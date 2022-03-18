РБК: сотрудникам «Ситимобила» объяснили причины закрытия сервиса — он смог стать прибыльным Статьи редакции
«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.
- О причинах закрытия сервиса рассказал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев на встрече с сотрудниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на собрании.
- Бедарев говорил, что «акционеры вложили немало денег в развитие компании». В отдельных городах «Ситимобилу» удалось достичь доли почти в 30%, но «этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной, и она по-прежнему требует больших вложений».
- По мнению акционеров, компания не достигла запланированной доли на рынке. При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI, говорит источник издания. По его словам, «Ситимобил» зарабатывал и «мог делать это лучше».
- Сотрудникам «Ситимобила» предложили расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке», говорят источники. Когда и как будет ликвидироваться компания руководство не пояснило.
- «Ситимобил» — часть совместного предприятия «Сбера» и VK. В 2021 году в развитие всего СП компании вложили до 43 млрд рублей. СП получило последнее финансирование в октябре 2021 года — 12 млрд рублей. В финансовом отчёте выручка и прибыль «Ситимобила» не раскрывались, только оборот — 54 млрд рублей. Сервис работает в 80 городах.
- «Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта.
Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта текущего года. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.
Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.
18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации сервиса «террористическими».
Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.
ЦБ будет покупать их для «обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг».
Представители сервиса объясняют позицию неодобрением действий российских властей.
Главное из материала «Т—Ж» и других изданий.
Нормально делай, нормально будет. Сервис полное г был
Нормальный сервис был, конкурентный, просто пользователям удобнее пользоваться экосистемой в целом. Поэтому тут Яндекс просто удобнее.
Ситимобил был частью экосистемы Сбера. Там даже скидка была на Прайме (если не ошибаюсь).
+10 рублей к тарифу - это не скидка)))
На этих скидках все такси сервисы погорели.
Да да, стоит признать (на мой субъективный взгляд), что экосистема Яндекса внутри дружит между собой лучше, понятнее и удобнее.
Как итог, Ситимобил, хоть и имел ощутимые преимущества в виде цен на поездки, однако видать пользователям это было не так важно и критично, как удобство и юзабилити.
У меня ситимобил последний год был почти всегда дороже убера и даже яндекса. Живу в москве. И за эти деньги иногда приезжала лада икс-рэй. У нее очень удобное заднее сиденье, напоминает по ощущениям лавку в электричке.
Убер и Яндекс одна контора. В принципе, не сильно расстроюсь от их ухода, но вот отсутствие конкуренции всегда плохо. Яндекс теперь фактически монополист, Максим так себе конкурент
Хоть не деревянную
Мне кажется на нем сзади тесно
Преимущества в виде цены были время от времени, а вот что было всегда — отвратительные карты и не менее отвратительная поддержка.
Только яндекс у тебя не списывает бабки если сразу отменяешь заказ, дает тебе 5 минут. И если списывает то это минимальная сумма, а не цену всей поездки как у ситимобила. Яндекс куда более лояльный к своим клиентам.
А еще даёт плюшки в виде класса выше за частое использование, можно уехать, если нет бабла. Топ.
Но это уже вроде сами таксисты берут заказы класса ниже, когда нет заказов.
Но оформлено это круто) "меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад"
нихуя не нормальный. машины всегда более конченые/убитые/вонючие, чем в яндексе. даже на детских тарифах. вообще с ребенком куда нибудь уехать на ситимобиле было сложнее. много тех водителей, которых яндекс послал на хуй.
Такси ждать в 3 раза дольше яндекса. В последний год цены сопоставимы, если не дороже.
Я не вижу разницы между яндекс такси и ситимобилом
Тем более когда смотришь ценник у яндекса например 300 руб, а у ситимобил - в 200 руб. - и наоборот... Выбираешь кто на данный момент выгоднее и все...
И ждешь 20 минут)))
Интересное дело. Т.е. государственному ВК и Сберу в СП сокращать рабочие места можно. А остальным говорят: «даже не думайте»
там явно не трудовые договора были, а гпх, или вообще срочные. такие компании никогда ни за что не отвечают.
Т.е вы реально считаете что такси с огромным сервисом за спиной это чисто бомбилы? Какие такие? Сбер?
