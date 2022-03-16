Транспорт
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BMW и Volkswagen приостановили работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей — FT Статьи редакции

Об остановке своих производств и экспорта в Россию оба автопроизводителя заявили в начале марта.

  • Немецкие BMW и Volkswagen вынуждены приостановить свои производства по всей Европе из-за нехватки необходимых для производства машин деталей, которые поставлялись с Украины. Об этом пишет Financial Times.
  • В частности, по данным аналитической компании AutoAnalysis, которые приводит газета, на Украину приходится около пятой части поставок жгутов для электрокабелей.
  • Кроме того, автопроизводители столкнулись с проблемой доставки уже готовой продукции через польско-украинскую границу, утверждает издание. В том числе из-за нехватки водителей и переполненных пунктов на границе, которые почти закрыты для обычных коммерческих грузоперевозок.
  • В BMW сообщили, что работают с поставщиками, пострадавшими от украинского кризиса, чтобы вместе найти решение проблем и реализовать его — будь то сохранение производства в Украине или в другом месте. В VW заявили, что девять из 11 его поставщиков в стране продолжают работать, хотя и с меньшими мощностями.
  • 1 марта 2022 года BMW также объявил об остановке производства автомобилей в России и остановке поставок, Volkswagen принял такое же решение 3 марта.

#новость #днрилнр

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Иван Ребрищев

Я не понял, как они завязаны на Украине.
Из-за жгутов для кабелей? Seriously?

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18
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giftmouse

да там сейчас такое начнется....

Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем.

Проблема связана с остановкой производства сразу у двух крупнейших украинских поставщиков неонам – «Криоина» и «Ингаза». Это серьезнейший удар по мировой отрасли полупроводников, и связан он со спецоперацией России в ЛНР и ДНР, инициированной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г.

Представители обоих заводов сообщили Reuters, что производство неона на Украине было остановлено, поскольку «российские войска усилили свои атаки на города по всей Украине, разрушая ключевую инфраструктуру».

По оценке Reuters, именно «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали 50% мировых поставок неона. Аналитики агентства не сомневаются, что это подхлестнет дефицит микросхем, от которого в настоящее время страдают все современные сферы деятельности человека.

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23
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Михаил Зеленин

Но тут еще более зловещее намечается. Украина и Россия - крупнейшие экспортеры сельхоз продукции. Надо ли говорить, что Украина сейчас ничего не отгружает, посевная компания провалена, что с запасами будет тоже не ясно. Россия прекратила экспорт, и восстановит ли в условиях санкций - вопрос.

И в довесок ко всему под санкциями Беларуськалий и Мазепин ( Уралкалий) а это треть калийных удобрений если не больше.
Из-за очень высокой цены на газ подорожали азотные удобрения.
НУ и из-за дорогой нефти - дорогой бензин и солярка для сельхозтехники.

Во второй половине у мира могут начаться нефиговые такие проблемы из-за резко подорожавшей еды.

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17
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giftmouse

вот и я про это. сейчас не только у РФ будут проблемы

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11
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Для Сохранения

Будут ли они жить хуже, россиян до начала "спецоперации"?

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1
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Romula Daraa

В Турции еще до войны инфляция перевалила за 50%, а в текущих условиях звиздец(финал сонетарного эксперимента Эрдогана) еще быстрее наступит.
В Сирии тоже все плохо из-за мировых цен, хочу напомнить, что неурожай стал катализатором всего.
Так что много чего может произойти в этом году.

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1
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sun sun

А у России при этом проблем нет и не будет...

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3
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Qwerty54321

Но во времена СССР как-то обходились без нашего зерна. Будут есть не хлеб, а пироженные

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3
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color

А вот это как раз чушь. Украина + Россия это 15% всего, учитывая что всегда был ИЗБЫТОК, ничего страшного не будет.
Уже в куче статей обсосали этот миф.

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1
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Олег Пиняев

Обрыв связей и двузначная инфляция - это начало глобальной стагнации. Проще говоря великая депрессия в рамках земного шарика. Раньше с этим боролись началом военных действий.

