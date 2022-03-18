Транспорт
Маша Цепелева

РБК: сотрудникам «Ситимобила» объяснили причины закрытия сервиса — он смог стать прибыльным Статьи редакции

«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.

  • О причинах закрытия сервиса рассказал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев на встрече с сотрудниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на собрании.
  • Бедарев говорил, что «акционеры вложили немало денег в развитие компании». В отдельных городах «Ситимобилу» удалось достичь доли почти в 30%, но «этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной, и она по-прежнему требует больших вложений».
  • По мнению акционеров, компания не достигла запланированной доли на рынке. При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI, говорит источник издания. По его словам, «Ситимобил» зарабатывал и «мог делать это лучше».
  • Сотрудникам «Ситимобила» предложили расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке», говорят источники. Когда и как будет ликвидироваться компания руководство не пояснило.
  • «Ситимобил» — часть совместного предприятия «Сбера» и VK. В 2021 году в развитие всего СП компании вложили до 43 млрд рублей. СП получило последнее финансирование в октябре 2021 года — 12 млрд рублей. В финансовом отчёте выручка и прибыль «Ситимобила» не раскрывались, только оборот — 54 млрд рублей. Сервис работает в 80 городах.
  • «Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта.

#новость #ситимобил

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132 комментария
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Артём Парушкевич

Нормально делай, нормально будет. Сервис полное г был

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47
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Эрнандо

Нормальный сервис был, конкурентный, просто пользователям удобнее пользоваться экосистемой в целом. Поэтому тут Яндекс просто удобнее.

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26
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Максим Смоляров

Ситимобил был частью экосистемы Сбера. Там даже скидка была на Прайме (если не ошибаюсь).

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18
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Dmitry Baychapanov

+10 рублей к тарифу - это не скидка)))

На этих скидках все такси сервисы погорели.

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14
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Эрнандо

Да да, стоит признать (на мой субъективный взгляд), что экосистема Яндекса внутри дружит между собой лучше, понятнее и удобнее.
Как итог, Ситимобил, хоть и имел ощутимые преимущества в виде цен на поездки, однако видать пользователям это было не так важно и критично, как удобство и юзабилити.

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6
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Gleb Zlobin

У меня ситимобил последний год был почти всегда дороже убера и даже яндекса. Живу в москве. И за эти деньги иногда приезжала лада икс-рэй. У нее очень удобное заднее сиденье, напоминает по ощущениям лавку в электричке.

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12
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Beerman

Убер и Яндекс одна контора. В принципе, не сильно расстроюсь от их ухода, но вот отсутствие конкуренции всегда плохо. Яндекс теперь фактически монополист, Максим так себе конкурент

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4
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Sergei Timofeyev

Хоть не деревянную

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0
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Morencial

Мне кажется на нем сзади тесно

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0
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Daria Morgendorffer

Преимущества в виде цены были время от времени, а вот что было всегда — отвратительные карты и не менее отвратительная поддержка.

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2
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Джона уик

Только яндекс у тебя не списывает бабки если сразу отменяешь заказ, дает тебе 5 минут. И если списывает то это минимальная сумма, а не цену всей поездки как у ситимобила. Яндекс куда более лояльный к своим клиентам.

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4
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Эрнандо

А еще даёт плюшки в виде класса выше за частое использование, можно уехать, если нет бабла. Топ.

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0
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Джона уик

Но это уже вроде сами таксисты берут заказы класса ниже, когда нет заказов.

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1
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Эрнандо

Но оформлено это круто) "меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад"

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5
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Aram Mirzoyants

нихуя не нормальный. машины всегда более конченые/убитые/вонючие, чем в яндексе. даже на детских тарифах. вообще с ребенком куда нибудь уехать на ситимобиле было сложнее. много тех водителей, которых яндекс послал на хуй.

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1
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S.Z

Такси ждать в 3 раза дольше яндекса. В последний год цены сопоставимы, если не дороже.

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0
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Влад

Я не вижу разницы между яндекс такси и ситимобилом

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10
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Александр

Тем более когда смотришь ценник у яндекса например 300 руб, а у ситимобил - в 200 руб. - и наоборот... Выбираешь кто на данный момент выгоднее и все...