Ну почему же люди не читают то, что читают 🤔
...или перейти на работу в «Сбер» или VK, потому что это «системообразующие компании, которые точно останутся на рынке»
Таксисты на улице останутся, а перейдут в Сбер разработчики/менеджеры
Таксисты - не сотрудники сервиса. Вы в курсе?
Они как были зарегены во всех сервисах - так и останутся. Поток клиентов реорганизуется через другие точки входа
Зато так они ехидно троллили Яндекс...
И года не прошло как сдулись...
Совершенно, тупая маркетинговая трата денег. Здесь только веселье для рекламщиков за деньги компании.
Ну почему же, возник резонанс. Рекламные "спецоперации" всегда поднимают интерес к развязавшим их компаниям.
Разве что, никто не мог предположить, что этот пафосный крик окажется стоном умирающего.
Работники, наверное, только недавно узнали о закрытии, а иначе бы заранее стали бы готовиться к увольнению со всеми негативными последствиями для компании.
Ну как мы видим даже такие "рекламные операции" вообще не влияют на работу ситимобила (что они даже закрылись). Даже ребрендинг и красивые картинки на сайте. Пустая трата денег. От того, что не было этого баннера ничего не поменялось. Сбагрить бюджет на лишь бы сделать - любая "мартышка маркетолог" сделает.
О господи, очевидно они закрылись не из-за каких-то баннеров, а из-за всей ситуации и прогнозируемого серьёзного падения рынка.
Яндекс догоняй сказал ситимобил и залез в могилу
За это короткое видео сбер был на билборде, а Яндекс на сумках двух курьеров.
Просто кончились деньги для сжигания. У убера вот ещё не кончились.
Убер это тот же яндекс в России, если что…
Американская компания Uber, владелец одноименного агрегатора такси, ищет возможность как можно быстрее продать свою долю в совместном предприятии, учрежденном в партнерстве с «Яндексом». Компания также сокращает присутствие в руководстве СП. Причина – военные действия на территории Украины.
Наверное, Яндекс ждёт, когда Убер в несколько раз спустит цену. Уберу все равно деваться уже некуда.
Я не про Россию, я в целом про убер.
А, это да, убер действует так же в других странах, тут согласен. Насколько модель прибыльная выйдет в итоге еще посмотрим.
Убер вроде бы вышел на прибыль в конце прошлого года
Полгода назад писал об этом: заказ в Ситимобил стоил в три раза дороже Яндекса.
Плюс (если судить по отзывам) качество в Ситимобил хромало на две ноги сразу.
Вывод очевиден: n-количество пользователей перестали платить, а Сбер в кризис не может закрывать финансовые дыры в своей экосистеме. Ждём дальнейшей просадки других сервисов от госбанка...
я так понимаю по отзывам они давно перестали что то делать везде кроме москвы. у меня тоже цены были стабильно х2-х3, а если и падало до вменяемых, то машин 0
Лично у нас на Урале я почти не ездил на Яндексе, так как в Сити всегда на 20-30% дешевле было.
Настолько к этому привык, что со временем даже перестал открывать Яндекс для сравнения тарифов
у меня бывало по разному, когда ситимобил, а когда и яндекс дешевле. Наверное зависело от расположения звезд
он перестал быть прибыльным
этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной
Так в итоге был прибыльным, но перестал, или никогда не становился таковым?
компания не достигла запланированной доли на рынке
При этом на предыдущих собраниях руководство говорило о выполненных KPI
И какие у них все же KPI были? Доля рынка или все-таки прибыльность? Что там у них раньше выполнялось, а сейчас перестало?
Я запуталась(
Думаю что смысл в том, что получалось находить инвестиции для развития предприятия и поэтому он не был финансовым бременем для компаний в прошлом и в перспективе мог выйти на самоокупаемость. Но с последними событиями получилось что инвестировать некому и нечем, а прибыльность сама по себе не наступила.
"Перестал быть прибыльным даже в планах" наверно
Похоже новостник что-то от себя добавил и вот получилось, что получилось :\
Есть реальная опасность монополизма Яндекса.
+ местные таксопарки не торопятся усиливать свои позиции...
Если не придет новый игрок то Яндекс-убер поглотит рынок совсем...
А как местные игроки могут усилить свои позиции против яндекса...