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0
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Марк Нилов

Стагнация будет вряд ли - наращиваются огромные военные бюджеты даже беженцам найдётся работа. Но санкции рф затронут экономику очень многих стран.

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0
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Денис К

Ничего, что реально всё равно он (неон) шел из России? Где Украина и где производство, продукция, полезные ископаемые и тд.

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8
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Valentin Dombrovsky

А какая разница? Производство встало — вот о чём речь.

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10
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Денис К

Просто в приведенном тексте подано, что производитель неона Украина. Мне это сразу резануло взгляд и разум. Не удивлюсь, если реальные хозяева Криоина и тд из России.

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11
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Valentin Dombrovsky

Про Криоин, похоже, Вы правы — https://tgko.com/predpriyatia/krioin_inginiring/

Ну печалька в том, что война порушила сохранявшиеся несмотря ни на что деловые связи.

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8
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Ангелина Потапова

больше ничего не резануло взгляд и разум?

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1
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Денис К

не, всё остальное в пределах логики и причинно-следственных связей.

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8
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Pavel Petel

Кроме Украины производство этого газа налажено в Китае. Поставщики неона из Поднебесной уже начали повышать цены на свою продукцию.

По итогу заменит Китай.

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7
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Io Eau

ничего так как основная сложность - не предварительное разделение газов, а очистка от примесей

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1
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Николай Попов

Разве сам газ производится не в России, а на Украине идёт его "очистка" и экспорт?

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1
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Evgeniy Bubniv

Именно так и есть.

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0
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Михаил Зеленин

Причем сырье российское, как эта кооперация может вообще заработать теперь совсем не понятно.

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0
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Василий Степанофф

Украина покупала у России грязный неон, очищала его и продавала куда надо

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0
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Ware Wow

Сейчас диверсификация по странам очень жесткая, практически ничего сложного в одиночку создать невозможно, нужно создавать новые производства.

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12
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giftmouse

это приведет к новым договоренностям, но там уже у всех будут другие условия. всегда этим заканчивалось

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1
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Nice Man

Или нормальные связи, без ругательств

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0
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Nick Chernykh

Не так. Возможно, но дорого. Все подорожает

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0
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Romula Daraa

на Украине было производство кабелей из-за дешивизны ручного труда, вот такое производство, чтоб было понятно почему оно было там.

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1
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Андрей Сергеев

» Из-за жгутов для кабелей? Seriously?

Да. Глобализация.

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0
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Сергей Я

Это нормально, если радуешься таким новостям, что не только россияне страдают?

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8
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Tim G

Да, это менталитет. У меня такой же.

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21
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Nice Man

Ну украинцы радуются в соцсетях от новостей о санкциях для РФ, будто это Путину вред, а не обычным гражданам

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11
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Pushkareva Ekaterina

Они злятся и на обычных граждан. И имеют полное право

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–3
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Сергей Я

Нет, нет имеют. Уж простите. Точнее право то имеют конечно, кто запретит, но это необоснованно.

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7
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Nice Man

Да не стоит отвечать на заведомое разжигание конфликта.

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0
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Igor Kalashnikov

так имеют или нет?)

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0
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Василий Степанофф

это и называется - украинский фашизм.

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2
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Pushkareva Ekaterina

Вы сейчас серьёзно?

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–4
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Василий Степанофф

Абсолютно...испытывать ненависть к человеку другой страны, который тебе абсолютно ничего не сделал, в том числе обвинять его в действии/бездействии как это называется?

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3
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НечеловеческаяЛогика

Сейчас прибегут про смерти комментить (да - грустно что люди гибнут), но. Согласен. Реакция норм, ведь все санкции не против населения страны были. Все в кремле сейчас переживают что макдоналды с кфс ушли, Водку не продаем за рубежным странам и вообще.... Прям жития теперь нет.

Увы, портал в бездну работает в две стороны :(

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3
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Сергей Я

Я радуюсь таким новостям не потому, что делаю зла простому народу западному, а потому что тоже надеюсь, что может до них и до их чиновников дойдет, что санкции всё-таки в обе стороны работают.