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9
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Архаров Петр

И ждешь 20 минут)))

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1
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Михаил Зеленин

Интересное дело. Т.е. государственному ВК и Сберу в СП сокращать рабочие места можно. А остальным говорят: «даже не думайте»

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27
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Стас Фарбер

там явно не трудовые договора были, а гпх, или вообще срочные. такие компании никогда ни за что не отвечают.

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1
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Антон Антонов

Т.е вы реально считаете что такси с огромным сервисом за спиной это чисто бомбилы? Какие такие? Сбер?

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2
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Сергей Щукин

Ну почему же люди не читают то, что читают 🤔

...или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке»

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3
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Maxim Siomin

Таксисты на улице останутся, а перейдут в Сбер разработчики/менеджеры

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1
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Сергей Щукин

Таксисты - не сотрудники сервиса. Вы в курсе?

Они как были зарегены во всех сервисах - так и останутся. Поток клиентов реорганизуется через другие точки входа

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5
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Рикардо Иванов

Зато так они ехидно троллили Яндекс...
И года не прошло как сдулись...

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27
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Товарищ

Совершенно, тупая маркетинговая трата денег. Здесь только веселье для рекламщиков за деньги компании.

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3
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Рикардо Иванов

Ну почему же, возник резонанс. Рекламные "спецоперации" всегда поднимают интерес к развязавшим их компаниям.
Разве что, никто не мог предположить, что этот пафосный крик окажется стоном умирающего.

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7
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Дон Борщ

Работники, наверное, только недавно узнали о закрытии, а иначе бы заранее стали бы готовиться к увольнению со всеми негативными последствиями для компании.

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0
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Товарищ

Ну как мы видим даже такие "рекламные операции" вообще не влияют на работу ситимобила (что они даже закрылись). Даже ребрендинг и красивые картинки на сайте. Пустая трата денег. От того, что не было этого баннера ничего не поменялось. Сбагрить бюджет на лишь бы сделать - любая "мартышка маркетолог" сделает.

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0
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Евгений Мирошниченко

О господи, очевидно они закрылись не из-за каких-то баннеров, а из-за всей ситуации и прогнозируемого серьёзного падения рынка.

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0
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Николаус Корнев

Яндекс догоняй сказал ситимобил и залез в могилу

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1
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Элмарз Чербижев

За это короткое видео сбер был на билборде, а Яндекс на сумках двух курьеров.

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1
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Vadim Medvedev

Просто кончились деньги для сжигания. У убера вот ещё не кончились.

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9
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P P

Убер это тот же яндекс в России, если что…

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10
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Антон Антонов

Американская компания Uber, владелец одноименного агрегатора такси, ищет возможность как можно быстрее продать свою долю в совместном предприятии, учрежденном в партнерстве с «Яндексом». Компания также сокращает присутствие в руководстве СП. Причина – военные действия на территории Украины.

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1
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Дон Борщ

Наверное, Яндекс ждёт, когда Убер в несколько раз спустит цену. Уберу все равно деваться уже некуда.

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0
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Vadim Medvedev

Я не про Россию, я в целом про убер.

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1
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P P

А, это да, убер действует так же в других странах, тут согласен. Насколько модель прибыльная выйдет в итоге еще посмотрим.

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0
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Гульфинар

Убер вроде бы вышел на прибыль в конце прошлого года

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0
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Максим Смоляров

Полгода назад писал об этом: заказ в Ситимобил стоил в три раза дороже Яндекса.
Плюс (если судить по отзывам) качество в Ситимобил хромало на две ноги сразу.
Вывод очевиден: n-количество пользователей перестали платить, а Сбер в кризис не может закрывать финансовые дыры в своей экосистеме. Ждём дальнейшей просадки других сервисов от госбанка...

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12
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Anton Z.

я так понимаю по отзывам они давно перестали что то делать везде кроме москвы. у меня тоже цены были стабильно х2-х3, а если и падало до вменяемых, то машин 0

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5
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Юрий Петров

Лично у нас на Урале я почти не ездил на Яндексе, так как в Сити всегда на 20-30% дешевле было.
Настолько к этому привык, что со временем даже перестал открывать Яндекс для сравнения тарифов

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5
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Andrew Sychev

у меня бывало по разному, когда ситимобил, а когда и яндекс дешевле. Наверное зависело от расположения звезд

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2
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Анна Козлова

он перестал быть прибыльным
 этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной
 Так в итоге был прибыльным, но перестал, или никогда не становился таковым?

