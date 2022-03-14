Транспорт
Таинственный кот

Европейский регулятор отозвал сертификаты всех российских авиакомпаний Статьи редакции

Лётные сертификаты для самолётов в России ранее приостановили Бермуды.

  • Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полёты в небе стран Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на регулятора.
  • В списке регулятора в том числе есть «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и другие компании. Они не смогут «пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока их действие не будет восстановлено», говорится в сообщении.
  • С 13 марта лётные сертификаты для самолётов в России приостановили власти Бермуд, без документов судно не допускается к эксплуатации. По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было 768 бермудских самолётов.

#новость #авиаперелёты

1939 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
John Smith

Путину 100% пофиг, он и так никуда летать не собирался.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Я

Да и на VC он не сидит, как он эту новость то узнает.

Ответить
3
Развернуть ветку
Amig0ja

Распечатают:)

Ответить
2
Развернуть ветку
Чит Чат

768 бермудских самолётов - на дне?
Что это вообще значит, поясните

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей С.

Это значит что у 768 самолетов были ПТС, зарегистрированные в Бермудах. Эти ПТС аннулировали.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

Слышал что-то про треугольник.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Сообщение удалено

Ответить
0
Развернуть ветку
cepera

Интересно, куда можно пристроить сразу 768 самолётов? 🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Paster Nak

На внутренние рейсы

Ответить
0
Развернуть ветку
Kek Man

И с последующим разбором на запчасти.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Это как сразу 146 поправок (или около того)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Банников

Национализировали чтоль?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Гамаюнов

Эти сертификаты нужны только в аэропортах стран Евросоюза? Расшифруйте новость для обывателей, штоле

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ничего удивительного.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Бугага, орки собираются разбирать самолёты на запчасти, вы только вдумайтесь в этот план😂

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Медиа
Таинственный кот
«Яндекс.Музыка» и VK столкнулись с проблемой пополнения каталогов некоторыми западными релизами Статьи редакции

После приостановке работы в России «большой тройки» звукозаписывающих лейблов.

20
Право
Василий Черепанов
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт. Законно ли это и что делать?

Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.

57
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Маша Цепелева
Telegram запустил стриминг видео в каналах Статьи редакции

И добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище.

45
Veles.finance
Разбираемся в Стейблкоинах — USDT, USDC, BUSD, UST, DAI
3
Мнения
Маша Цепелева
«Место McDonald's никто не займёт»: основатель «Теремка» объяснил, что закрытие ресторанов не поможет местному бизнесу Статьи редакции

Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».

527
Точка
«В фильме про Уолл-стрит одни грубияны. Так продавать нельзя»: тимлид команды продаж — о работе в Точке

Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.

4
Медиа
Таинственный кот
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Из-за фейков о «военной операции» в Украине.

97
М.Видео-Эльдорадо
М.Видео-Эльдорадо ограничила рост цен на социально значимые товары

С 5 марта М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на ряд моделей бытовой техники и электроники, которые особенно необходимы россиянам - для приготовления пищи, для связи с родными, работы и учёбы, получения медицинских услуг, заказа продуктов, услуг и лекарств.

0
Финансы
Alexnadr
Пошаговая инструкция: как покупать и переводить $ дешевле курса, без комиссий и ограничений

Суть такова: Мы покупаем криптодоллар (USDT) за рубли, а потом меняем эти криптодоллары на реальные доллары/евро/фунты/любые валюты, прямо на карту любого банка.

36
Ойл Ресурс Групп
Запустили маркетплейс и достигли оборота более 2 млрд рублей

С чего началась история онлайн-площадки для торговли сырьём.

9
Больше статей
null