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12
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Pavel Petel

Ну дойдет, ну заменит Китай. Этим и закончится.

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0
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Василий Степанофф

Откуда этот миф, что Китай может заменить все в этой жизни?

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2
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Solodin Iota

У вас везде все заменит Китай. Так а импортозамещение где тогда?

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1
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Denis Kiselev

Так это оно и есть! Когда импорт из рф / украины заменяет китай!

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0
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Adam Christ

Как бы радуешься, но и как бы грустишь

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1
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Lexx Sky

Зависит от того, насколько дальше мысль заходит.

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0
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Сергей Я

Выше написал, почему так мыслю. Мне уже под тридцатник, но сейчас начал думать как наивный ребенок: "почему мы все просто не можем жить мирно и дружить"?

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0
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Lexx Sky

Я мыслю аналогично. Но немного дальше развиваю тему-может таки этот идиотский мир рухнет и вместо гнилого получится что-то нормальное?

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0
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Престижный Паша

Потому что для того, что бы стать тем, кто определяет, будем мы мирно дружить или нет, нужно быть очень злым и безжалостным на этом пути.
Потому что мест на вершине Фудзи мало, а улиток - много.

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0
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Igor Kowalski

Долбанная глобализация.

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9
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Сергей Я

Клятый Байден!

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6
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Макс

Может, дело не в посудной лавке, а в медведе?

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0
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tadassana

Спал бы себе спокойно в Кремле в ночь на 24, всё было бы хорошо. Вот как бывает когда не спится и кошмары мерещатся

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4
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Super 72

Решение было принято до этого

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4
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Роман Тютюнов

Это да, лётчики в январе знали

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0
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Сергей Я

Чё нам не сказал?

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11
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Влад Борщ

А сбербанк за месяц до 24 февраля чудесным образом перестал выдавать ипотеки даже тем, у кого идеальнейший кредитный рейтинг и высокие ЗП) Совпадение?

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4
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Степан Фадеев

Не думаю.

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5
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Василий Степанофф

У меня брату в феврале одобрили ипотеку под 9% и в марте он по этому одобрению купил квартиру

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0
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Qwerty54321

Мне они кредит размером в 3 белых зарплаты не одобрили 2 года назад, врятли дело в этом

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0
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Mariya Ky

Нам выдали в последние январские дни, сразу одобрили. При наличии еще действующей первой ипотеки. Именно из-за этого факта я думала, что Центробанк как раз ничего не знал и банки не предупреждал от слова совсем.

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0
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Maxim Petrukhin

Прям сам вам рассказал?
Я, говорит, до этого принял решение.

Ну было бы странно просто, если бы он сказал - да я чот за пару дней подумал и решил. Даже если бы это реально было так.

Злые языки говорят, что Путин тактик, и все решения принимает почти с колёс. Специфика прошлой работы, как и паранойя.

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0
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Василий Степанофф

Еще лучше в ночь на 24 выступил с обращением "Я устал, я ухожу..Буду жить во дворце в Крыму, выращивать капусту и виноград и воспитывать Кабаевых"

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1
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Zaebaniy Underground

Лол, кто бы мог подумать.

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7
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Сергей Исаков

Угу, помню репортаж о жгутовом заводе. Это была большая перемога для Порошенко.

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5
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Aleksey Telyshev

Да, он лично разрезал ленточку после открытия общественного сортира, значимые же события

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3
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денис кравцов

А тебя что,в этом сортире закрыли? Что такой злой стал

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2
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Aleksey Telyshev

Наоборот, сортиры для народа это первое дело, тут властям респект и уважуха.

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2
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Артём Палённый

Вот это поворот. Но, думаю, быстро найдут замену.

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0
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giftmouse

замену то найдут. но вот качество этой замены будет оставлять лучшего. не стоит думать что если захлопываешь дверь перед РФ - будет страдать только она одна.

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15
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Pavel Petel

Тут Украину обсуждают, а не РФ.

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4
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Биба и Боба

Тут РФ обсуждают, а не Украину.