компания не достигла запланированной доли на рынке
 При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI
 И какие у них все же KPI были? Доля рынка или все-таки прибыльность? Что там у них раньше выполнялось, а сейчас перестало?

Я запуталась(

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7
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Eleonora Poslovskaya

Думаю что смысл в том, что получалось находить инвестиции для развития предприятия и поэтому он не был финансовым бременем для компаний в прошлом и в перспективе мог выйти на самоокупаемость. Но с последними событиями получилось что инвестировать некому и нечем, а прибыльность сама по себе не наступила.

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3
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Сладкий Илья

"Перестал быть прибыльным даже в планах" наверно

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1
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Дмитрий Звягин

Похоже новостник что-то от себя добавил и вот получилось, что получилось :\

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0
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Андрей Волхонский

Есть реальная опасность монополизма Яндекса.

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7
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Егор Томин

+ местные таксопарки не торопятся усиливать свои позиции...

Если не придет новый игрок то Яндекс-убер поглотит рынок совсем...

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0
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Александр

А как местные игроки могут усилить свои позиции против яндекса...
Может это вообще сговор яндекса и группы сбер. - останется одно такси - ни с кем конкурировать не нужно, все работает через одно приложение, тарифы можно поднять на все поездки - соответственно прибыль чистая вырастет....

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5
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Егор Томин

Кстати очень даже ПРАВДОПОДОБНО, а Яндекс как раз продает свой Яндекс Дзен и Яндекс новости ВКонтакте 🤔...

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3
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Александр

Так да - а то яндекс прибыльное такси, а ситимобил - нет... Странно как-то..
А тут и конкурировать ни с кем не нужно и прибыль на всех больше...
Ведь по закону яндексу, наверное, нельзя объединиться с ситимобилом... А вот закрыть ситимобил по причине банкротства - вполне...

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0
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P P

Да так и есть, изначально никто и не скрывал этого из агрегаторов, что основная цель постараться забрать весь рынок себе при возможности.
Если не всегда прямым текстом то каждым коммерческим и маркетинговым решением иногда совершенно финансово невыгодным с точки зрения прибыли.
Так же действовал убер в большей части стран и это уже завершившийся процесс в части из них, так что примеров много.

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0
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Александр Медведь

Не спешите, китайский Диди из России передумал уходить.

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0
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vc.ru

Местные парки умерли давно

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0
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Магомед Шереметьев

и что случится,если поглотит?

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0
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Дон Борщ

Будем надеяться, что ФАС будет регулировать цены на такси.

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–1
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Эрнандо

Стоит признать, что Яндекс взял этот рынок.

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6
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Alexandr Leibowitz

Стоит также и признать, что этот рынок ему отдали.

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0
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Джона уик

Ага, только до прихода яндекса сервис такси был вообще не развит, когда приходилось звонить в контору чтобы заказать.

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4
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Сашка Тютин

Скажу страшное, но уже в 2010 году в Екб была служба такси, где машину можно было заказать через java-приложение (!!!)
Все это было до уберов-шмуберов и яндексов этих, которые пришли на рынок и завалили все деньгами. Сейчас, бомбящие в комментариях пассажиры, пожинают плоды этого демпинга, когда агрегатор щедро насыпает бонусов за счет клиента.
Браво, великолепное развитие!

Даже нашел статью в интернете, где "ведущий мобильный аналитик" (с) восхищался сервисом такси в Екб
https://mobile-review.com/articles/2010/birulki-97.shtml#2

Mobile-review.com Бирюльки №97. Мегафон и 35000…
Бирюльки №97. Бирюльки №97. Мегафон и 35000 долларов за дата-роуминг на Крите
mobile-review.com
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3
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Джона уик

Я знаю чтоб были, но они были так себе, что было легче позвонить.