Может это вообще сговор яндекса и группы сбер. - останется одно такси - ни с кем конкурировать не нужно, все работает через одно приложение, тарифы можно поднять на все поездки - соответственно прибыль чистая вырастет....
Кстати очень даже ПРАВДОПОДОБНО, а Яндекс как раз продает свой Яндекс Дзен и Яндекс новости ВКонтакте 🤔...
Так да - а то яндекс прибыльное такси, а ситимобил - нет... Странно как-то..
А тут и конкурировать ни с кем не нужно и прибыль на всех больше...
Ведь по закону яндексу, наверное, нельзя объединиться с ситимобилом... А вот закрыть ситимобил по причине банкротства - вполне...
Да так и есть, изначально никто и не скрывал этого из агрегаторов, что основная цель постараться забрать весь рынок себе при возможности.
Если не всегда прямым текстом то каждым коммерческим и маркетинговым решением иногда совершенно финансово невыгодным с точки зрения прибыли.
Так же действовал убер в большей части стран и это уже завершившийся процесс в части из них, так что примеров много.
Не спешите, китайский Диди из России передумал уходить.
Местные парки умерли давно
и что случится,если поглотит?
Будем надеяться, что ФАС будет регулировать цены на такси.
Стоит признать, что Яндекс взял этот рынок.
Стоит также и признать, что этот рынок ему отдали.
Ага, только до прихода яндекса сервис такси был вообще не развит, когда приходилось звонить в контору чтобы заказать.
Скажу страшное, но уже в 2010 году в Екб была служба такси, где машину можно было заказать через java-приложение (!!!)
Все это было до уберов-шмуберов и яндексов этих, которые пришли на рынок и завалили все деньгами. Сейчас, бомбящие в комментариях пассажиры, пожинают плоды этого демпинга, когда агрегатор щедро насыпает бонусов за счет клиента.
Браво, великолепное развитие!
Даже нашел статью в интернете, где "ведущий мобильный аналитик" (с) восхищался сервисом такси в Екб
https://mobile-review.com/articles/2010/birulki-97.shtml#2
Я знаю чтоб были, но они были так себе, что было легче позвонить.
До сих пор есть люди, которые так считают. Уверен, что и в Озон, и Вайлдберриз некоторые люди звонят, пытаясь заказать товары по телефону, а не через сайт. Уверен, потому что в наш интернет магазин такие люди не редко обращаются.
Большой разницы нет. Заказал на сайте, тебе звонят, чтобы уточнить детали. Лучше я сам наберу в удобное время и все сообщу.
Везде где можно заказывал - никогда не звонили с вопросами вообще. Это где так делают?
Чисто технически это очень невыгодная затея для онлайн реселлера и штат колцентра нереалистичного размера будет.
В небольших магазинах часто звонят, уточняют подробности той же доставки. Более того, если заказываешь ту же сантехнику, лучше набрать и узнать подробности, ибо в описании часто косяки.
Мелкие могут, там просто продавец, менеджер и есть колцентром сразу.
Мне просто казалось тут про агрегаторы - яндекс, вайлдберриз, озон речь шла.
Но и магазины и таксопарки небольшие потихоньку переходят туда.
Я ответил человеку, он написал про свой магазин.
Я сколько раз заказывал сантехнику даже в крупных магазинах - приходилось звонить, уточнять, часто ошибки в описаниях, особенно в размерах.
Это если продукты заказываешь, по барабану.
Насчет позвонить в магазин это вообще обычная тема, ждать пока тебе ответят на email или в чате, быстрее позвонить, узнать есть ли в наличии и т.д.
Удивительно, что до сих пор просуществовали. Цены почти всегда выше, чем в я-се. В редких случаях, когда ниже, никто не берёт заказ. Приложение ужасное, просто мучительно им пользоваться. Но Яша теперь просто монополист, что печалит
Ситимобил и никогда не был прибыльным , последние несколько лет как стал агрегатором, с таким менеджментом как у них и немудрено.
Сейчас тачки продадут на авито по новым ценам и выйдут в ноль)
У них нет своих тачек.
Все дело в картах, у Яндекса очень хорошие карты и дизайн - на мой взгляд это ключевое.
