Так он сможет сохранить работу хотя бы части сотрудников и сам сервис для пользователей и водителей, говорит источник.

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Кикшеринг «Юрент» предложил «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») забрать себе бизнес «Ситимобила». Об этом vc.ru рассказал источник, близкий к компании, сделавшей предложение.

По его словам, кикшеринг при поглощении такси-сервиса сможет сохранить около трети штата, а «О2О» — сэкономить на его закрытии и сокращении сотрудников с выплатой компенсаций. Кроме того, «Юренту» нужны сотрудники для роста, и он сможет постепенно забрать часть ИТ- и продуктовой команды на свои задачи.

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«Самокаты и такси хорошо дружат между собой. Хочется сохранить бизнес, в который вложены миллиарды рублей, и закрытие которого — удар не только по сотрудникам компании, но также по пользователям и водителям-партнёрам, что сейчас это особенно важно», — пояснил собеседник.

Объясняя причины закрытия сервиса сотрудникам, его гендиректор Виталий Бедарев говорил, по данным РБК, что акционеры не хотят больше инвестировать в убыточный проект. По мнению источника, сервис может работать «в ноль»и выжить, если сократит расходы.

Например, «Юрент» может ввести мораторий на полгода на новую разработку и отказаться от прямой рекламы: «Пускай доля сократится, это всё равно большие цифры». В 2021 году пользователи сервиса совершили 200 млн поездок, оборот превысил 54 млрд рублей, отчитывался VK.

Старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов сообщил vc.ru, что холдинг не комментирует конкретные переговоры и сделки, но отметил, что на рынке открывается много возможностей для других компаний для консолидации бизнеса. «Сбер» отказался от комментариев.