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1
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Дон Борщ

До сих пор есть люди, которые так считают. Уверен, что и в Озон, и Вайлдберриз некоторые люди звонят, пытаясь заказать товары по телефону, а не через сайт. Уверен, потому что в наш интернет магазин такие люди не редко обращаются.

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1
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Архаров Петр

Большой разницы нет. Заказал на сайте, тебе звонят, чтобы уточнить детали. Лучше я сам наберу в удобное время и все сообщу.

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0
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P P

Везде где можно заказывал - никогда не звонили с вопросами вообще. Это где так делают?
Чисто технически это очень невыгодная затея для онлайн реселлера и штат колцентра нереалистичного размера будет.

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0
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Архаров Петр

В небольших магазинах часто звонят, уточняют подробности той же доставки. Более того, если заказываешь ту же сантехнику, лучше набрать и узнать подробности, ибо в описании часто косяки.

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1
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P P

Мелкие могут, там просто продавец, менеджер и есть колцентром сразу.
Мне просто казалось тут про агрегаторы - яндекс, вайлдберриз, озон речь шла.
Но и магазины и таксопарки небольшие потихоньку переходят туда.

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0
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Архаров Петр

Я ответил человеку, он написал про свой магазин.
Я сколько раз заказывал сантехнику даже в крупных магазинах - приходилось звонить, уточнять, часто ошибки в описаниях, особенно в размерах.
Это если продукты заказываешь, по барабану.

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0
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Джона уик

Насчет позвонить в магазин это вообще обычная тема, ждать пока тебе ответят на email или в чате, быстрее позвонить, узнать есть ли в наличии и т.д.

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0
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Григорий

Удивительно, что до сих пор просуществовали. Цены почти всегда выше, чем в я-се. В редких случаях, когда ниже, никто не берёт заказ. Приложение ужасное, просто мучительно им пользоваться. Но Яша теперь просто монополист, что печалит

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6
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Petr Alekseev

Ситимобил и никогда не был прибыльным , последние несколько лет как стал агрегатором, с таким менеджментом как у них и немудрено.

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4
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Алексей Мигачев

Сейчас тачки продадут на авито по новым ценам и выйдут в ноль)

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4
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Александр Медведь

У них нет своих тачек.

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0
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Егор Томин

Все дело в картах, у Яндекса очень хорошие карты и дизайн - на мой взгляд это ключевое.

Очень удобно пользоваться картой когда вызываешь такси 😊👍

У Ситимобила карты Гугла)) - не так удобно 🤔

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2
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Иван Дудин

У них давно уже карта была 2GIS. На Андройде точно.

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6
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Егор Томин

Проверил, точно... Видно в памяти остался Гугл 🤦‍♂️. Но 2 ГИС и Гугл в чем-то похожи...

А так да 2 ГИС лучше Гугла, но вот Яндекс всё-таки пока лидирует 🤔

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1
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Магомед Шереметьев

2 гис разве хуже яндекса? чем?

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0
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Дон Борщ

Как навигатор, 2ГИС в некоторых городах - фигня. Рисует пути по пробкам, а длина пути может быть раза в полтора больше, чем предлагает Яндекс.

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2
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Harry Callahan

У Ситимобил разве не карты 2ГИС?

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0
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sergjjj

Верно, 2гис
карты великолепные но навигация полный швах, 8 поездок из 10 ведет неадекватно, таксисты ругаются, как в 90х подсказываю дорогу)

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2
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Ярослав

Просто они просчитали что платежеспособность населения упала, развития как такового не будет,выручка в долларах уменьшилась.

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3
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Владислав Недзвецкий

Очень жаль. Мне кажется я потратил много их инвестиций. Я ездил до работы 15 минут каждый день по 120-130 руб, а у водителей почти всегда 400-500

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3
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Dima Kurilov

Немедленно извинись!

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0
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Владислав Недзвецкий

Don

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0
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Sam Esq

Может ВК "в консерватории что-то поправить", тогда и дела станут прибыльными 😏 Понаберут эффективных менеджеров с улицы, а потом жалуются 😁

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2
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Alex

Они и поменяли менеджмент, в результате сначала уволили 200 человек из Skillbox, потом приняли решение закрыть Ситимобил.
Могу даже сказать, что с учетом этого впервые за долгое время VK покажет квартальную прибыль.

