, которым будут рады во всем мире?)
Ну так они и повысят, теперь это единоличный монополист.
Эээээ... Он же отечественный. Чисто психанули?
Вдруг оказалось, что санкции — это не просто отказ от гамбургеров
Новый герб РФ)
Отличный мем
Он на Гугл картах
Он на 2гисе
Непропальщиков ждёт ещё много сюрпризов
Только вот возят не на отечественном, я полагаю. Как и остальные.
Диди передумал. А у этих доля и так слабая.
Диди передумал передумывать. То есть вернулся
Так и я о том.
Кредиты стали дорогие, чтобы поддерживать убыточные сервисы
Не удивлюсь если многие отечественные компании окажутся забугорными.
Что-то на уровне "Сбер ушёл из России"
да пох, у нас своё есть, отечественное! (сарказм)
Ааааахуеееть, мда, жизнь становится все интереснее и интереснее
я тоже в шоке, это же Mail.Ru!!!
По большей части - это сбер
Одна новость ахуительнее другой
Думаю всё просто: ситимобил убыточный и они избавляются от убыточных активов во время кризиса. Следующий СберМегаМаркет.
Да, Ситимобил жил на вливаниях. Водителям доплачивали за работу.
Может это связано с непонятно где брать новые тачки для автопарка как их чинить и как их обслуживать?
Это больше каршеринга касается. Новые не закупить, старые не отремонтировать. Только с большими затратами. Так что чую я, что с текущим положением дел каршеринги тоже сократятся, возрастут цены
Да и на такси и логистику в целом цены придется повышать, так как обслуживать машины стало дороже и сложнее
Возможно, им разрешат эксплуатировать брички не 3, а 5 лет.
Да что там, все 8...
Как с картами: бессрочно))
Они уже с прошлого года начали по тихой китайцев закупать, теперь будут больше брать.
Ну думаю сейчас таксопарки пойдут на спад, не известно что с поставками автомобилей и запчастей. Соответственно и стоимость поездки будет увеличена, не может же вечно Яндекс компенсировать поездки водителям.
Тоже подумал об этом, но, кажется, он агрегатор, не факт, что есть свой таксопарк.
Ладно, понятно а что там со санлайтом, когда он закрывается ?
Уже скоро, просили не расходиться
Да на здоровье. Хуже агрегатора я не встречал.
Да прям, нормальный был агрегатор... Цены ниже чем в Яндекс Такси
Самые низкие цены в убере. Как активный пользователь и яндекс.такси и ситимобила и вк.такси: ничего нет дешевле убера и иногда индрайвера.
Но ведь убер - это тарифы Яндекса практически рубль в рубль. Разница там от силы рублей 20.
Нет, в яндексе всегда дороже лично у меня. Москва
Если успевал очухаться, так как копировал поведение яндекса. Субъективно ничего хорошего с сервисом не ассоциировалось, кроме чела на Лексусе в бизнесе.
Да прям, нормальный был агрегатор... Цены ниже чем в Яндекс Такси, качество не хуже уж точно
Может быть не выгодно конкурировать с откровенно говоря монополистом - Яндексом?
Ситимобил - это совместное предприятие Сбера и ВК.
Модель такого такси на рынке - убыточна и без инвестиций им не на что жить.
Основной инвестор - Сбер, который попал своей основной деятельностью под санкции. Видимо начали сокращать свои затраты...
На самом деле очень тревожный звоночек, для ИТ сферы...
Да это не звоночек, это грёбаный набат...
IT сфера уже 2 недели как мертва.
А что, им кто то пользовался ?
Разумеется, всегда в паре с Яндекс.такси, ибо в одно время цены могут разниться, и чаще всего в Ситимобил было дешевле
В Москве они часто просто не находили машину.
Чаще всего дороже у меня было. Точнее, всегда дороже почему-то)
Да, периодически юзал их в Подмосковье. У них, кстати, цены (в моей локации) были ниже, чем у Яндекса, но машин меньше. И да, заказы они перестали принимать уже пару-тройку дней тому назад, теперь понятно, почему.
