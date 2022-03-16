BMW и Volkswagen приостановили работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей — FT Статьи редакции
Об остановке своих производств и экспорта в Россию оба автопроизводителя заявили в начале марта.
- Немецкие BMW и Volkswagen вынуждены приостановить свои производства по всей Европе из-за нехватки необходимых для производства машин деталей, которые поставлялись с Украины. Об этом пишет Financial Times.
- В частности, по данным аналитической компании AutoAnalysis, которые приводит газета, на Украину приходится около пятой части поставок жгутов для электрокабелей.
- Кроме того, автопроизводители столкнулись с проблемой доставки уже готовой продукции через польско-украинскую границу, утверждает издание. В том числе из-за нехватки водителей и переполненных пунктов на границе, которые почти закрыты для обычных коммерческих грузоперевозок.
- В BMW сообщили, что работают с поставщиками, пострадавшими от украинского кризиса, чтобы вместе найти решение проблем и реализовать его — будь то сохранение производства в Украине или в другом месте. В VW заявили, что девять из 11 его поставщиков в стране продолжают работать, хотя и с меньшими мощностями.
- 1 марта 2022 года BMW также объявил об остановке производства автомобилей в России и остановке поставок, Volkswagen принял такое же решение 3 марта.
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Я не понял, как они завязаны на Украине.
Из-за жгутов для кабелей? Seriously?
да там сейчас такое начнется....
Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем.
Проблема связана с остановкой производства сразу у двух крупнейших украинских поставщиков неонам – «Криоина» и «Ингаза». Это серьезнейший удар по мировой отрасли полупроводников, и связан он со спецоперацией России в ЛНР и ДНР, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г.
Представители обоих заводов сообщили Reuters, что производство неона на Украине было остановлено, поскольку «российские войска усилили свои атаки на города по всей Украине, разрушая ключевую инфраструктуру».
По оценке Reuters, именно «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали 50% мировых поставок неона. Аналитики агентства не сомневаются, что это подхлестнет дефицит микросхем, от которого в настоящее время страдают все современные сферы деятельности человека.
Но тут еще более зловещее намечается. Украина и Россия - крупнейшие экспортеры сельхоз продукции. Надо ли говорить, что Украина сейчас ничего не отгружает, посевная компания провалена, что с запасами будет тоже не ясно. Россия прекратила экспорт, и восстановит ли в условиях санкций - вопрос.
И в довесок ко всему под санкциями Беларуськалий и Мазепин ( Уралкалий) а это треть калийных удобрений если не больше.
Из-за очень высокой цены на газ подорожали азотные удобрения.
НУ и из-за дорогой нефти - дорогой бензин и солярка для сельхозтехники.
Во второй половине у мира могут начаться нефиговые такие проблемы из-за резко подорожавшей еды.
вот и я про это. сейчас не только у РФ будут проблемы
Будут ли они жить хуже, россиян до начала "спецоперации"?
В Турции еще до войны инфляция перевалила за 50%, а в текущих условиях звиздец(финал сонетарного эксперимента Эрдогана) еще быстрее наступит.
В Сирии тоже все плохо из-за мировых цен, хочу напомнить, что неурожай стал катализатором всего.
Так что много чего может произойти в этом году.
А у России при этом проблем нет и не будет...
Но во времена СССР как-то обходились без нашего зерна. Будут есть не хлеб, а пироженные
А вот это как раз чушь. Украина + Россия это 15% всего, учитывая что всегда был ИЗБЫТОК, ничего страшного не будет.
Уже в куче статей обсосали этот миф.
Обрыв связей и двузначная инфляция - это начало глобальной стагнации. Проще говоря великая депрессия в рамках земного шарика. Раньше с этим боролись началом военных действий.
Стагнация будет вряд ли - наращиваются огромные военные бюджеты даже беженцам найдётся работа. Но санкции рф затронут экономику очень многих стран.
Ничего, что реально всё равно он (неон) шел из России? Где Украина и где производство, продукция, полезные ископаемые и тд.
А какая разница? Производство встало — вот о чём речь.