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0
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Nick Night

Это я когда-то самокат забыл оплатить...

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2
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Даниэль Фельдман

планерка Ситимобила

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2
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Дон Борщ

У меня всегда на смартфоне было установлено от 2 до 4 приложений для вызова такси. Перед поездкой открывал все эти приложения и смотрел где дешевле, на том и ехал. Бывало такое, что Яндекс предлагал поездку за 500 рублей, а Ситимобил за эту же дистанцию 250 рублей. И наоборот.
Поэтому существование разных сервисов такси для меня было возможностью сэкономить.

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2
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Ален

Есть сервисы для быстрого просмотра цен с нескольких агрегаторов,такие как сравнитакси и altocar.

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0
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Александр Аббасов

Закончилось время сервисов которые жили в долг на деньги инвесторов. Интересно кто следующий.

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1
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Denis Ramzaev

Да уж, число внешних инвесторов сильно сократилось. Однако, теперь, я думаю, проснутся внутренние. Суммы, правда, будут другие, но, в целом, рынок довольно гибок.

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0
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Игорь Протасов

Со ставкой 20 процентов?

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1
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Denis Ramzaev

думаю, будет больше

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0
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Александр Аббасов

Сомневаюсь. Здесь слишком крутые инвесторы нужны, из оставшихся такого уровня осталось только государство. А ему пока это до фонаря.

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0
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Рустем Хайруллин

А какого числа перестанет работать приложение?)

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1
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Житель Израиля

43 ярда в сервис такси??? Серьезно? Даже на 80 городов, это по 500 лямов. Там походу бонусы топам были основными расходами

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1
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Sam Esq

Проели деньги акционеров

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0
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Сладкий Илья

Думаю в ТВ рекламу

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0
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Zaebaniy Underground

Жаль вообще, часто даже дешевле бомжатского убера был.

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1
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Георгий Станков

Когда они закроются то? Всё ещё работает

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1
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Dima K.

Пользовался Ситимобил только из-за фичи, которая позволяла удобно добавлять детское кресло в заказ. Но последние месяцы такси приходилось ждать 15-20 минут, а иногда вообще никто не приезжал. Поэтому все логично.

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1
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Radna

Это плохо очень, теперь Яндекс монополист и цены вырастут, ещё и проблемы с автозапчастями переложат на клиентов.

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0
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Alexandr Leibowitz

У ситимобила какие-то конские цены постоянно. Пользоваться им просто невыгодно. Но всё равно жаль, что уходят - теперь Яндекс может смело накрутить +40% к тарифам, всё равно выбирать не из чего. Скажут, курс доллара виноват, или ещё чего.

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0
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Анна Козлова

Скажут, курс доллара виноват, или ещё чего.
 Алгоритмы же.

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2
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Pavel Raspaev

Почему-то не удивлён. Я часто попадал в ситуации, когда приложение тупо висло на загрузочном экране, при этом яндекс такси запускалось без проблем

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0
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Дон Борщ

У меня с точностью наоборот, если рядом нет скоростного WiFi интернета. От мобильного интернета приложение Ситимобил грузится в течение нескольких секунд, а приложение Яндекс такси значительно дольше, наверное даже минуту.

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1
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Pavel Raspaev

Удивительный клиентский опыт :)

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0
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vc.ru

Надо запретить все эти типа агрегаторы, которые просто сосут бабки из кармана водителя. И тогда снова настанут нормальные рыночные взаимоотношения между водителем и пассажиром, я наконец куплю две-три квартиры как сосед в 90е. А всратые ипотеки по 30 лет пусть кто-то другой платит)

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–2
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P P

Выйти и рукой махать на дороге? ) нет - спасибо
Ошибочно думать что если агрегатор не будет брать денег они окажутся в кармане водителя.
И клиентов тоже не будет уже в таких количествах, то есть простой скорее прибыль опустит еще сильнее.
Так что просто без работы останутся водилы по итогу.

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1
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Я никто и звать меня никак

Бедарев
 или БеЗдарев ?

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0
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Медовар

Ехал один раз на нём. Таксист остановился на пол пути и начал звонить оператору, почему так мало стоит поездка. В какой-то момент он начал на неё орать, а я вышел из машины и вызвал другое такси )

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0
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Алексей Мигачев

'руководство говорило о выполненных..' - пиз...ли как троцкий...