Очень удобно пользоваться картой когда вызываешь такси 😊👍
У Ситимобила карты Гугла)) - не так удобно 🤔
У них давно уже карта была 2GIS. На Андройде точно.
Проверил, точно... Видно в памяти остался Гугл 🤦♂️. Но 2 ГИС и Гугл в чем-то похожи...
А так да 2 ГИС лучше Гугла, но вот Яндекс всё-таки пока лидирует 🤔
2 гис разве хуже яндекса? чем?
Как навигатор, 2ГИС в некоторых городах - фигня. Рисует пути по пробкам, а длина пути может быть раза в полтора больше, чем предлагает Яндекс.
У Ситимобил разве не карты 2ГИС?
Верно, 2гис
карты великолепные но навигация полный швах, 8 поездок из 10 ведет неадекватно, таксисты ругаются, как в 90х подсказываю дорогу)
Просто они просчитали что платежеспособность населения упала, развития как такового не будет,выручка в долларах уменьшилась.
Очень жаль. Мне кажется я потратил много их инвестиций. Я ездил до работы 15 минут каждый день по 120-130 руб, а у водителей почти всегда 400-500
Немедленно извинись!
Don
Может ВК "в консерватории что-то поправить", тогда и дела станут прибыльными 😏 Понаберут эффективных менеджеров с улицы, а потом жалуются 😁
Они и поменяли менеджмент, в результате сначала уволили 200 человек из Skillbox, потом приняли решение закрыть Ситимобил.
Могу даже сказать, что с учетом этого впервые за долгое время VK покажет квартальную прибыль.
Это я когда-то самокат забыл оплатить...
планерка Ситимобила
У меня всегда на смартфоне было установлено от 2 до 4 приложений для вызова такси. Перед поездкой открывал все эти приложения и смотрел где дешевле, на том и ехал. Бывало такое, что Яндекс предлагал поездку за 500 рублей, а Ситимобил за эту же дистанцию 250 рублей. И наоборот.
Поэтому существование разных сервисов такси для меня было возможностью сэкономить.
Есть сервисы для быстрого просмотра цен с нескольких агрегаторов,такие как сравнитакси и altocar.
Закончилось время сервисов которые жили в долг на деньги инвесторов. Интересно кто следующий.
Да уж, число внешних инвесторов сильно сократилось. Однако, теперь, я думаю, проснутся внутренние. Суммы, правда, будут другие, но, в целом, рынок довольно гибок.
Со ставкой 20 процентов?
думаю, будет больше
Сомневаюсь. Здесь слишком крутые инвесторы нужны, из оставшихся такого уровня осталось только государство. А ему пока это до фонаря.
А какого числа перестанет работать приложение?)
43 ярда в сервис такси??? Серьезно? Даже на 80 городов, это по 500 лямов. Там походу бонусы топам были основными расходами
Проели деньги акционеров
Думаю в ТВ рекламу
Жаль вообще, часто даже дешевле бомжатского убера был.
Когда они закроются то? Всё ещё работает
Пользовался Ситимобил только из-за фичи, которая позволяла удобно добавлять детское кресло в заказ. Но последние месяцы такси приходилось ждать 15-20 минут, а иногда вообще никто не приезжал. Поэтому все логично.
Это плохо очень, теперь Яндекс монополист и цены вырастут, ещё и проблемы с автозапчастями переложат на клиентов.
У ситимобила какие-то конские цены постоянно. Пользоваться им просто невыгодно. Но всё равно жаль, что уходят - теперь Яндекс может смело накрутить +40% к тарифам, всё равно выбирать не из чего. Скажут, курс доллара виноват, или ещё чего.
Скажут, курс доллара виноват, или ещё чего.
Алгоритмы же.
Почему-то не удивлён. Я часто попадал в ситуации, когда приложение тупо висло на загрузочном экране, при этом яндекс такси запускалось без проблем
У меня с точностью наоборот, если рядом нет скоростного WiFi интернета. От мобильного интернета приложение Ситимобил грузится в течение нескольких секунд, а приложение Яндекс такси значительно дольше, наверное даже минуту.