Просто в приведенном тексте подано, что производитель неона Украина. Мне это сразу резануло взгляд и разум. Не удивлюсь, если реальные хозяева Криоина и тд из России.
Про Криоин, похоже, Вы правы — https://tgko.com/predpriyatia/krioin_inginiring/
Ну печалька в том, что война порушила сохранявшиеся несмотря ни на что деловые связи.
больше ничего не резануло взгляд и разум?
не, всё остальное в пределах логики и причинно-следственных связей.
Кроме Украины производство этого газа налажено в Китае. Поставщики неона из Поднебесной уже начали повышать цены на свою продукцию.
По итогу заменит Китай.
ничего так как основная сложность - не предварительное разделение газов, а очистка от примесей
Разве сам газ производится не в России, а на Украине идёт его "очистка" и экспорт?
Именно так и есть.
Причем сырье российское, как эта кооперация может вообще заработать теперь совсем не понятно.
Украина покупала у России грязный неон, очищала его и продавала куда надо
Сейчас диверсификация по странам очень жесткая, практически ничего сложного в одиночку создать невозможно, нужно создавать новые производства.
это приведет к новым договоренностям, но там уже у всех будут другие условия. всегда этим заканчивалось
Или нормальные связи, без ругательств
Не так. Возможно, но дорого. Все подорожает
на Украине было производство кабелей из-за дешивизны ручного труда, вот такое производство, чтоб было понятно почему оно было там.
» Из-за жгутов для кабелей? Seriously?
Да. Глобализация.
Это нормально, если радуешься таким новостям, что не только россияне страдают?
Да, это менталитет. У меня такой же.
Ну украинцы радуются в соцсетях от новостей о санкциях для РФ, будто это Путину вред, а не обычным гражданам
Они злятся и на обычных граждан. И имеют полное право
Нет, нет имеют. Уж простите. Точнее право то имеют конечно, кто запретит, но это необоснованно.
Да не стоит отвечать на заведомое разжигание конфликта.
так имеют или нет?)
это и называется - украинский фашизм.
Вы сейчас серьёзно?
Абсолютно...испытывать ненависть к человеку другой страны, который тебе абсолютно ничего не сделал, в том числе обвинять его в действии/бездействии как это называется?
Сейчас прибегут про смерти комментить (да - грустно что люди гибнут), но. Согласен. Реакция норм, ведь все санкции не против населения страны были. Все в кремле сейчас переживают что макдоналды с кфс ушли, Водку не продаем за рубежным странам и вообще.... Прям жития теперь нет.
Увы, портал в бездну работает в две стороны :(
Я радуюсь таким новостям не потому, что делаю зла простому народу западному, а потому что тоже надеюсь, что может до них и до их чиновников дойдет, что санкции всё-таки в обе стороны работают.
Ну дойдет, ну заменит Китай. Этим и закончится.
Откуда этот миф, что Китай может заменить все в этой жизни?
У вас везде все заменит Китай. Так а импортозамещение где тогда?
Так это оно и есть! Когда импорт из рф / украины заменяет китай!
Как бы радуешься, но и как бы грустишь
Зависит от того, насколько дальше мысль заходит.
Выше написал, почему так мыслю. Мне уже под тридцатник, но сейчас начал думать как наивный ребенок: "почему мы все просто не можем жить мирно и дружить"?
Я мыслю аналогично. Но немного дальше развиваю тему-может таки этот идиотский мир рухнет и вместо гнилого получится что-то нормальное?
Потому что для того, что бы стать тем, кто определяет, будем мы мирно дружить или нет, нужно быть очень злым и безжалостным на этом пути.
Потому что мест на вершине Фудзи мало, а улиток - много.
Долбанная глобализация.
Клятый Байден!
Может, дело не в посудной лавке, а в медведе?
Спал бы себе спокойно в Кремле в ночь на 24, всё было бы хорошо. Вот как бывает когда не спится и кошмары мерещатся
Решение было принято до этого
Это да, лётчики в январе знали
Чё нам не сказал?
А сбербанк за месяц до 24 февраля чудесным образом перестал выдавать ипотеки даже тем, у кого идеальнейший кредитный рейтинг и высокие ЗП) Совпадение?