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0
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Дмитрий Ким

Поздравляю Яндекс!

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0
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Герман Манвелов

Печально, меньше конкуренция будет, Яндекс совсем может обнаглеть.

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0
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Товарищ

Кароче продакты не вывезли. Пиздеть про аджайл и проводить митинги не мешки ворочить.

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0
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Serge Demichev

В Мск Сити в тарифе комфорт и комфорт плюс, поездки всегда дешевле Яндекса были. И сервис и авто лучше, чем у Яндекса, ихмо. В экономе в принципе одинаково.

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0
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anvarich

с такими ценами на авто и лизинг, все эти таксомоторы и каршеринги схлопнутся как шарик. Останутся шахид-такси (в том числе и яндекс, да) на уставших тачках, по цене х2-х3 от 2021 года. Спасибо деду

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0
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Дон Борщ

С самого начала появления Ситимобила в нашем городе считал его убыточным и удивлялся, откуда у них деньги на открытие и как они смогут конкурировать с Яндексом.

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0
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Рыбный американец
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0
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Alex Moren

Как-то устанавливал, каждый раз списывались деньги и начинался поиск на 10-20 минут. Вот зачем списывать вообще, тем более, если никто не хочет за такую цену везти? Мне кажется, это была ключевая ошибка потому что я мог бы уже давно ехать, а не ждать пока машину мне только найдут.

Понятно, что это было сделано против людей, у которых на балансе может не быть денег. У меня такие ситуации реально происходили с яндексом, просто докидывал деньги уже дома. Короче, жадность погубила.

Да и машины похуже были, грязные и прокуренные.

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0
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Николай Белов

Помню карантинный 2020-21, когда ситимобил был на порядок дешевле Яндекса, а таксисты были вежливыми и аккуратными. А закончилось +10% от Яндекса по цене и иногда приезжающими Лифанами и Рено, на которые страшно было смотреть

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0
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Денис Козак

Делимобиль показал за прошлый год убыток хороший. Тачки все в лизинге. Каршеринг скорее должен быть как соц программа от государства. В этой сфере много не заработаешь, либо цену надо завышать, но тогда и спрос упадет.

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Sergei Timofeyev

Во всём мире зарабатывают, а у нас убыток. Странно, не?

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Денис Козак

Странно, но годовой отчет в открытом доступе. Можете ознакомиться. Может в других странах это собственности автопарка каршеринга, но у дели своих машин нет.

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Stas Sokolov

Да у Яндекса сейчас дела тоже не фонтан в такси. Водители из бизнеса берут комфорт и комфорт+ ибо стоять без заказа 2-3 часа ни кто не хочет. Люди просто меньше стали ездить на такси. Ситимобил был планово убыточным. Но ни по сервису ни по машинам с Яндексом его сравнить нельзя. А по цене сравнивать глупо. Когда Яндекс захватывал рынок и демпинговал все радовались, но когда поднял ценник, все начали ругать. А они тупо стали зарабатывать. Бизнес же, а не шашечки.

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Egor Ryashin

Я раньше часто ездил на яндексе, почти в магазин за хлебом, потом занялся спортом и стал на метро ездить. Такси это такое - человеческий фактор - один раз водитель не понравился, уже не охота рисковать своим настроением

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Victor Axonoff

Мое мнение, что его погубила неадекватная ценовая политика, как в сторону пассажира, так и в сторону водителей. Там работало много конченных (плохо водящих, вонючих), потому что им в яндексе занижали оценки и они перлись в Ситимобил. Безусловно не единственная причина, но...

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Евгений Зыскинд

Весь рынок теперь достанется одному игроку. Вот они плюсы кризиса для некоторых.

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Egor Ryashin

Плохой маркетинг, я его видел на улице и только, если бы увидел бы рекламу, что там какаято выгода, то стал бы копать, а так посмотрел и забыл

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DeepFakescovery channel

а это было такси?
мне казалось какой-то элитный каршеринг для местных абрамовичей.
Я туда даже не совался.
Наверно надо было назвать по-другому

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–2
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