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6
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Qwerty54321

Во всём же виноваты США

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2
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Биба и Боба

Нет, они не могут быть виноваты, та сторона полностью святая :))))) это другое

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1
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Whoami

Так неон в России добывают, Украина - транспортный хаб для него (и возможно что-то обрабатывает)

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3
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Pavel Petel

Его не добывают, это побочный продукт при производстве стали.

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1
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Whoami

"Добывают" утрировано, производится

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0
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Степан Фадеев

Так речь про жгуты вообще-то.

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0
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Non Existence

Какая разница, нае**ли и тех, и этих.

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0
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Aleksey Telyshev

В эту игру как выяснилось можно играть вдвоем.

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2
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Станислав Перевышин

Не только вдвоем. Это командная игра. Правда, пока еще не определились, какие в конце будут призы.

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2
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Анна Козлова

В конце покажут мультик.

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0
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Zaebaniy Underground

Главное что бы не письку.

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1
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Qwerty54321

Там ещё ходят слухи что лыж фишер тоже в этом году не будет, так как на украинском заводе делали сердечники для них

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3
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Александр Курбатов

Главное, чтобы рф победила... И тогда уже рф будет диктовать условия

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0
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Sergei Timofeyev

На вашем благосостоянии это никак не скажется

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1
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Kirill Vorobyev

Уже сказалось на всех ;)

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1
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Sergei Timofeyev

Отдельные граждане станут богаче, да.

Ответить
0
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Александр Курбатов

Если рф проиграет, еще как скажется. Мало не покажется всем россиянам.

Ответить
0
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Sergei Timofeyev

В любом раскладе будет хреново

Ответить
0
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Интернет Магазинов

Ахтунг

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1
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Ruslan Umarkhanov

Кчертямзакрывахтунг(((

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0
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Евгений Алексеевич

Пошла цепная реакция!

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1
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ЛЕВ МАНЬЕР
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–1
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Podkuiko Vladislav
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–6
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Сергей Исаков

попадание калибра по вашему штабу сильно подкосило качество ботов

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9
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Charles Lynch

Россиянам?

Ответить
3
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Adam Christ

Всему миру

Ответить
0
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денис кравцов

Россиянам по всему миру

Ответить
1
Развернуть ветку
Kirill Vorobyev

Это что? Владимир Путин всех переиграл?

Ответить
1
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Qwerty54321

Говорят что вот-вот Китай откажется от доллара и тогда заживём, надо только подождать немного...

Ответить
1
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Zaebaniy Underground

Ну... Китай да, Тайвань навряд ли.

Ответить
0
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Maxim Petrukhin

Ага. Всех. Начиная с российского народа.

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0
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Vitaly Tolstykh

BMW 3000 человек на той неделе уволил

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0
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Alex D

Пруфы?

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3
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Zaebaniy Underground

Бабка на лавке сказала.

Ответить
1
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Иван Вялков

Ппц... Хреново будет сейчас всем

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1
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Vitaliy O

Проблема то, наверное не в жгутах ...
https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/business/825644

И так дефицит был сильный в результате пандемии, а теперь просто решили не открываться (

PS: Против войны во всех ее проявлениях

Ответить
1
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Zaebaniy Underground

Помянем, чё.

Ответить
0
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Андрей Сергеев

Правильная ссылка:
https://www.interfax.ru/business/825644

Ответить
0
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Артем Порубаев

Тяу

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0
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Denis V

Мда, мир сходит с ума.

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0
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Zaebaniy Underground

В первый раз, да? :)

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0
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Mariya Ky

Это было сразу ясно из ситуации. Более того, это только начало.

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0
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Sergey Petrov

Старая система политического устройства европейского мира устарела. Вот теперь ждём…

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0
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ukrainewartube.com

Эээ, это еще и BMW с Volkswagen платить придется?

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0
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Pepe Elefes

Самый кайф в том, что когда БНВ и пр. громко кричали об уходе из России, они прекрасно знали, что в ближайшее время будут проблемы с производством. Что пару недель спустя они все равно не смогут делать поставки в РФ. То есть реальные бизнесовые потери от решения (временно?) перестать работать в России приблизительно равны нулю.

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0
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MOOD

Упс

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