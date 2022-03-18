Транспорт
Маша Цепелева

РБК: сотрудникам «Ситимобила» объяснили причины закрытия сервиса — он перестал быть прибыльным и превратился в «обузу» Статьи редакции

«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.

  • О причинах закрытия сервиса рассказал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев на встрече с сотрудниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на собрании.
  • Бедарев говорил, что «акционеры вложили немало денег в развитие компании». В отдельных городах «Ситимобилу» удалось достичь доли почти в 30%, но «этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной, и она по-прежнему требует больших вложений».
  • По мнению акционеров, компания не достигла запланированной доли на рынке. При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI, говорит источник издания. По его словам, «Ситимобил» зарабатывал и «мог делать это лучше».
  • Сотрудникам «Ситимобила» предложили расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке», говорят источники. Когда и как будет ликвидироваться компания руководство не пояснило.
  • «Ситимобил» — часть совместного предприятия «Сбера» и VK. В 2021 году в развитие всего СП компании вложили до 43 млрд рублей. СП получило последнее финансирование в октябре 2021 года — 12 млрд рублей. В финансовом отчёте выручка и прибыль «Ситимобила» не раскрывались, только оборот — 54 млрд рублей. Сервис работает в 80 городах.
  • «Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта.

#новость #ситимобил

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23 комментария
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Михаил Зеленин

Интересное дело. Т.е. государственному ВК и Сберу в СП сокращать рабочие места можно. А остальным говорят: «даже не думайте»

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Стас Фарбер

там явно не трудовые договора были, а гпх, или вообще срочные. такие компании никогда ни за что не отвечают.

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1
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Сергей Щукин

Ну почему же люди не читают то, что читают 🤔

...или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке»

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0
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Артём Парушкевич

Нормально делай, нормально будет. Сервис полное г был

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6
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Эрнандо

Нормальный сервис был, конкурентный, просто пользователям удобнее пользоваться экосистемой в целом. Поэтому тут Яндекс просто удобнее.

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Максим Смоляров

Ситимобил был частью экосистемы Сбера. Там даже скидка была на Прайме (если не ошибаюсь).

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Dmitry Baychapanov

+10 рублей к тарифу - это не скидка)))

На этих скидках все такси сервисы погорели.

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Эрнандо

Да да, стоит признать (на мой субъективный взгляд), что экосистема Яндекса внутри дружит между собой лучше, понятнее и удобнее.
Как итог, Ситимобил, хоть и имел ощутимые преимущества в виде цен на поездки, однако видать пользователям это было не так важно и критично, как удобство и юзабилити.

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Влад

Я не вижу разницы между яндекс такси и ситимобилом

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Vadim Medvedev

Просто кончились деньги для сжигания. У убера вот ещё не кончились.

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2
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P P

Убер это тот же яндекс в России, если что…

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Максим Смоляров

Полгода назад писал об этом: заказ в Ситимобил стоил в три раза дороже Яндекса.
Плюс (если судить по отзывам) качество в Ситимобил хромало на две ноги сразу.
Вывод очевиден: n-количество пользователей перестали платить, а Сбер в кризис не может закрывать финансовые дыры в своей экосистеме. Ждём дальнейшей просадки других сервисов от госбанка...

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2
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Anton Z.

я так понимаю по отзывам они давно перестали что то делать везде кроме москвы. у меня тоже цены были стабильно х2-х3, а если и падало до вменяемых, то машин 0

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Эрнандо

Стоит признать, что Яндекс взял этот рынок.

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1
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Petr Alekseev

Ситимобил и никогда не был прибыльным , последние несколько лет как стал агрегатором, с таким менеджментом как у них и немудрено.

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1
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Анна Козлова

он перестал быть прибыльным
 этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной
 Так в итоге был прибыльным, но перестал, или никогда не становился таковым?

компания не достигла запланированной доли на рынке
 При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI
 И какие у них все же KPI были? Доля рынка или все-таки прибыльность? Что там у них раньше выполнялось, а сейчас перестало?

Я запуталась(

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Рикардо Иванов

Зато так они ехидно троллили Яндекс...

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Егор Томин

Все дело в картах, у Яндекса очень хорошие карты и дизайн - на мой взгляд это ключевое.

Очень удобно пользоваться картой когда вызываешь такси 😊👍

У Ситимобила карты Гугла)) - не так удобно 🤔

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Иван Дудин

У них давно уже карта была 2GIS. На Андройде точно.

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Harry Callahan

У Ситимобил разве не карты 2ГИС?

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Ярослав

Просто они просчитали что платежеспособность населения упала, развития как такового не будет,выручка в долларах уменьшилась.

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Pavel Raspaev

Почему-то не удивлён. Я часто попадал в ситуации, когда приложение тупо висло на загрузочном экране, при этом яндекс такси запускалось без проблем

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Андрей Волхонский

Есть реальная опасность монополизма Яндекса.

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