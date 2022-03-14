Европейский регулятор отозвал сертификаты всех российских авиакомпаний Статьи редакции
Лётные сертификаты для самолётов в России ранее приостановили Бермуды.
- Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полёты в небе стран Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на регулятора.
- В списке регулятора в том числе есть «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и другие компании. Они не смогут «пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока их действие не будет восстановлено», говорится в сообщении.
- С 13 марта лётные сертификаты для самолётов в России приостановили власти Бермуд, без документов судно не допускается к эксплуатации. По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было 768 бермудских самолётов.
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Путину 100% пофиг, он и так никуда летать не собирался.
Да и на VC он не сидит, как он эту новость то узнает.
Распечатают:)
768 бермудских самолётов - на дне?
Что это вообще значит, поясните
Это значит что у 768 самолетов были ПТС, зарегистрированные в Бермудах. Эти ПТС аннулировали.
Слышал что-то про треугольник.
Сообщение удалено
Интересно, куда можно пристроить сразу 768 самолётов? 🤔
На внутренние рейсы
И с последующим разбором на запчасти.
Это как сразу 146 поправок (или около того)
Национализировали чтоль?
Эти сертификаты нужны только в аэропортах стран Евросоюза? Расшифруйте новость для обывателей, штоле
Ничего удивительного.
Бугага, орки собираются разбирать самолёты на запчасти, вы только вдумайтесь в этот план😂