Да, периодически юзал их в Подмосковье. У них, кстати, цены (в моей локации) были ниже, чем у Яндекса, но машин меньше. И да, заказы они перестали принимать уже пару-тройку дней тому назад, теперь понятно, почему.
А эти-то куда уйдут, они ж отечественные на 100%
туда где будет интернет и платежеспособность - тоесть куда угодно, кроме России
Просто закроются
Интересно будут ли вопросы к Яндекс Такси из-за положения монополиста?
Сейчас наверно ни кто и вопросы задавать не будет, главное что бы остались и денежки в казну шли.
А ты то куда ??
айпиохнулось
Это у нас теперь полная монополия на Такси, я правильно понимаю? Ну, Gett не в счёт
Гетт на рельсах ситимобила вроде, он использует их автопарк. Мб поэтому сегодня еще была ранее новость, что Гетт переформатирует свой бизнес
Есть Максим и "местные" службы такси, но доля их на рынке ничтожна мала, по сравнению с Яндексом. Главное что бы Яндекс не озверел в ценообразовании...
Гет, вроде, тоже уходит
Помянем
С одной стороны грустная новость, с другой, как вспомню «уровень» их водителей и «пофигизм» их службы поддержки, то становится и не грустно.
Яндекс на голову выше в плане поддержки, согласен. Но как бы уже спасибо, что не давал Яндексу уж сильно винтить цены. Конкуренция дело полезное для всех
Я не урауходист, но Ситимобил рил был так себе, машин чаще всего никогда нет и наценки больше чем в ЯТ в часпик
Машины последнее полгода реально не находились
⚡️Яндекс объявил о прекращении работы в России
⚡️1С перестает предъявлять услуги жителям России
Здесь могла быть ваша реклама
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️Москва объявила о выходе из состава Российской Федерации и объявила о создании Московской Руси (ибо по другому и не объяснишь, почему ситимобил перестает работать в России)
P.S (осуждаю нарушение территориальной целостности России, этот комментарий шутка, товарищ майор)
полегче, так можно на призывы к нарушению территориальной целостности накомментиться
молюсь за автора комментариев что он не в РФ
Зря, когда выйду напишу топ-10 лайфхаков на зоне
Первый вопрос будет "а почему в тюрьме почти все с двумя глазами?"
Здесь место для рекламы
70% деревень: А? Что?
Ачевсмысле
Так это, Санлайт закрывается или нет?
"Наши люди в булочную на такси не ездят" © Управдом из БР
Я.Такси победило?
Монополист теперь будет? :(
Теперь вопрос к ФАС, не надо ли положение Яндекс.Такси пересмотреть?
99% что это фейк. Рассылки от Сити небыло, куратор парка нам ничего не сообщал.
странно
это же mail group (vk) ..
а в Питере ВК такси получается тоже сворачивается??
Получается так
Откуда инфа?
Да какой-то РБК написал, а потом директор СитиМобила подтвердил, фейк наверно)
Первые плоды
Ну что, такси Максим?
Следующий Яндекс и его национализация государством
Нежданчик. Кто дальше?
Пользовался сити а не модулем
Рип
Нежданчик. Кто дальше?
Сообщение удалено
Думаю связано с падением рубля, водителям , например, не интересно домой слать в два раза меньше денег
Поэтому они сказали ситимобилу Уходи
Россия вышла из России
.
Половина доставка по МКАДу делали через них. У них доставка 420 руб. фикс (350+ндс)
Жаль что уходят
Все до чего дотрагивается Сбер превращается в кучу говна
Самая печальная новость за последний месяц. По крайней мере для меня.
Похуй) тот случай, когда на клиентов было уже давно поебать) я вообще не понимаю, как в здравом уме можно было пользоваться этой помойкой)
Очень жаль, теперь на рынке такси у Яндекса развязаны руки.
Ситидрайв следующий?