Не думаю.
У меня брату в феврале одобрили ипотеку под 9% и в марте он по этому одобрению купил квартиру
Мне они кредит размером в 3 белых зарплаты не одобрили 2 года назад, врятли дело в этом
Нам выдали в последние январские дни, сразу одобрили. При наличии еще действующей первой ипотеки. Именно из-за этого факта я думала, что Центробанк как раз ничего не знал и банки не предупреждал от слова совсем.
Прям сам вам рассказал?
Я, говорит, до этого принял решение.
Ну было бы странно просто, если бы он сказал - да я чот за пару дней подумал и решил. Даже если бы это реально было так.
Злые языки говорят, что Путин тактик, и все решения принимает почти с колёс. Специфика прошлой работы, как и паранойя.
Еще лучше в ночь на 24 выступил с обращением "Я устал, я ухожу..Буду жить во дворце в Крыму, выращивать капусту и виноград и воспитывать Кабаевых"
Лол, кто бы мог подумать.
Угу, помню репортаж о жгутовом заводе. Это была большая перемога для Порошенко.
Да, он лично разрезал ленточку после открытия общественного сортира, значимые же события
А тебя что,в этом сортире закрыли? Что такой злой стал
Наоборот, сортиры для народа это первое дело, тут властям респект и уважуха.
Вот это поворот. Но, думаю, быстро найдут замену.
замену то найдут. но вот качество этой замены будет оставлять лучшего. не стоит думать что если захлопываешь дверь перед РФ - будет страдать только она одна.
Тут Украину обсуждают, а не РФ.
Тут РФ обсуждают, а не Украину.
Во всём же виноваты США
Нет, они не могут быть виноваты, та сторона полностью святая :))))) это другое
Так неон в России добывают, Украина - транспортный хаб для него (и возможно что-то обрабатывает)
Его не добывают, это побочный продукт при производстве стали.
"Добывают" утрировано, производится
Так речь про жгуты вообще-то.
Какая разница, нае**ли и тех, и этих.
В эту игру как выяснилось можно играть вдвоем.
Не только вдвоем. Это командная игра. Правда, пока еще не определились, какие в конце будут призы.
В конце покажут мультик.
Главное что бы не письку.
Там ещё ходят слухи что лыж фишер тоже в этом году не будет, так как на украинском заводе делали сердечники для них
Главное, чтобы рф победила... И тогда уже рф будет диктовать условия
На вашем благосостоянии это никак не скажется
Уже сказалось на всех ;)
Отдельные граждане станут богаче, да.
Если рф проиграет, еще как скажется. Мало не покажется всем россиянам.
В любом раскладе будет хреново
Ахтунг
Кчертямзакрывахтунг(((
Пошла цепная реакция!
попадание калибра по вашему штабу сильно подкосило качество ботов
Россиянам?
Всему миру
Россиянам по всему миру
Это что? Владимир Путин всех переиграл?
Говорят что вот-вот Китай откажется от доллара и тогда заживём, надо только подождать немного...
Ну... Китай да, Тайвань навряд ли.
Ага. Всех. Начиная с российского народа.
BMW 3000 человек на той неделе уволил
Пруфы?
Бабка на лавке сказала.
Ппц... Хреново будет сейчас всем
Проблема то, наверное не в жгутах ...
https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/business/825644
И так дефицит был сильный в результате пандемии, а теперь просто решили не открываться (
PS: Против войны во всех ее проявлениях
Помянем, чё.
Правильная ссылка:
https://www.interfax.ru/business/825644
Тяу
Мда, мир сходит с ума.
В первый раз, да? :)
Это было сразу ясно из ситуации. Более того, это только начало.
Старая система политического устройства европейского мира устарела. Вот теперь ждём…
Эээ, это еще и BMW с Volkswagen платить придется?
Самый кайф в том, что когда БНВ и пр. громко кричали об уходе из России, они прекрасно знали, что в ближайшее время будут проблемы с производством. Что пару недель спустя они все равно не смогут делать поставки в РФ. То есть реальные бизнесовые потери от решения (временно?) перестать работать в России приблизительно равны нулю.
Упс