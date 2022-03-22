«Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать такси-сервис «Ситимобил», который объявил о закрытии Статьи редакции
Так он сможет сохранить работу хотя бы части сотрудников и сам сервис для пользователей и водителей, говорит источник.
Кикшеринг «Юрент» предложил «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») забрать себе бизнес «Ситимобила». Об этом vc.ru рассказал источник, близкий к компании, сделавшей предложение.
По его словам, кикшеринг при поглощении такси-сервиса сможет сохранить около трети штата, а «О2О» — сэкономить на его закрытии и сокращении сотрудников с выплатой компенсаций. Кроме того, «Юренту» нужны сотрудники для роста, и он сможет постепенно забрать часть ИТ- и продуктовой команды на свои задачи.
«Самокаты и такси хорошо дружат между собой. Хочется сохранить бизнес, в который вложены миллиарды рублей, и закрытие которого — удар не только по сотрудникам компании, но также по пользователям и водителям-партнёрам, что сейчас это особенно важно», — пояснил собеседник.
Объясняя причины закрытия сервиса сотрудникам, его гендиректор Виталий Бедарев говорил, по данным РБК, что акционеры не хотят больше инвестировать в убыточный проект. По мнению источника, сервис может работать «в ноль»и выжить, если сократит расходы.
Например, «Юрент» может ввести мораторий на полгода на новую разработку и отказаться от прямой рекламы: «Пускай доля сократится, это всё равно большие цифры». В 2021 году пользователи сервиса совершили 200 млн поездок, оборот превысил 54 млрд рублей, отчитывался VK.
Старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов сообщил vc.ru, что холдинг не комментирует конкретные переговоры и сделки, но отметил, что на рынке открывается много возможностей для других компаний для консолидации бизнеса. «Сбер» отказался от комментариев.
- «Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта 2022 года. Дату отключения такси-сервис не уточнял. По данным источника vc.ru, это произойдёт в конце апреля. В пресс-службе компании сообщили vc.ru, что о дате сообщат позднее, информацию о закрытии в апреле комментировать отказались.
Не все из них безопасны или официальны.
За последний месяц цена бумаги для принтера увеличилась на 700-800%, на картриджи — в 2-3 раза. Одновременно выросли затраты компаний на логистику бумажных документов. Вести документооборот в аналоговом виде стало почти в 1,5 раза дороже, чем в феврале. Если ситуация не изменится, российский бизнес потеряет миллиарды на бумажном кризисе.
Компания планирует подключить к доставке 6000 новых ресторанов и нанять 1000 курьеров.
Не понимаю иронию про закрытие сити. Да, сервис такое себе. Но без конкуренции Яндекс не будет стесняться поднимать цены ещё выше. Вот от этого грустно - от потери конкуренции на рынке
Как минимум из крупных есть ещё такси «Максим». В регионах они достаточно неплохо работают. А ещё есть «Везёт» и куча мелких региональных парков.
Везёт в прошлом году купил Яндек.
Хотел купить. Споткнулся о ФАС.
Яндекс же купил только их бизнес по перевозке грузов? Покупку сервиса такси вроде бы ФАС не одобрила. Разве не так?
Везёт принадлежит яндексу. Нельзя чтобы рынке оставался один яндекс, максим для него не в счёт между ними целая пропасть.
Цены и так вырастут, что большинству такси станет не по карману. Вы видели цены на шины, масло, автомобили? Ну ок, год еще люди от безысходности будут возить пассажиров по тарифам яндекса фактически за еду и конуру. Дальше возникнет вопрос - машина пробег 300к, разваливается надо идти покупать новую. Новое это будет что-то типа рено логан за 1.5 ляма пустой как барабан или киа оптима ляма за 4.
И у любой нормальный человек задаст себе вопрос - нахрен такой бизнес нужен.
Слово сервис не может относиться к Ситику.
А что, ситимобил больше не будет? 😢 Теперь не придется долго ждать машин?
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon cœur s'habille de noir…
Зато цел останешься))
Сервис все равно очень плохой был. Невелика потеря
Так-то нормальный сервис, не представляю как они с комиссиями и ценами выше, чем у Убера могли быть убыточными. 🤔
Ситимобил не дружил с головой, это я как водитель такси говорю. Я уже их даже и не включаю. Они умрут в Питере как умер Gett. С первого дня работы в Питере они себя позиционировали как бомжтакси.
Лол, так-то Убер это бомжтакси, чисто за 69 рублей гоняю от дома до метро и обратно. ☺️
Убер это яндекс
Вот именно.
У юрента маржа с самокэтов больше чем с такси. Им этот геморрой не нужен, хайп на новостях
В такси машины покупать не нужно. Все издержки на таксосиков перекладываются.
Азаров, остановись! :)