Удивительный клиентский опыт :)
Надо запретить все эти типа агрегаторы, которые просто сосут бабки из кармана водителя. И тогда снова настанут нормальные рыночные взаимоотношения между водителем и пассажиром, я наконец куплю две-три квартиры как сосед в 90е. А всратые ипотеки по 30 лет пусть кто-то другой платит)
Выйти и рукой махать на дороге? ) нет - спасибо
Ошибочно думать что если агрегатор не будет брать денег они окажутся в кармане водителя.
И клиентов тоже не будет уже в таких количествах, то есть простой скорее прибыль опустит еще сильнее.
Так что просто без работы останутся водилы по итогу.
Бедарев
или БеЗдарев ?
Ехал один раз на нём. Таксист остановился на пол пути и начал звонить оператору, почему так мало стоит поездка. В какой-то момент он начал на неё орать, а я вышел из машины и вызвал другое такси )
'руководство говорило о выполненных..' - пиз...ли как троцкий...
Поздравляю Яндекс!
Печально, меньше конкуренция будет, Яндекс совсем может обнаглеть.
Кароче продакты не вывезли. Пиздеть про аджайл и проводить митинги не мешки ворочить.
В Мск Сити в тарифе комфорт и комфорт плюс, поездки всегда дешевле Яндекса были. И сервис и авто лучше, чем у Яндекса, ихмо. В экономе в принципе одинаково.
с такими ценами на авто и лизинг, все эти таксомоторы и каршеринги схлопнутся как шарик. Останутся шахид-такси (в том числе и яндекс, да) на уставших тачках, по цене х2-х3 от 2021 года. Спасибо деду
С самого начала появления Ситимобила в нашем городе считал его убыточным и удивлялся, откуда у них деньги на открытие и как они смогут конкурировать с Яндексом.
Как-то устанавливал, каждый раз списывались деньги и начинался поиск на 10-20 минут. Вот зачем списывать вообще, тем более, если никто не хочет за такую цену везти? Мне кажется, это была ключевая ошибка потому что я мог бы уже давно ехать, а не ждать пока машину мне только найдут.
Понятно, что это было сделано против людей, у которых на балансе может не быть денег. У меня такие ситуации реально происходили с яндексом, просто докидывал деньги уже дома. Короче, жадность погубила.
Да и машины похуже были, грязные и прокуренные.
Помню карантинный 2020-21, когда ситимобил был на порядок дешевле Яндекса, а таксисты были вежливыми и аккуратными. А закончилось +10% от Яндекса по цене и иногда приезжающими Лифанами и Рено, на которые страшно было смотреть
Делимобиль показал за прошлый год убыток хороший. Тачки все в лизинге. Каршеринг скорее должен быть как соц программа от государства. В этой сфере много не заработаешь, либо цену надо завышать, но тогда и спрос упадет.
Во всём мире зарабатывают, а у нас убыток. Странно, не?
Странно, но годовой отчет в открытом доступе. Можете ознакомиться. Может в других странах это собственности автопарка каршеринга, но у дели своих машин нет.
Да у Яндекса сейчас дела тоже не фонтан в такси. Водители из бизнеса берут комфорт и комфорт+ ибо стоять без заказа 2-3 часа ни кто не хочет. Люди просто меньше стали ездить на такси. Ситимобил был планово убыточным. Но ни по сервису ни по машинам с Яндексом его сравнить нельзя. А по цене сравнивать глупо. Когда Яндекс захватывал рынок и демпинговал все радовались, но когда поднял ценник, все начали ругать. А они тупо стали зарабатывать. Бизнес же, а не шашечки.
Я раньше часто ездил на яндексе, почти в магазин за хлебом, потом занялся спортом и стал на метро ездить. Такси это такое - человеческий фактор - один раз водитель не понравился, уже не охота рисковать своим настроением
Мое мнение, что его погубила неадекватная ценовая политика, как в сторону пассажира, так и в сторону водителей. Там работало много конченных (плохо водящих, вонючих), потому что им в яндексе занижали оценки и они перлись в Ситимобил. Безусловно не единственная причина, но...
Весь рынок теперь достанется одному игроку. Вот они плюсы кризиса для некоторых.
Плохой маркетинг, я его видел на улице и только, если бы увидел бы рекламу, что там какаято выгода, то стал бы копать, а так посмотрел и забыл
а это было такси?
мне казалось какой-то элитный каршеринг для местных абрамовичей.
Я туда даже не совался.
Наверно надо было назвать по-другому